Журнал Огни Кузбасса
 

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Вы здесь: Главная Поэзия Игорь Тюленев. За Уралом вынырнет Алтай

Игорь Тюленев. За Уралом вынырнет Алтай

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Категория: Поэзия
Автор: Игорь Тюленев
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2017 год, Выпуск № 1
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 

        Андрею Архиповичу Иванову, 
        моему деду по маме. 
 
А ты погиб на Украине 
В Днепропетровской стороне! 
Не как полярники на льдине, 
А как солдаты на войне! 
 
Нёс раненого с поля боя 
И чёрнозём кулак сжимал. 
Ты защищал широко поле, 
Которое бы сам вспахал! 
Свистят над головой снаряды, 
И пули холодят висок. 
Тебе сейчас не до награды, 
Над полем битвы – Бог высок! 
 
Твой путь в Россию кровью залит, 
И вот уж рядом наш окоп… 
Да не туда судьба заманит? 
Уже на бруствер встал сапог… 
 
Спи, полевая хирургия! 
Спи у буржуйки, медсестра! 
Несёт вас на руках Россия, 
Как плащ пурпурный у царя, 
 
То, что от вражеского взрыва 
Всё, что осталось наяву… 
А в небесах вы с другом живы, 
Как я здесь на земле живу. 
 
Ты нынче шёл в Полку Бессмертном, 
Шёл вместе с нами наравне! 
Шёл в исполнении портретном,
Шёл без винтовки по стране!
 
 
 
*    *    * 
 
Моё неустрашимое гнездо! 
Ячейка трудового лесосплава. 
Откинулось, как будто по УДО 
В 36-м взметнувшись из расплава! 
 
Отсюда дядя с дедом на войну 
Ушли вдвоем и больше не вернулись, 
К затёртому ладошками окну 
Заросшею щекой не прикоснулись… 
 
Зальются птахи на исходе дня, 
Как Жёны Мироносицы рыдая… 
Все думали, придёт пора иная, 
Забудутся дороги из огня. 
 
Но я застал уже другое пламя, 
Сжигающее души и сердца. 
Я прокричал, что не Москва за нами! 
Сказали: - Не печатать шельмеца! 
 
Наивные! Со мной литература! 
Со мной Господь и Отчина моя! 
И от ума большого или сдуру 
Не запретить, как Родину,  меня! 
 
 
*   *   *
          Боже, Советский Союз нам верни
                                              Б. Примеров
 
И я бы мог просить у Бога
О том, что мы не сберегли.
Но просьба слишком уж убога,
Хоть не светлее стали дни.
 
А бесы лезут отовсюду:
В культуру, в армию и в храм.
То Соломею, то Иуду
В герои предлагают нам.
 
Стоп! Мы с Державой не простились.
Не встали на колени в грязь.
И всё же в душу пропустили
И в сердце мировую мразь.
 
Но перст Господний русских учит,
Как поводырь слепых ведёт.
И солнцем выжигает в туче
Слова: «Победа» и «Вперёд».
 
ЕВРАЗИЯ
 
Здравствуй,  Евразийский континент,
Бешеные степи азиата!
Если кто до нас оставил след –
Это сердце русского солдата.
 
За Уралом вынырнет Алтай.
Обернёшься – за спиной Саяны.
Самолётом, братец, не летай,
Пусть «козлы» летают и «бараны». 
 
Мы скитаться будем по Руси,
Сочинять легенды и частушки.
Ночь застанет в поле – не грусти,
Стог согреют добрые простушки.
 
Что поэту злато и булат,
Если есть души твоей отрада.
Пусть трясёт калымом азиат,
А тебе ничем трясти не надо.
 
Любящему сердцу невдомёк,
Почему и день, и ночь тревожишь…
И кого, пуская на часок,
Выпустить из рук уже не можешь.
 
Так был завоёван континент
Ни мечём, ни голодом, ни кровью.
А, как русский говорил поэт –
Богоданным словом и любовью.
 
 
 
*    *    *
 
Ничего позабыть не посмею,
Не сумею да и не хочу.
Словно стяг прошлых битв - пламенею,
В сердце Родины я колочу.
 
Чтобы сердце страны запустилось,
Чтобы стало на сердце легко,
Матерь Божия к людям явилась,
С нею ангелы табунком.
 
На полях лёд забвенья растает,
И вернётся светило в зенит…
Вот уж бабочка в небе порхает
И пчела с первым взятком летит.
 
 
ПЕРМСКИЙ ЗВЕРИНЫЙ СТИЛЬ
 
Урала звериная лира
Лежит на колене моём,
На женщин стихи растранжиря,
Теперь мы остались вдвоём.
 
Быть может, Творец нас не слышит
И знаки нам не подаёт?..
Где распрями Родина дышит,
Стихи заменил огнемёт.
 
Не важно, в мордве или чуди
Теряются наши шаги…
Всяк русский мечтает о чуде,
Взрывая молчанье тайги.
 
Там сразу откроются хляби
И жабры у рыб задрожат,
Медведи с герба и на флаге
На наших врагов зарычат!
 
С размаха ударю по лире,
Пусть с жертвенной кровью слова
Сгорают в полночном эфире…
Поэзия снова жива!
 
*   *   *
 
С гор Уральских смотрю на Восток,
Сквозь ветра, сквозь снега, сквозь песок.
Я согнут, как гребец на галере.
Каждый год всходит в небе звезда –
Вифлеем выбирает она.
Путь звезды и волхвов соизмерен.
 
Нынче праздник, а Ирод потом
Крысоловом войдёт в каждый дом,
Заберёт у рожениц младенцев…
Но покуда очаг златоткан,
А вертеп превращается в храм.
И  волхвы, и дары уже в сенцах.
 
Что страшиться? Ведь с нами Господь!
Он с Христом, как с зарёй небосвод -
Расступаются земли и воды
Перед чистым сияньем небес.
И Урал, как большой волнорез,
Рассекает стада и народы.
 
*    *    *
 
Уж давно не смотрит Русь на Запад.
Щурит очи, глядя на Восток.
Только до Ла-Манша можно драпать
Западу, пустившись наутёк.
 
А Восток? Земля его обширна.
За три моря Индия лежит.
Знает, что России всё посильно,
Ну, а путь наш далее бежит...
 
Пробегает мимо Индостана
По тропе Траяна, по слезам,
Где быстрее зарастают раны
И молитвы ближе к небесам.
 
Шамбалу рифмуя с Беловодьем,
Ничего не бойся и не трусь.
Это Бога русского угодья,
Там, где в небо вытекает Русь.
 
*    *    *
Схожу с ума от русской речи,
Взвалив ум с разумом на плечи,
Под мышкой – классиков тома…
 
Ты гений? – Нет! Ещё не вечер.
Хотя бы чтивом обеспечен.
Скатилась родина с холма.
 
Хохочет, как хохочут дети,
Когда пускают вверх ракеты
Не зная, что за солнцем – тьма…
 
Империи сейчас несладко –
Ты это запиши в тетрадку,
Что демократия – чума!
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