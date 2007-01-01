Нина Ягодинцева. Вечерний круг

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* * *

Вернись в тот сон, где ты была

Любима и светла от счастья,

Где Богородица прошла

В окно к соседке постучаться,

Где тайну нянчит белый сад

И на ветру смеются вишни,

Где материнский лёгкий плат

Печали шёлковые вышили…

Ты помнишь – всхлипнуло дитя,

Когда калитка заскрипела,

Сухою веткою тебя

За сердце яблоня задела –

И словно чёрным чертежом

Вдруг отчеркнула безвозвратно:

В каком-то городе чужом

Ты сны чужие смотришь жадно,

И эти кровь, и смерть, и блуд,

Придуманные воспалённо,

В твой сад, пока ещё зелёный,

Волною огненной идут.

* * *

И даже сердца – нет, не жалко,

Не жалко, нет!

Упали розы полушалка

В глубокий снег…

Что я скажу ночам бессонным

Об этом дне?

Он светит, точно нарисован

На полотне.

Но золотой тропинкой сада

Не я бегу,

А полотно небрежно смято –

И всё в снегу.

Поднять, стряхнуть, накинуть снова –

И до избы,

Где ткут суровую основу

Моей судьбы.

Где всё – и старость, и усталость,

И шлях в пыли.

А розы на снегу остались –

Не мне цвели

Зарёй горячей, незакатной,

Чужой судьбой…

Любви и смерти не загадывай –

Они с тобой.

Вечерний круг

1.

Я выбираю заново ту судьбу:

Закат империи, столица её, весна.

Тверской бульвар с проталинами в снегу,

Читалка Литинститута, где я одна

Перевожу поэтические суры

О предстоянии человека перед Творцом…

Март потихоньку подтапливает дворы,

И над разомкнутым бульварным кольцом

Молчаливые птицы закладывают вираж,

Соединяя собою разъятый круг.

Бумагу жёстко царапает карандаш,

Выписывая ряды угловатых букв,

И воздух гудит отпущенною струной,

Тугой тетивой, пославшей стрелу в полёт…

Ты входишь тихо. Садишься рядом со мной.

Ты говоришь: не плачь, ничего, пройдёт.

Конечно, прошло. И мы пятнадцать лет уже врозь,

По разные, кажется, стороны той струны –

Ещё тогда моё сердце оборвалось

Любовью, тоской и смертельным чувством вины.

Но почему они возвратились ко мне сейчас,

В две тысячи одиннадцатом, зимой?

Так почтальон приходит и, не стучась,

В дверную щель подсовывает письмо,

Белым ослепительным уголком

Срезающее неосторожный взгляд…

Дверь отворяю – пусто. Под потолком

Лампочки вывернутые горят.

Урал. Челябинск. Общага под Новый год.

Кругом бутылки из-под пива, и в них бычки.

Страна умирать не хочет. Она живёт

В бессрочной коме. Открой теперь и прочти,

Что было написано в тысяча девятьсот

Восемьдесят четвёртом, с каких высот

Летела в стаю пущенная стрела

И круг её вечерний разорвала…

2.

Всё на продажу или навыворот.

Фьючерсы, курсы валют, тоска.

Жизнь в супермаркете молча выберет

Смерть. Почему-то ещё пока

Чудится воздух – весенний, солнечный,

Птичий – опора для хрупких крыл,

Детская радость до самой полночи…

Утром проснёшься – и всё забыл.



3. Ужас возвращения в средневековье. Будни пахнут пивом, пылью и кровью. Бесчисленные гадания и камланья, Сожженья заживо, побиванья камнями… Мир рационален ровно настолько, Чтобы снова затеять вавилонскую стройку, Добраться, спросить у Бога: Ты ещё там? Пора платить по счетам! 4. Разве я знала, что нашей любви мне хватит на долгую-долгую жизнь потом? Одной растить и учить детей, ремонтировать ветхий дом, Смотреть по ТV репортажи с пляжей Египта, из пламени Ливии, с японских АЭС? Моя любовь навсегда останется здесь, На этой горькой земле, вымирающей каждый день, чтобы просто жить. В потоках липкой, политой синтетическим шоколадом лжи. В рекламных слоганах, мерзких наклейках с чужими буквами, ливнях, снах… Моя любовь принимает всё, даже детский нелепый страх, Что однажды и эта жизнь рассыплется в прах. 5. Вечером после ливня стрижи встают на крыло. Небо к сырому закату краешком прилегло, Тёмным неровным краешком, неряшливой бахромой… Тучи идут домой. Так проходят грозы – дай Бог, чтоб наша прошла… Капельку дождевую стрижонок смахнул с крыла, Рванулся куда-то в сторону – не бойся, малыш, держись! Иногда непогода длится целую жизнь. Это ведь как получится, что выпадет на роду… Только останься в небе, у Господа на виду. От января до июля – видишь, крылом подать. Кто были вечерние птицы – надо ли нам гадать? Новые народились, и город уже другой. От ливня до снегопада – только взмахнуть рукой. Поэтому неподвижно у распахнутого окна Стою одна. 6. Несбывшегося больше. И оно, По счастью, никому не суждено. Оно в прохладом воздухе разлито, Засыпано опавшею листвой, Оно приходит молча, как молитва, И тайно обретает голос твой. И кажется, оно дано тебе лишь: Взлетай, как тот неловкий юный стриж! Ты говоришь – и сам себе не веришь, Ты веришь лишь тому, что говоришь. Никто не обещал тебе покоя, Но вот они – воздушные пути! А сбудется – лети! – совсем другое. Совсем другое сбудется. Лети.

Храм

Видно, крепко небо помнило

Злую удаль здешних мест:

Трижды в купол била молния,

Трижды сбрасывала крест.

Трижды с долгими моленьями

Вновь увенчивали храм.

Уминали прах коленями,

Лбы крестили по утрам,

А потом порою шаткою

В зябкой розовой пыли

Появились со взрывчаткою –

Заложили, подожгли…

Только стёкла мелко брызнули!

Но когда растаял дым,

Над приземистыми избами

Храм вознёсся, невредим,

Всеми главами точёными

Над быльём и вороньём –

Только лики стали чёрными

В гневе горестном своём.

Пронеслись десятилетия –

Мастерская, школа, склад…

Всё прожили – не заметили

Обретений и утрат.

Но однажды встала молния

Вместо прежнего креста,

В колокольное безмолвие

Пала горькая звезда, –

Загудел набат над крышами,

Поднял стаи на крыло,

И очнулись, и услышали:

Горе-горькое пришло.

А куда с крутого берега? –

Только в воды Иртыша…

И не заново поверила –

Болью вздрогнула душа:

Копоть смыли, сажу счистили,

Сцеловали боль и гнев,

В самой светлой Божьей истине

Усомниться не посмев…

* * *

Тоске не выискать обновы –

Ну разве что среди полей

У края полога льняного

Увидеть журавлей,

Домой летящих бездорожьем

Весны небесной и земной…

О Господи, как осторожно

Ты говоришь со мной

О неизбежном и суровом,

О неизбывном и родном!

Не словом, Господи, не словом,

А словно сном…

Так заслоняют лёгкой тканью

Свет, обжигающий глаза –

И не бывает проще тайны,

И разгадать нельзя.

* * *

Первый заморозок. Сны

В глубине согретых комнат.

Так далёко до весны,

Что её никто не помнит.

Над долиною речной

Гаснет лучик обречённый,

И травою-тишиной

Зарастает двор мощёный.

А проснёшься поутру –

И глаза открыть не хочешь:

Дождь полощет на ветру

Рваный плащ осенней ночи,

И плывёт сквозь потолок,

Нарастая в нежной силе,

Голубиный топоток,

Шелест лёгких шестикрылий …

* * *

Какая-то птица счастливая пела…

Бессонница длила неведомый путь.

И смутное, робкое сердце не смело

За чёрную кромку зари заглянуть.

А ночь провожала свои караваны –

Они бездорожьем брели в никуда,

Туда, где восходила и пламенем рваным

Тоску прожигала чужая звезда.

И кровь закипала, почуяв чужое,

И запах металла по воздуху плыл.

И шли, растопырив стальные чешуи,

Армады холодных и страшных светил…

Но птица счастливая пела! И ветви

Пустынных дорог становились черней,

И лёгкие тёплые волны рассвета

Одна за другою вставали над ней.