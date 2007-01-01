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ВАСИЛИСА

Записки медсестры

По себе знаю, жизнь заботится о равновесии. Если случается перекос, она старается его выпрямить. Первый раз меня перекосило на свадьбе.

По дурости, а скорее всего по глупости, я влетела в печальную семейную жизнь. Не знаю почему, но с детства мне нравились военные. Недалеко от дома, в котором жила, находилось артиллерийское училище с большой спортивной площадкой и металлическим забором, через который были видны курсанты, крепкие, сильные и красивые.