Журнал Огни Кузбасса
 

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Виктор Бокин. Под небом истинно российским…

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Категория: Поэзия
Автор: Бокин Виктор Васильевич
Просмотров: 45
2016 год, Выпуск № 6
 
В. Баянову
 
Словно маятник жизнь.
Только миг до мечты.
Но тебя отшвырнуло обратно.
А навстречу летит, не боясь высоты,
На качелях неистовых брат твой.
 
Ты ещё продолжаешь кричать, как во сне,
Зная точно, что он не услышит. 
Но уже безотчётный, размеренный снег
Засыпает твой голос и крыши.

Сергей Филатов. Звук дрожит на кончике иглы

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Категория: Поэзия
Автор: Филатов Сергей Викторович
Просмотров: 81
2016 год, Выпуск № 6
***
 
Снегопад. Как тысячи других, до него. 
Торжественно и странно 
в полной тишине кружится снег,
словно осознание того
жизнью отведённого пространства,
где так мал и бренен человек.
 
Каждая отдельная снежинка 
проживает ровно свой полёт:
в воздухе кружиться, и ложиться,

Нина Ягодинцева. Вечерний круг

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Категория: Поэзия
Автор: Ягодинцева Нина Александровна
Просмотров: 49
2016 год, Выпуск № 6
* * *
Вернись в тот сон, где ты была
Любима и светла от счастья,
Где Богородица прошла
В окно к соседке постучаться,
 
Где тайну нянчит белый сад
И на ветру смеются вишни,
Где материнский лёгкий плат
Печали шёлковые вышили…
 
Ты помнишь – всхлипнуло дитя,
Когда калитка заскрипела,

Ольга Хапилова. Люд посконный

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Категория: Поэзия
Автор: Ольга Хапилова
Просмотров: 44
2016 год, Выпуск № 6
АЛТАЙ
 
Вновь душа воспарила под свод голубого шатра,
Выше хвойных вершин, выше хриплого птичьего грая -
Это кровная память во сне догоняет ветра,
Веселящие хлеб в белых нивах Алтайского края.
 
Всё по тем же дорогам кивают вослед ковыли,
И тяжёлое облако вечно клубится в прицепе,
Где давнишние предки тонули в горячей пыли,
Намотав на запястья литые кандальные цепи.

Дмитрий Филиппенко. На улице Тихой

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Категория: Поэзия
Автор: Филиппенко Дмитрий Александрович
Просмотров: 40
2016 год, Выпуск № 6
Облепиха
 
На улице Тихой троих застрелили,
Попрятались кошки, собаки не выли,
Все мирные жители спали в квартирах,
Когда убивали семью ювелира.
 
Убийцы сбежали, никто не услышал,
А в доме покойников плакали мыши.
В соседнем дворе расцвела облепиха.
На улице Тихой по-прежнему тихо.
 

Евгений Чириков. Дни Солнечных идей. Дьяков легендарный и документальный

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Категория: Проза
Автор: Чириков Евгений Стефанович
Просмотров: 92
2016 год, Выпуск № 6
От автора
   
   Когда-то феерически знаменитый, а ныне весьма подзабытый «Бог погоды» А. В. Дьяков жил в п. Темиртау Таштагольского района.  Очерк о нем и фото вместе с коровой на фоне башни астрономической обсерватории, опубликованные Юрием Ростом в «Литературной газете», стали как бы паспортом подвижника науки, живущего в сибирской глухомани, но умевшего делать то, чего не умел делать весь Гидрометцентр СССР с его академиками и космической техникой.  Газетные статьи будоражили население страны, поднимая дух возмущения против бюрократов Академии наук, не признававших «шарлатана», чьи метеопрогнозы помогали земледельцам спасать урожаи.

Сергей Кузнечихин. Подснежник. Рассказ

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Категория: Проза
Автор: Сергей Кузнечихин
Просмотров: 45
2016 год, Выпуск № 6
 
Кто подснежников не видел? Но можно прожить всю жизнь на Волге и быть уверенным, что они голубые. А для сибиряка –– они фиолетовые. Для норильчанина –– красно-белые.
Не верите, что в Норильске подснежники растут? 
Напрасно! Травы на газонах нет, это правда. А подснежников – заросли. Когда в мае сходит снег, весь асфальт возле общаг завален треугольными упаковками из-под молока. Были такие пирамидки из непромокаемого картона емкостью в один литр. Белые с красными буквами очень впечатляюще выглядели на сером фоне.

Елена Тулушева. Рассказы из цикла «Подъезд»

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Категория: Проза
Автор: Тулушева Елена Сергеевна
Просмотров: 47
2016 год, Выпуск № 6
 
Елена Тулушева пишет строгую, жесткую и притом тонкую, истинно художественную прозу. Ее рассказы оставляют ощущение документальности. Не думаю, что они действительно абсолютно документальны, но настоящий реализм и должен быть достоверным. Реализм призван к тому, чтобы люди поверили: вот так и было на самом деле. В этом его сила, в этом сила и редкий нынче дар Елены Тулушевой.
Она не играет словами, смыслами, интеллектом; не играет в литературу. Она ее создает. Превращает в кристаллики месиво ежедневной жизни, запечатлевает людей с их нехитрыми, но все же особенными, неповторимыми в деталях судьбами...
 
Роман Сенчин
 

Татьяна Ильдимирова. Пиковая дама. Рассказ

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Категория: Проза
Просмотров: 68
2016 год, Выпуск № 6
- С помощью такой помады можно вызвать Пиковую даму, - авторитетно заявила Варя, и в груди сладко заныло от предстоящего удовольствия. 
Варя неделю назад вернулась из пионерского лагеря, полная всевозможных важных для третьеклассницы умений и социальных навыков – предсказывать судьбу по руке, вызывать Пиковую даму или гнома-матерщинника! Оля завидовала ей лютой завистью хорошей девочки, которую никогда никуда не отпускают. 
Сегодня был особенный вечер – впервые в жизни Оле разрешили остаться у старшей подруги с ночевкой.

Виктор Кирюшин. Да здравствуют белки, да здравствуют утки! (из Поэтического календаря русской природы для детей)

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Категория: И большим, и детям
Просмотров: 41
2016 год, Выпуск № 6
ЯНВАРЬ
 
ЗИМНИЕ ЦВЕТЫ
Вот чудо так чудо:
Цветы на стекле!
Они не мечтают
О летнем тепле.
На окнах букеты
Пионов и лилий
Из тонких
Лучистых
Серебряных линий.
В морозы и стужи
Они вырастают,
А чуть потеплеет –
И сразу растают.

Следующая страница:

  1. Вера Лаврина. Две сказки
  2. Зоя Естамонова. Слово
  3. Михаил Тарковский. Уходящая натура Енисейска
  4. Вероника Шелленберг. Переворот
  5. Владимир Старых. На реке в Заполярье. Воспоминания
  6. Валерий Ким. Дорога на Тафуин. Записки фотографа-любителя
  7. Олег Яценко. Путь сельского хирурга
  8. Виктор Арнаутов. Слышавший реки, и травы, и даже недра земные… (О Геннадии Круглякове)
  9. Ольга Павлова. Два юбилея
  10. Юрий Дубатов. И такой родимый, и такой далёкий… (О Сергее Есенине)
  11. Марина Чертогова. Песнь Песней
  12. Вера Лаврина. Крестный ход «По стопам алтайских миссионеров». Впечатление участника
  13. Олег Антипов. Никольская церковь Кемрудника.
  14. Николай Ничик. «И я приду к тебе строкой, коль не смогу дойти иначе». (Штрихи к 70-летнему юбилею поэта Виктора Бокина)
  15. Ирина Суркова. Если бы снова вернуться в «тогда»…
  16. Литературная хроника №6, 2016. Подготовил Д. Мурзин
  17. Содержание за 2016
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