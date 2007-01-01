Игорь Тюленев. За Уралом вынырнет Алтай

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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК



Андрею Архиповичу Иванову,

моему деду по маме.



А ты погиб на Украине

В Днепропетровской стороне!

Не как полярники на льдине,

А как солдаты на войне!

Нёс раненого с поля боя

И чёрнозём кулак сжимал.

Ты защищал широко поле,

Которое бы сам вспахал!

Свистят над головой снаряды,

И пули холодят висок.

Тебе сейчас не до награды,

Над полем битвы – Бог высок!

Твой путь в Россию кровью залит,

И вот уж рядом наш окоп…

Да не туда судьба заманит?

Уже на бруствер встал сапог…

Спи, полевая хирургия!

Спи у буржуйки, медсестра!

Несёт вас на руках Россия,

Как плащ пурпурный у царя,

То, что от вражеского взрыва

Всё, что осталось наяву…

А в небесах вы с другом живы,

Как я здесь на земле живу.

Ты нынче шёл в Полку Бессмертном,

Шёл вместе с нами наравне!

Шёл в исполнении портретном,

Шёл без винтовки по стране!

* * *

Моё неустрашимое гнездо!

Ячейка трудового лесосплава.

Откинулось, как будто по УДО

В 36-м взметнувшись из расплава!

Отсюда дядя с дедом на войну

Ушли вдвоем и больше не вернулись,

К затёртому ладошками окну

Заросшею щекой не прикоснулись…

Зальются птахи на исходе дня,

Как Жёны Мироносицы рыдая…

Все думали, придёт пора иная,

Забудутся дороги из огня.

Но я застал уже другое пламя,

Сжигающее души и сердца.

Я прокричал, что не Москва за нами!

Сказали: - Не печатать шельмеца!

Наивные! Со мной литература!

Со мной Господь и Отчина моя!

И от ума большого или сдуру

Не запретить, как Родину, меня!

* * *

Боже, Советский Союз нам верни

Б. Примеров

И я бы мог просить у Бога

О том, что мы не сберегли.

Но просьба слишком уж убога,

Хоть не светлее стали дни.

А бесы лезут отовсюду:

В культуру, в армию и в храм.

То Соломею, то Иуду

В герои предлагают нам.

Стоп! Мы с Державой не простились.

Не встали на колени в грязь.

И всё же в душу пропустили

И в сердце мировую мразь.

Но перст Господний русских учит,

Как поводырь слепых ведёт.

И солнцем выжигает в туче

Слова: «Победа» и «Вперёд».

ЕВРАЗИЯ

Здравствуй, Евразийский континент,

Бешеные степи азиата!

Если кто до нас оставил след –

Это сердце русского солдата.

За Уралом вынырнет Алтай.

Обернёшься – за спиной Саяны.

Самолётом, братец, не летай,

Пусть «козлы» летают и «бараны».

Мы скитаться будем по Руси,

Сочинять легенды и частушки.

Ночь застанет в поле – не грусти,

Стог согреют добрые простушки.

Что поэту злато и булат,

Если есть души твоей отрада.

Пусть трясёт калымом азиат,

А тебе ничем трясти не надо.

Любящему сердцу невдомёк,

Почему и день, и ночь тревожишь…

И кого, пуская на часок,

Выпустить из рук уже не можешь.

Так был завоёван континент

Ни мечём, ни голодом, ни кровью.

А, как русский говорил поэт –

Богоданным словом и любовью.

* * *

Ничего позабыть не посмею,

Не сумею да и не хочу.

Словно стяг прошлых битв - пламенею,

В сердце Родины я колочу.

Чтобы сердце страны запустилось,

Чтобы стало на сердце легко,

Матерь Божия к людям явилась,

С нею ангелы табунком.

На полях лёд забвенья растает,

И вернётся светило в зенит…

Вот уж бабочка в небе порхает

И пчела с первым взятком летит.

ПЕРМСКИЙ ЗВЕРИНЫЙ СТИЛЬ

Урала звериная лира

Лежит на колене моём,

На женщин стихи растранжиря,

Теперь мы остались вдвоём.

Быть может, Творец нас не слышит

И знаки нам не подаёт?..

Где распрями Родина дышит,

Стихи заменил огнемёт.

Не важно, в мордве или чуди

Теряются наши шаги…

Всяк русский мечтает о чуде,

Взрывая молчанье тайги.

Там сразу откроются хляби

И жабры у рыб задрожат,

Медведи с герба и на флаге

На наших врагов зарычат!

С размаха ударю по лире,

Пусть с жертвенной кровью слова

Сгорают в полночном эфире…

Поэзия снова жива!

* * *

С гор Уральских смотрю на Восток,

Сквозь ветра, сквозь снега, сквозь песок.

Я согнут, как гребец на галере.

Каждый год всходит в небе звезда –

Вифлеем выбирает она.

Путь звезды и волхвов соизмерен.

Нынче праздник, а Ирод потом

Крысоловом войдёт в каждый дом,

Заберёт у рожениц младенцев…

Но покуда очаг златоткан,

А вертеп превращается в храм.

И волхвы, и дары уже в сенцах.

Что страшиться? Ведь с нами Господь!

Он с Христом, как с зарёй небосвод -

Расступаются земли и воды

Перед чистым сияньем небес.

И Урал, как большой волнорез,

Рассекает стада и народы.

* * *

Уж давно не смотрит Русь на Запад.

Щурит очи, глядя на Восток.

Только до Ла-Манша можно драпать

Западу, пустившись наутёк.

А Восток? Земля его обширна.

За три моря Индия лежит.

Знает, что России всё посильно,

Ну, а путь наш далее бежит...

Пробегает мимо Индостана

По тропе Траяна, по слезам,

Где быстрее зарастают раны

И молитвы ближе к небесам.

Шамбалу рифмуя с Беловодьем,

Ничего не бойся и не трусь.

Это Бога русского угодья,

Там, где в небо вытекает Русь.

* * *

Схожу с ума от русской речи,

Взвалив ум с разумом на плечи,

Под мышкой – классиков тома…

Ты гений? – Нет! Ещё не вечер.

Хотя бы чтивом обеспечен.

Скатилась родина с холма.

Хохочет, как хохочут дети,

Когда пускают вверх ракеты

Не зная, что за солнцем – тьма…

Империи сейчас несладко –

Ты это запиши в тетрадку,

Что демократия – чума!