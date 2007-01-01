Журнал Огни Кузбасса
 

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Юрий Тотыш. Светлая роса на черной броне. Повесть

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Категория: Проза
Автор: Тотыш Юрий Софронович
Просмотров: 245
2016 год, Выпуск № 2
ВАСИЛИСА
Записки медсестры
 
По себе знаю, жизнь заботится о равновесии. Если случается перекос, она старается его выпрямить. Первый раз меня перекосило на свадьбе.
По дурости, а скорее всего по глупости, я влетела в печальную семейную жизнь. Не знаю почему, но с детства мне нравились военные. Недалеко от дома, в котором жила, находилось артиллерийское училище с большой спортивной площадкой и металлическим забором, через который были видны курсанты, крепкие, сильные и красивые. 

Леонид Иванов. Последнее утро. Рассказ

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Категория: Проза
Автор: Леонид Иванов
Просмотров: 149
2016 год, Выпуск № 2
Не умиралось… Баба Лёля точно знала, что боженька придёт за ней сегодня ночью, хотя ничего у неё не болело, не тревожило. Наоборот, будто враз отпустили все хвори и сделалось легко и спокойно.
Смерти баба Лёля совсем не боялась, принимая её неизбежность. Да и то: товарки-то уж вон все на погосте, хоть и моложе её были. Давно прибрал боженька, а ей, слава тебе господи, на троицу уже восемьдесят четыре годочка исполнилось, пора уж. Если честно, то умирать не хотелось.

Ольга Логачева. Письмо. Рассказ

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Категория: Проза
Автор: Ольга Логачева
Просмотров: 216
2016 год, Выпуск № 2
К почтовому ящику у меня трепетное отношение с детства. Речь идёт не об электронном почтовом ящике, а о деревянном или металлическом – его прадедушке, который был в каждом подъезде в далёкие и не очень далёкие годы.  Да и сейчас, конечно, такие ящики есть в подъездах... Такие, да не такие... Погрустневшие. Обиженные. Без ключика. А зачем ключ? Ведь в них мало кто заглядывает… Если только квитанцию об оплате квартиры забрать да многочисленные бесплатные рекламные издания вынуть и за ненадобностью положить на  верх ящика.  Какое уж тут трепетное отношение! 

Анатолий Кондауров. Возвращались с войны мужики. Рассказ

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Категория: Проза
Автор: Анатолий Кондауров
Просмотров: 137
2016 год, Выпуск № 2
- Мам, а мам! А когда наш папка придет?
- Придет, обязательно придет. Вон к Зенковым пришел, и к нам придет. 
И я, довольный, убегал играть в свои Зеленые Палестины.
Значит, вчера не зря я попугал Леньку отцом.
Мы с пацанами только что раскурочили комбайн, и у меня в кармане было несколько тяжелых стальных снарядов для рогатки. Стрелять из рогатки можно было и кусочками поршневых колец, и осколками кирпича, но шарики из подшипников считались лучшими.

Сергей Козлов. То не вечер. Рассказ

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Категория: Проза
Автор: Козлов Сергей Сергеевич
Просмотров: 282
2016 год, Выпуск № 2
Марево стояло над степью – зной, пропитанный гарью. И даже когда июльский день перевалил далеко за вторую свою половину, и даже когда небо смешалось с чадящими дымами и комьями разворочанной взрывами земли, свежее не стало. Ярко-оранжевый глаз солнца пробивался сквозь всё и вся и палил, словно хотел сжечь то, что и без того горело. А ведь где-то за спиной тихий и прохладный Дон… 
Старший политрук Пустельга собирался с мыслями.

Юрий Дубатов. Рассказы

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Категория: Проза
Автор: Дубатов Юрий Дмитриевич
Просмотров: 169
2016 год, Выпуск № 2
СТАРАЯ ОТЦОВСКАЯ РУБАХА
Рассказ
 
Весной, когда наступал май, шла пахота, а за ней посадка огородов, когда снова хотелось жить и надеяться на что-то хорошее, начиналась приборка родного дома и двора.
Мне почему-то всегда нравилось прибирать в подполье. Овощи и соления практически все были съедены к этому времени. Остальное все в погребе, ему тоже настанет свой черед в подготовке к новому урожаю. 

Александр Мауров. Сапоги первого срока. Рассказ

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Категория: Проза
Автор: Александр Мауров
Просмотров: 135
2016 год, Выпуск № 2
В обеденный перерыв на полевой стан прибежала учетчица соседней бригады Галинка Савельева – девчонка донельзя веснушчатая, голенастая. На язык невоздержанная. А Михаил Денисович только что плотно подзакусил, постелил возле трактора пахнущий керосином ватник и решил подремать полчасика.
Рядом сидел его младший сын Петр, прицепщик, поддерживал затылок ладонями, отыскивая взглядом весело звеневших жаворонков под облаками.

Михаил Казанцев. Ожидание неизвестности. Рассказ

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Категория: Проза
Автор: Михаил Казанцев
Просмотров: 135
2016 год, Выпуск № 2
Вчера во сне неожиданно увидел своих сослуживцев по армии. Тех, что были в начале срочной службы. Все в повседневной защитного цвета форме х/б, знакомые лица, а их имён я не помню. Они сидят в кузове военного грузовика, узнают во мне рядового своего взвода, зовут к себе, освобождая место, а я вместо того, чтобы присоединиться к ним, вдруг с каким-то восторгом запеваю песню о танкистах, песню нашей роты, которую тщательно разучивали мы давным-давно под руководством сержанта. 

Михаил Кривошеин. Держись, Родион, держись! Рассказ

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Категория: Проза
Автор: Кривошеин Михаил Александрович
Просмотров: 145
2016 год, Выпуск № 2
В Сибирь из Брянска пришло письмо:
«Здравствуйте, Родион Иванович!
Пишут Вам поисковики из отряда «Слава героям» из школы №36. Мы с радостью узнали, что Вы живы, а Ваше имя отлито на чугунной плите, которая стоит на братской могиле в селе Бобровое. Вы воевали в отряде истребителей танков, и теперь у нас задача узнать, а кто же похоронен вместо вас? Мы знаем, что был взвод из тридцати человек, а осталось в живых восемь, знаем всех по фамилиям.

Галина Золотаина. Стихи разных лет

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Категория: Поэзия
Автор: Золотаина Галина Михайловна
Просмотров: 148
2016 год, Выпуск № 2
Предчувствие осени
 
 В желобе лета тихонько июль иссякал,
 Нежно журчал и примолк - не заметили даже,
 Только желтеющий лист в бредешке гамака
 Робко шепнул об естественной этой пропаже....
 
 Август ленивым котом на пороге лежит,
 Рыжей горжеткой, заплатой на фоне зелёном...
 Грусть не о том, что присущи всему рубежи -
 Грустно на них натыкаться врасплох иль спросонок...

Следующая страница:

  1. Ольга Ожгибесова. Вознесеньев день
  2. Владислав Корнилов. Дрессировщик
  3. Любовь Анохина. Как будто нет войны
  4. Дмитрий Мурзин. Сударь-сударь, что болит?..
  5. Василий Киселёв. Дядя Ваня
  6. Василий Киселёв. Дядя Ваня
  7. Александр Юдельсон. Как сердце, трепещет снегирь
  8. Евгений Чириков. В фашистской неволе. Очерк
  9. «Солдат войны» - защитник мира на земле Михаил Гущеваров. Подготовила Н. Мирская
  10. Владимир Маурин. «Батальон Славы». Из воспоминаний фронтовика
  11. Совместное заявление Папы Римского Франциска и Святейшего Патриарха Кирилла
  12. Вера Лаврина. Крым православный: Южный Афон
  13. Вячеслав Елатов. Зажечь светильник
  14. Александр Ярощук. Куда пропала мумия фараона Сехемхета? Эссе-исследование
  15. Маргарита Дубынина. Ф. М. Достоевский в моей жизни и в учительской судьбе.
  16. Екатерина Шмидт, Ольга Миронова, Ольга Карпова. Не знали: Достоевский жив!
  17. Дневник солдата великой войны. Подготовил В. Плющев
  18. Марина Чертогова. Художники о войне
  19. Марина Цыпкайкина. Летописец судеб человеческих, судеб земляков. О героях книг Антонины Некрасовой
  20. Виктор Арнаутов. Берёзовские мелодии
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