Виктор Кирюшин. Да здравствуют белки, да здравствуют утки! (из Поэтического календаря русской природы для детей)

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ЯНВАРЬ

ЗИМНИЕ ЦВЕТЫ

Вот чудо так чудо:

Цветы на стекле!

Они не мечтают

О летнем тепле.

На окнах букеты

Пионов и лилий

Из тонких

Лучистых

Серебряных линий.

В морозы и стужи

Они вырастают,

А чуть потеплеет –

И сразу растают.

НАГУЛЯЛСЯ

Снег месил,

По горке ёрзал

Я полдня.

Даже валенки замёрзли

У меня.

На мороз я не в обиде,

Ведь терпел его не зря:

На рябине нашей видел

С красной грудкой

Снегиря.

НАЛИМ

Затихла река

Подо льдом в январе,

И только налиму

Не спится в норе.

Подобно акуле

В далёких морях,

Он занят охотой

У старых коряг.

Рыбёшка!

Держись от коряг

За версту,

А то пропадёшь

У налима во рту.

ГЛУХАРЬ

У мишки – берлога.

У белки – дупло.

Уютно обоим зимой

И тепло.

А что же глухарь?

Тут с квартирой беда,

Ведь нет у него

Ни норы, ни гнезда.

Как быть глухарю

В холода и пургу?

Он ест на сосне,

А ночует в снегу.

КОРМИТЕ ПТИЦ!

Кормите птиц,

Пока лежат снега,

Трещит мороз

И в мире мало света.

Кормите птиц,

Пока метёт пурга.

Они добром

Ответят вам на это.

Когда листвой

Оденутся леса

Под ясными

Живыми небесами,

Какое счастье

Слышать голоса

Тех самых птиц,

Которых мы спасали!

БАГУЛЬНИК

Ветку багульника

Взяли домой,

И расцвела она

Прямо зимой.

Мы не мечтали

О чуде таком –

Сразу пахнуло

Погожим деньком,

Прелью таёжной

И камнем нагретым,

Ясным, весенним,

Улыбчивым светом,

Первою травкой

И тёплым дождем…

Нынче январь?

Ничего, подождём!

ОЛЯПКА

Видел я –

И не одну, -

Птиц, что бегают

По дну.

В быстрой речке

Под водой

За стремительной едой.

Как букашек на лугу,

Ловят рыбью мелюзгу.

Под камнями

Без очков

Ищут крохотных рачков.

Ни ворона и ни голубь

Не нырнут зимою в прорубь.

Только ей не зябко.

Вылезай, оляпка!

В БЕРЛОГЕ

Вездесущие сороки

Оглашают криком высь:

У медведицы в берлоге

Медвежата родились!

Холода стоят – не шутка!

Только ночи все и дни

В самых-самых

Тёплых шубках

Рядом с мамой

Спят они.

Спят медведицыны дети,

А растает снег и лёд,

Разузнают, где на свете

Самый-самый

Вкусный мёд.

ПРИМЕТЫ

Если кошка

Жмётся к печке,

Если лёд

Трещит на речке,

Иней лёг на провода –

Наступают холода.

Если рамы

Отпотели,

Улеглись в лесу метели,

Кошка дремлет

На полу –

Это к вёдру

И теплу.

КЛЕСТЫ

У клестов волнение:

В семействе пополнение.

Чем кормиться в январе,

Если стужа на дворе?

И хотя ответ не прост,

Не сдаётся папа-клёст.

Клювом лущит шишки

Для клеста-сынишки.

ФЕВРАЛЬ

ЛИСА И МЫШЬ

Под снегом шевелится мышь:

Её попробуй-ка услышь!

Потратишь попусту часы,

Но слух отменный у лисы.

С утра нагрянула в лесок –

И вот бросок,

Ещё бросок.

На хитрой мордочке ловца

Сверкает

Снежная пыльца.

А мышки в лапах нет как нет.

Сегодня убежал обед.

ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА

Кому – лыжня,

Кому – коньки,

А мне – плотва

И окуньки.

Сижу,

От холода

Седой,

Мормышка пляшет

Под водой.

Гуляет ветер

Ледяной,

И нет поклёвки

Ни одной.

Порошей

Лунку замело,

А дома тихо

И тепло.

Бросаю эту

Маяту…

Но что же я

Скажу коту?

ПРИБАВЛЕНИЕ ДНЯ

Конечно, конечно,

Ни белки,

Ни утки

Считать не умеют

Часы

И минутки.

Часов не имеют

Ни утки,

Ни белки.

Зачем им на воле

Какие-то стрелки?

Но чувствуют

Белки,

И чувствуют

Утки,

Когда прибавляется

День по минутке.

Живые часы

Удивительно чутки.

Да здравствуют белки!

Да здравствуют утки!

РАКИ

Где живут зимою раки?

Не в берлоге,

Не в бараке,

Не в дупле,

Не на луне –

Под корягою

На дне.

Мамы-раки

По старинке

На себе

Хранят икринки.

Так и возят

Без затей

Сотни будущих

Детей.

ИНЕЙ

Как эта роща наряжена славно:

Бархат, парча, канитель, бахрома!

- Кто же художник?

- Художник зима.

Непредсказуема и своенравна.

- Кто помогает?

- Конечно, мороз.

Лепит, кроит, вырезает, сшивает.

Это ведь он в кружева одевает

Заледеневшие плечи берёз.

ПЧЁЛЫ

Тёплой одёжки

У пчёл не бывает.

Как же семья

В холода выживает?

В улье своём,

Не забыв ни о ком,

Сгрудились тесным

И теплым клубком.

Круглыми сутками

Греют друг друга.

Так доживут

До цветущего луга.

Крепко запомнит

Пчелиная поросль:

Вместе – не холодно,

Холодно – порознь.

СУГРОБ

Сугроб у забора

Всё выше и выше.

Того и гляди

Доберётся до крыши.

Растёт он с одной

И другой стороны

И вырасти может

До самой луны.

Но мама смеётся:

- Какая луна?

Ведь после зимы

Наступает весна.

Случится тепло –

И за пару ночей

Сугроб-великан

Превратится в ручей.

ВОРОНА

Ворона отнюдь не была забиякой,

Но драться решила с какой-то собакой

За мёрзлую,

Чудом добытую кость,

Которую отнял непрошенный гость.

Ворона дзюдо с карате не училась,

Но клюнуть обидчика в нос изловчилась.

И слышали долго

Весь двор и округа,

Как выл ошарашенный пёс от испуга.

С тех пор обходиться с вороной без драки

Стараются самые злые собаки.

МЕТЕЛЬ

Сеет, веет, даже воет

Что-то грозное, живое.

Вот такая канитель

Называется метель.

Ветер снег колючий месит,

Валит с ног

И куролесит.

Худо псу бездомному –

Доброму и скромному.

Выживать зимой – не щутки,

Если нет приличной будки.

СИНИЦА

Пусть зима заполошная злится,

Но среди ледяной белизны

Веселее запела синица –

Колокольчик грядущей весны.