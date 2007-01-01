Галина Золотаина. Стихи разных лет
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Категория: Поэзия
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Автор: Золотаина Галина Михайловна
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2016 год, Выпуск № 2
Предчувствие осени
В желобе лета тихонько июль иссякал,
Нежно журчал и примолк - не заметили даже,
Только желтеющий лист в бредешке гамака
Робко шепнул об естественной этой пропаже....
Август ленивым котом на пороге лежит,
Рыжей горжеткой, заплатой на фоне зелёном...
Грусть не о том, что присущи всему рубежи -
Грустно на них натыкаться врасплох иль спросонок...
Предчувствие весны
Деревья голы, но уже не спят.
Стыдливо опуская очи долу,
смиренье и терпение хранят,
и зова ждут к весеннему престолу.
Снег рыхл и тёмен, ноздреват, липуч,
навязчиво пристав к твоей подошве,
он тщится выжить, но весёлый луч
врезается в его сырую толщу.
И с детской беспощадностью, смеясь,
стирает все молекулы снежинок,
все атомы,
оставив только грязь
на глянцевой поверхности ботинок...
Предчувствие неизбежного
Я сюда приползу умирать,
За шелковые травы держаться,
Пусть бы только стояла жара,
И детишки бежали купаться.
Пусть бы только стоял этот пруд,
А вокруг камыши и осока.
Пусть на дереве птахи поют,
И взлетают высоко-высоко!..
А с пригорка, идёт кто-то свой,
И кричит мне, кричит на беззвучном
Языке, и всё манит рукой,
И доносится: «Внученька! Вну-учка…»
***
Провинция. Окраина. Конец.
За огородом сотые поминки
Неугомонный празднует мертвец,
А в огороде трудится жилец,
Под хрюканье всегда голодной свинки.
В провинции все рядом – жизнь и смерть.
Тут не сжигают, а хоронят цельно.
Здесь бродят волки, и ревет медведь,
Подростки подворовывают медь,
И пьют поэты – вместе и отдельно.
* * *
Нас уже не согреет лачуга,
И шалаш, и чужое жилье.
Лишь успела, сошедшая с круга,
Крикнуть юность: « Имейте своё!»
…Мягких тапочек войлок уютный,
Через марлю в окне – ветерок.
Как мы юности нашей беспутной
Аккуратно подводим итог.
И морщинок нескорбною стайкой
Мягко зрелость легла на чело.
Что ж ты мнешься,
Душа-попрошайка,
У порога
И клянчишь – чего?!
*
Когда я в доме остаюсь одна,
Послушать комариные рулады
Здесь тоже можно, звуков хватит на
Созданье урбанической баллады.
Часов с шести грохочет этот мир.
Пылит КАМАЗ по объездной дороге,
Ждет смену сторож,
Заварив чифир,
Выводят прогулять четвероногих.
Полуприкрыт чугунной крышкой люк –
Ловушка для нетрезвого зеваки.
И – поделом: лови внизу свой глюк,
Жди помощи, и сам с собой калякай!
За спортманежем – наш зеленый рай.
Содружество мичуринцев, участки,
На каждом вагонетка и сарай
Да пугало смешное для острастки.
Вот так и проживаем свою жизнь,
Дыша дымами, смогом и бензином,
Украдкою посматриваем ввысь,
Помёт сметая с окон голубиный…
Мохово
Я опять междометствую, о! - кая,
Мне опять мелкотемно лепечется.
Я пишу про селение Мохово,
А какое же это - Отечество?
Мне бы голосом слиться с эпохою,
С беспредельностью и бесконечностью,
Хоть и нравится мне это Мохово,
Но какое же там – Человечество?
Много дней прокорпела над строками,
Но они оказались банальными:
Есть проблемы, конечно, и в Мохове,
Но какие же это – Глобальные?
Я наверное дура-дурехою,
Если вот во что все это вылилось:
Поругалось со мною пол-Мохова,
А пол-Мохова - молча обиделось!
Осень
Пришли дожди. Писать хотелось прозу.
Скреблись мыслишки, становились в позу.
Грипп нарастал, по-старому – испанка,
И лист белел, как чистая портянка.
Тележками капусту продавали,
Жирели мышки в сумрачном подвале.
Копились тайны…
Нежности пшеничку
Давно скормила ненасытным птичкам.
Пугали сны, но более – бессонье…
Под ветром тряпка билась на балконе,
Да трепыхалась робкая душа
На древке моего карандаша.
Вдова поэта
Осудили вдову, что не стала для праха рабыней,
Что она в изголовье холма не осталась навеки рябиной,
К воронью не примкнула, чтоб вечно кружиться над тленом,
На кладбищенской глине не стерла до крови коленок,
Среди нищих у входа не села с протянутой дланью,
Не поела кутьи, лишь вина попросила в стакане.
Дома фото и книги его в сундуке схоронила,
Поломала все перья и вылила в землю чернила.
Ни слезы и ни всхлипа:спокойно расправила койку,
Расчесалась, умылась, легла, вскрыла вены –
И только.
Песенка Дюймовочки
Плаваю в тарелочке мирозданья,
Маленькая девочка – в океане.
В лепестке качаюсь, как в челноке,
А с болота слышится: бре-ке-ке…
Маленькая-маленькая – большая…
Чем могу, тем душу и выражаю,
Боженьке вот выучилась молиться,
Верю лишь Ему да небесным птицам.
Допою – сошьют мне широкую юбку,
Подберут ореховую скорлупку,
Ласточки взлетят со мной налегке,
В скорлупе качая, как в гамаке…
Выход
В парке культуры (умом ли рехнулась?)
Села бабка на чёртово колесо
И пристегнулась.
И поплыла в поднебесье, как в зыбке,
А когда стала точкой,
Незаметно для всех отстегнула цепочку
И шагнула прямо на дерева крону…
Хотели директора парка в тюрьму,
Да нету такого закону,
Чтоб не пускать на чёртово колесо
Бабок умалишенных.
А крона была
густой,
молодой,
зелёной!..
* * *
Учусь искусству печь блины.
Мои страдания длинны,
Как жижа, льющаяся с ложки.
А у окна хохочет Лёшка.
А за окном дымы черны.
И снег к асфальту пригорает,
И блин-фонарь висит-мигает,
И блин-луна не пропечён,
Скис млечный путь, некипячён…
Господь меня за спесь карает!
…И я кричала кошке: «Брысь!»
И я молилась Богу, ввысь,
И слёзы всех кухарок мира
В моём лице нашли кумира
И постным маслом пролились!
* * *
Всё равно расшатаю устои,
Не замкнусь, не зачахну с тоски.
Эх, месись моё тесто крутое,
Ты – дитя первосортной муки.
Подобью и весёлкой и скалкой,
Чтоб ядрёными были бока.
Я тружусь, как бетономешалка,
Я хочу проучить мужика.
Не за грех, не за подлое дело,
Не за слово дурное учу.
А за то, что жила, словно пела,
А теперь вот всё время молчу.
Он, наверное, ждёт отчужденья,
Хмурых взглядов, отрывистых фраз,
Ну, а я ему – здрасьте! – пельмени,
Плоховато вы знаете нас.
Всё равно расшатаю устои,
Не сожмусь под пластами тоски:
Завтра банку консервов открою
Очень вкусную – «печень трески»!
По поводу медленного бега
Знай, мой верящий в Парнас,
В бег рысцой и в гений,
Будут дети лучше нас,
Будут совершенней!
Назидательности для
Зря мы их ругаем,
Человечий род продля,
Жизнь придёт другая.
Будем внуку целовать
Розовые пятки –
Нам ещё с тобой бежать
В вечность без оглядки!
***
Кто мы, милый, с тобой -
Журавли иль синицы?
То мне снится журавль,
То синица мне снится.
И тебя по ночам
Тот же сон навещает -
То синица грустит,
То журавль улетает…
Утром правду о нас
Знают солнышка блики:
На крыле журавля -
Голова журавлихи...
* * *
.В придуманной любви не будет утоленья,
И глупо примерять себя к чужим рукам.
Воркуй, голубка, здесь, лепи свои пельмени,
Покуда не остыл порыв к твоим стихам.
В придуманной любви - таинственность и нега,
Щемяще незнаком чужих речей поток.
Подумай, погрусти на краешке ковчега
И снова запорхни на милый свой шесток.
* * *
Не то, не то...Уже случалось - было:
Я мальчика безусого любила.
Он мне придумал тысячи имён
И ангелом взлетал на мой балкон
Из преисподней.
Плавились подошвы.
Он был таким послушным и хорошим,
Я так его дурачила легко,
Но...на губах обсохло молоко...
Я вспоминать его перестаю
И на балконе каменном стою,
Где крылышки простынок веют вяло,
И ничего не хочется сначала.
* * *
Снег присел на корточки, стАял.
Все твои форточки - настежь.
Обнажились зимние тайны -
Плохо ты меня прячешь!..
Дворник от дверей конторы
Долбит желобок узкий,
Я к тебе прильну скоро,
Только всё равно грустно...
На окне букет вянет,
Грустно, что ответ найден -
Глупо раздувать пламень
Не на годы, а всего на день.
* * *
Люби меня любить.
До истеченья чисел.
Не оставляй борьбы
За дух, что нас возвысил.
Слиянье и восторг
Из благостной ладони
Нам посылает Бог
На крайнем перегоне.
Далёко от земли,
Сомкнув в покое веки,
Приблизим к лику лик
И сбудемся навеки.
*
Забудем! Наполним граненые стопки,
Поставим, что было, в квадратные скобки,
Ах, только бы водка была хороша,
А то беспросветно замерзнет душа.
Забудем сентябрьский вокзал бестолковый,
Где бродит она колобковой коровой,
Куда утянулась - не знает сама,
Но выдаст тебя колокольчик, кума!
И будешь ты есть в своем теплом хлеву
На завтрак изюм, а на ужин халву.
И есть с кем согреться, и есть с кем напиться,
Да не с кем небесною высью делиться!..