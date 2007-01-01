Борис Бурмистров. «Растут поэты на Руси»

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Когда задумываешься о времени, о событиях происходящих в нашей жизни, в жизни целой страны, вспоминаешь строки поэта: «Времена не выбирают…»

Да, действительно каждому поколению выпадает и счастливое и горестное время.

Союзу писателей Кузбасса – 55 лет.

Какие годы прожиты: и светлые, и омраченные распадом великого государства. Годы духовного подъема и годы безумья, падения в пучину страстей и невежества. Но мы сумели сохранить самое главное – Слово.

Слово созидающее и сохраняющее любовь и доброту человеческую. Откройте любую книгу, изданную профессиональными писателями Кузбасса, и вы убедитесь в этом.

А начиналось все в далекие послевоенные годы. Вернулись победители той страшной войны, вернулись молодые по возрасту и зрелые по жизни. Они повидали ад кромешный, и поэтому им так хотелось светлой жизни и для себя, и для окружающего их мира. И они несли этот свет в своих произведениях, книгах.

Первые всегда останутся первыми: Е.С. Буравлев, А. Н. Волошин, Г. М. Молостнова, Г. Г. Генке, Т. Ян, М. А. Небогатов…

Поколение за поколением – вырастала и крепла писательская рать. Время было для творчества благодатное, несмотря на житейские и бытовые трудности. Народ тянулся к искусству, литературе. Нам детям послевоенного времени мамы читали книги в морозные сибирские вечера. И через книги мы познавали мир… А позже, писательские встречи в аудиториях были настоящими праздниками.

Все эти годы мы старались сохранить преемственность поколений. Много прекрасных поэтов и прозаиков появилось на земле Кузнецкой: В. Мазаев, Г. Емельянов, Г. Немченко, Л. Скорик, Г. Юров, И. Киселев, Н. Колмогоров, Л. Никонова, В. Креков, В. Зубарев, В. Баянов, В. Махалов, В. Матвеев и др.

И сегодня «растут поэты на Руси». Мы помним и тех, кто рано ушел от нас: А. Саулов, В. Чугунов, А. Акатнов, Н. Николаевский, А. Бельмасов. Они были в расцвете творческих сил. Так хочется, чтобы их не забывали никогда на Земле, которую они любили и славили….

55-летие Союз писателей встречает достойно. В предыдущие годы было много публикаций в центральных журналах, всероссийских антологиях, коллективных сборниках. Выходили книги Кузбасских писателей в Москве, Санкт-Петербурге, в Сибири. Многие писатели отмечены Всероссийскими литературными премиями. Журнал «Огни Кузбасса» стал Всероссийским. Десятки молодых талантливых авторов приняты в Союз писателей России. Сотни встреч (уроки эстетики) ежегодно проводятся в школах области. На счету писательской организации много достойных изданий и просветительских проектов.

И хорошо, что появляется в нашем обществе понимание того, что литература – это не чтиво, проповедующее только наслаждение и удовольствие с одной стороны, кровь и насилие с другой стороны, а это глубокое философское видение мира.

Человеку от природы дано чувствовать, думать, размышлять, искать выходы из различных жизненных ситуаций. И в этом должна помогать настоящая русская литература. В год нашего юбилея мы нашли добрую поддержку от ЗАО «Стройсервис». Заключен договор о совместном масштабном проекте «Горняцкое слово – крепь России». Выездные творческие десанты на шахты и разрезы области, встречи с горняками и школьниками близ лежащих селений. И в этом сотрудничестве мы видим будущее нашей литературы.

Дай Бог, чтобы не ржавело «перо», чтобы Слово наше доходило не только до сознания, но и до души человека. И не раз еще мы будем отмечать круглые и полукруглые даты Союза писателей Кузбасса.

Союзу быть, потому что «Прекрасен наш Союз».

Борис Бурмистров,

председатель правления Союза писателей Кузбасса общественной организации Союза писателей России