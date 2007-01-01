Галина Золотаина. Стихи разных лет

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Предчувствие осени

В желобе лета тихонько июль иссякал,

Нежно журчал и примолк - не заметили даже,

Только желтеющий лист в бредешке гамака

Робко шепнул об естественной этой пропаже....

Август ленивым котом на пороге лежит,

Рыжей горжеткой, заплатой на фоне зелёном...

Грусть не о том, что присущи всему рубежи -

Грустно на них натыкаться врасплох иль спросонок...

Предчувствие весны

Деревья голы, но уже не спят.

Стыдливо опуская очи долу,

смиренье и терпение хранят,

и зова ждут к весеннему престолу.

Снег рыхл и тёмен, ноздреват, липуч,

навязчиво пристав к твоей подошве,

он тщится выжить, но весёлый луч

врезается в его сырую толщу.

И с детской беспощадностью, смеясь,

стирает все молекулы снежинок,

все атомы,

оставив только грязь

на глянцевой поверхности ботинок...

Предчувствие неизбежного

Я сюда приползу умирать,

За шелковые травы держаться,

Пусть бы только стояла жара,

И детишки бежали купаться.

Пусть бы только стоял этот пруд,

А вокруг камыши и осока.

Пусть на дереве птахи поют,

И взлетают высоко-высоко!..

А с пригорка, идёт кто-то свой,

И кричит мне, кричит на беззвучном

Языке, и всё манит рукой,

И доносится: «Внученька! Вну-учка…»

***

Провинция. Окраина. Конец.

За огородом сотые поминки

Неугомонный празднует мертвец,

А в огороде трудится жилец,

Под хрюканье всегда голодной свинки.

В провинции все рядом – жизнь и смерть.

Тут не сжигают, а хоронят цельно.

Здесь бродят волки, и ревет медведь,

Подростки подворовывают медь,

И пьют поэты – вместе и отдельно.

* * *

Нас уже не согреет лачуга,

И шалаш, и чужое жилье.

Лишь успела, сошедшая с круга,

Крикнуть юность: « Имейте своё!»

…Мягких тапочек войлок уютный,

Через марлю в окне – ветерок.

Как мы юности нашей беспутной

Аккуратно подводим итог.

И морщинок нескорбною стайкой

Мягко зрелость легла на чело.

Что ж ты мнешься,

Душа-попрошайка,

У порога

И клянчишь – чего?!

*

Когда я в доме остаюсь одна,

Послушать комариные рулады

Здесь тоже можно, звуков хватит на

Созданье урбанической баллады.

Часов с шести грохочет этот мир.

Пылит КАМАЗ по объездной дороге,

Ждет смену сторож,

Заварив чифир,

Выводят прогулять четвероногих.

Полуприкрыт чугунной крышкой люк –

Ловушка для нетрезвого зеваки.

И – поделом: лови внизу свой глюк,

Жди помощи, и сам с собой калякай!

За спортманежем – наш зеленый рай.

Содружество мичуринцев, участки,

На каждом вагонетка и сарай

Да пугало смешное для острастки.

Вот так и проживаем свою жизнь,

Дыша дымами, смогом и бензином,

Украдкою посматриваем ввысь,

Помёт сметая с окон голубиный…

Мохово

Я опять междометствую, о! - кая,

Мне опять мелкотемно лепечется.

Я пишу про селение Мохово,

А какое же это - Отечество?

Мне бы голосом слиться с эпохою,

С беспредельностью и бесконечностью,

Хоть и нравится мне это Мохово,

Но какое же там – Человечество?

Много дней прокорпела над строками,

Но они оказались банальными:

Есть проблемы, конечно, и в Мохове,

Но какие же это – Глобальные?

Я наверное дура-дурехою,

Если вот во что все это вылилось:

Поругалось со мною пол-Мохова,

А пол-Мохова - молча обиделось!

Осень

Пришли дожди. Писать хотелось прозу.

Скреблись мыслишки, становились в позу.

Грипп нарастал, по-старому – испанка,

И лист белел, как чистая портянка.

Тележками капусту продавали,

Жирели мышки в сумрачном подвале.

Копились тайны…

Нежности пшеничку

Давно скормила ненасытным птичкам.

Пугали сны, но более – бессонье…

Под ветром тряпка билась на балконе,

Да трепыхалась робкая душа

На древке моего карандаша.

Вдова поэта

Осудили вдову, что не стала для праха рабыней,

Что она в изголовье холма не осталась навеки рябиной,

К воронью не примкнула, чтоб вечно кружиться над тленом,

На кладбищенской глине не стерла до крови коленок,

Среди нищих у входа не села с протянутой дланью,

Не поела кутьи, лишь вина попросила в стакане.

Дома фото и книги его в сундуке схоронила,

Поломала все перья и вылила в землю чернила.

Ни слезы и ни всхлипа:спокойно расправила койку,

Расчесалась, умылась, легла, вскрыла вены –

И только.

Песенка Дюймовочки

Плаваю в тарелочке мирозданья,

Маленькая девочка – в океане.

В лепестке качаюсь, как в челноке,

А с болота слышится: бре-ке-ке…

Маленькая-маленькая – большая…

Чем могу, тем душу и выражаю,

Боженьке вот выучилась молиться,

Верю лишь Ему да небесным птицам.

Допою – сошьют мне широкую юбку,

Подберут ореховую скорлупку,

Ласточки взлетят со мной налегке,

В скорлупе качая, как в гамаке…

Выход

В парке культуры (умом ли рехнулась?)

Села бабка на чёртово колесо

И пристегнулась.

И поплыла в поднебесье, как в зыбке,

А когда стала точкой,

Незаметно для всех отстегнула цепочку

И шагнула прямо на дерева крону…

Хотели директора парка в тюрьму,

Да нету такого закону,

Чтоб не пускать на чёртово колесо

Бабок умалишенных.

А крона была

густой,

молодой,

зелёной!..

* * *

Учусь искусству печь блины.

Мои страдания длинны,

Как жижа, льющаяся с ложки.

А у окна хохочет Лёшка.

А за окном дымы черны.

И снег к асфальту пригорает,

И блин-фонарь висит-мигает,

И блин-луна не пропечён,

Скис млечный путь, некипячён…

Господь меня за спесь карает!

…И я кричала кошке: «Брысь!»

И я молилась Богу, ввысь,

И слёзы всех кухарок мира

В моём лице нашли кумира

И постным маслом пролились!

* * *

Всё равно расшатаю устои,

Не замкнусь, не зачахну с тоски.

Эх, месись моё тесто крутое,

Ты – дитя первосортной муки.

Подобью и весёлкой и скалкой,

Чтоб ядрёными были бока.

Я тружусь, как бетономешалка,

Я хочу проучить мужика.

Не за грех, не за подлое дело,

Не за слово дурное учу.

А за то, что жила, словно пела,

А теперь вот всё время молчу.

Он, наверное, ждёт отчужденья,

Хмурых взглядов, отрывистых фраз,

Ну, а я ему – здрасьте! – пельмени,

Плоховато вы знаете нас.

Всё равно расшатаю устои,

Не сожмусь под пластами тоски:

Завтра банку консервов открою

Очень вкусную – «печень трески»!

По поводу медленного бега

Знай, мой верящий в Парнас,

В бег рысцой и в гений,

Будут дети лучше нас,

Будут совершенней!

Назидательности для

Зря мы их ругаем,

Человечий род продля,

Жизнь придёт другая.

Будем внуку целовать

Розовые пятки –

Нам ещё с тобой бежать

В вечность без оглядки!

***

Кто мы, милый, с тобой -

Журавли иль синицы?

То мне снится журавль,

То синица мне снится.

И тебя по ночам

Тот же сон навещает -

То синица грустит,

То журавль улетает…

Утром правду о нас

Знают солнышка блики:

На крыле журавля -

Голова журавлихи...

* * *

.В придуманной любви не будет утоленья,

И глупо примерять себя к чужим рукам.

Воркуй, голубка, здесь, лепи свои пельмени,

Покуда не остыл порыв к твоим стихам.

В придуманной любви - таинственность и нега,

Щемяще незнаком чужих речей поток.

Подумай, погрусти на краешке ковчега

И снова запорхни на милый свой шесток.

* * *

Не то, не то...Уже случалось - было:

Я мальчика безусого любила.

Он мне придумал тысячи имён

И ангелом взлетал на мой балкон

Из преисподней.

Плавились подошвы.

Он был таким послушным и хорошим,

Я так его дурачила легко,

Но...на губах обсохло молоко...

Я вспоминать его перестаю

И на балконе каменном стою,

Где крылышки простынок веют вяло,

И ничего не хочется сначала.

* * *

Снег присел на корточки, стАял.

Все твои форточки - настежь.

Обнажились зимние тайны -

Плохо ты меня прячешь!..

Дворник от дверей конторы

Долбит желобок узкий,

Я к тебе прильну скоро,

Только всё равно грустно...

На окне букет вянет,

Грустно, что ответ найден -

Глупо раздувать пламень

Не на годы, а всего на день.

* * *

Люби меня любить.

До истеченья чисел.

Не оставляй борьбы

За дух, что нас возвысил.

Слиянье и восторг

Из благостной ладони

Нам посылает Бог

На крайнем перегоне.

Далёко от земли,

Сомкнув в покое веки,

Приблизим к лику лик

И сбудемся навеки.

*

Забудем! Наполним граненые стопки,

Поставим, что было, в квадратные скобки,

Ах, только бы водка была хороша,

А то беспросветно замерзнет душа.

Забудем сентябрьский вокзал бестолковый,

Где бродит она колобковой коровой,

Куда утянулась - не знает сама,

Но выдаст тебя колокольчик, кума!

И будешь ты есть в своем теплом хлеву

На завтрак изюм, а на ужин халву.

И есть с кем согреться, и есть с кем напиться,

Да не с кем небесною высью делиться!..