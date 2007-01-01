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Категория: Поэзия
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Автор: Ягодинцева Нина Александровна
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2016 год, Выпуск № 6
* * *
Вернись в тот сон, где ты была
Любима и светла от счастья,
Где Богородица прошла
В окно к соседке постучаться,
Где тайну нянчит белый сад
И на ветру смеются вишни,
Где материнский лёгкий плат
Печали шёлковые вышили…
Ты помнишь – всхлипнуло дитя,
Когда калитка заскрипела,
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Категория: Поэзия
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Автор: Ольга Хапилова
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Просмотров: 37
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2016 год, Выпуск № 6
АЛТАЙ
Вновь душа воспарила под свод голубого шатра,
Выше хвойных вершин, выше хриплого птичьего грая -
Это кровная память во сне догоняет ветра,
Веселящие хлеб в белых нивах Алтайского края.
Всё по тем же дорогам кивают вослед ковыли,
И тяжёлое облако вечно клубится в прицепе,
Где давнишние предки тонули в горячей пыли,
Намотав на запястья литые кандальные цепи.