Дмитрий Филиппенко. На улице Тихой

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На улице Тихой троих застрелили,Попрятались кошки, собаки не выли,Все мирные жители спали в квартирах,Когда убивали семью ювелира.Убийцы сбежали, никто не услышал,А в доме покойников плакали мыши.В соседнем дворе расцвела облепиха.На улице Тихой по-прежнему тихо.Кто-то стихи пишет ради войны,И расстреливает одиночество.Я же валяюсь среди тишины,И плюю, и плюю в потолочество.Мне не стучат, не кричат, всё равно.Помер мой телефон тамагочею.Видел соседей. Прилично давно.И не видел бы долго воочию.Может начать наконец-то с нуляИ стихи написать, заморочиться,Этим тоску мне свою расстрелять,Да, не хочется.На страницах войны не до слов,Но запомнится русская сила.И запомнится запах цветовНа могилах.В переулках горячей войныВыживает седой Севастополь…Символ братства у целой страны –Русский тополь.Связки порваны, нечем кричать.По Берлину проносится топот,Угасает Рейхстага свечаНад Европой.В коридорах уснувшей луны,Отражается эхо, свобода.Но останется шёпот войныУ народа.За каждый файер нужно отвечать,Когда в Европе холодно и плохо.Погасла черногорская свечаНа стадионе, где скрепит эпоха.Назад нельзя, пробито колесо.И разве жизнь дешевле всех трофеев?Ещё чуть-чуть, и не дай Бог в висок!Тогда б за всех ответил Акинфеев.Такой футбол – ненужная игра.И исправлять его никто не хочет.Останется нам чёрная гораИз околофутбольных многоточий.Ну, всё. Уехала она,Не помахала мне рукою.Мне остаётся вспоминатьЛюбви смертельные уколы.Похоже, не любил. Страдал.Привык к её непостоянству.Нас разделила чередаМедлительных зелёных станций.За поворотом у зимыБез рук моих замёрзли руки.Пообещала, будем мыДружить страницами в фейсбуке.Уехала на свой восток,И не дала второго шансаНо я успел испить глоток –Глоток иркутского пространства.***Надоели твои туманы.Надоели твои рассветы.Я устал от твоих обманов,От секретов и от запретов.Не пиши, не звони. Не надо.Отравился я этой дружбой.Пусть себя ты считаешь кладом,Только золота мне не нужно.Перемирие это больно.Расставание это выход.Ты звезда. Ты собой довольна.А молчание это тихо.Говорят, что ты опасныйИ таинственный до жути.И беречь свой нужно паспорт,В уличном твоём уюте.Пробки восемь-десять баллов,Это русским не помеха.И пускай жена устала,Я не зря к тебе приехал.У тебя безумно вкусно,И всегда хватает соли.Фильмы про тебя искусство,Но с Ван Даммом в главной роли.Покорили небоскрёбы,Полюбил цветные храмы,Я вернусь домой, но чтобы,Взять путёвочку для мамы.В последних числах сентябряПоэты самой лучшей марки,Живут в гостинице «Заря»,За водкой ходят в алкомаркет.Читают по ночам стихи,Не веря в пустоту стакана.Закон нельзя назвать сухимПо правилам Бугуруслана.И восхищает каламбур.Столицу области сердито,Все называют Openбург,А значит двери все, открыты……Я трезвый. Ни в одном глазу,Но с полным чемоданом строчек.Любимой дочке привезуВ подарок аленький цветочек.Проспекты, ливни, фонариЗапомнили прогулки наши,Я выстроил забор из рифм,Но без любви не стал он краше.Горизонтальная зимаЛегла на город мой кузнецкий,Тебя любил, и ты самаМеня любила не по-детски.Тебя любить - великий дар…И в музыке зелёных сосен,Нас разлучила навсегда,Моя кольчугинская осень.