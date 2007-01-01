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Категория: Проза
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Автор: Анатолий Кондауров
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2016 год, Выпуск № 2
- Мам, а мам! А когда наш папка придет?
- Придет, обязательно придет. Вон к Зенковым пришел, и к нам придет.
И я, довольный, убегал играть в свои Зеленые Палестины.
Значит, вчера не зря я попугал Леньку отцом.
Мы с пацанами только что раскурочили комбайн, и у меня в кармане было несколько тяжелых стальных снарядов для рогатки. Стрелять из рогатки можно было и кусочками поршневых колец, и осколками кирпича, но шарики из подшипников считались лучшими.