Игорь Тюленев. За Уралом вынырнет Алтай
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Категория: Поэзия
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Автор: Игорь Тюленев
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2017 год, Выпуск № 1
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Андрею Архиповичу Иванову,
моему деду по маме.
А ты погиб на Украине
В Днепропетровской стороне!
Не как полярники на льдине,
А как солдаты на войне!
Нёс раненого с поля боя
И чёрнозём кулак сжимал.
Ты защищал широко поле,
Которое бы сам вспахал!
Свистят над головой снаряды,
И пули холодят висок.
Тебе сейчас не до награды,
Над полем битвы – Бог высок!
Твой путь в Россию кровью залит,
И вот уж рядом наш окоп…
Да не туда судьба заманит?
Уже на бруствер встал сапог…
Спи, полевая хирургия!
Спи у буржуйки, медсестра!
Несёт вас на руках Россия,
Как плащ пурпурный у царя,
То, что от вражеского взрыва
Всё, что осталось наяву…
А в небесах вы с другом живы,
Как я здесь на земле живу.
Ты нынче шёл в Полку Бессмертном,
Шёл вместе с нами наравне!
Шёл в исполнении портретном,
Шёл без винтовки по стране!
* * *
Моё неустрашимое гнездо!
Ячейка трудового лесосплава.
Откинулось, как будто по УДО
В 36-м взметнувшись из расплава!
Отсюда дядя с дедом на войну
Ушли вдвоем и больше не вернулись,
К затёртому ладошками окну
Заросшею щекой не прикоснулись…
Зальются птахи на исходе дня,
Как Жёны Мироносицы рыдая…
Все думали, придёт пора иная,
Забудутся дороги из огня.
Но я застал уже другое пламя,
Сжигающее души и сердца.
Я прокричал, что не Москва за нами!
Сказали: - Не печатать шельмеца!
Наивные! Со мной литература!
Со мной Господь и Отчина моя!
И от ума большого или сдуру
Не запретить, как Родину, меня!
* * *
Боже, Советский Союз нам верни
Б. Примеров
И я бы мог просить у Бога
О том, что мы не сберегли.
Но просьба слишком уж убога,
Хоть не светлее стали дни.
А бесы лезут отовсюду:
В культуру, в армию и в храм.
То Соломею, то Иуду
В герои предлагают нам.
Стоп! Мы с Державой не простились.
Не встали на колени в грязь.
И всё же в душу пропустили
И в сердце мировую мразь.
Но перст Господний русских учит,
Как поводырь слепых ведёт.
И солнцем выжигает в туче
Слова: «Победа» и «Вперёд».
ЕВРАЗИЯ
Здравствуй, Евразийский континент,
Бешеные степи азиата!
Если кто до нас оставил след –
Это сердце русского солдата.
За Уралом вынырнет Алтай.
Обернёшься – за спиной Саяны.
Самолётом, братец, не летай,
Пусть «козлы» летают и «бараны».
Мы скитаться будем по Руси,
Сочинять легенды и частушки.
Ночь застанет в поле – не грусти,
Стог согреют добрые простушки.
Что поэту злато и булат,
Если есть души твоей отрада.
Пусть трясёт калымом азиат,
А тебе ничем трясти не надо.
Любящему сердцу невдомёк,
Почему и день, и ночь тревожишь…
И кого, пуская на часок,
Выпустить из рук уже не можешь.
Так был завоёван континент
Ни мечём, ни голодом, ни кровью.
А, как русский говорил поэт –
Богоданным словом и любовью.
* * *
Ничего позабыть не посмею,
Не сумею да и не хочу.
Словно стяг прошлых битв - пламенею,
В сердце Родины я колочу.
Чтобы сердце страны запустилось,
Чтобы стало на сердце легко,
Матерь Божия к людям явилась,
С нею ангелы табунком.
На полях лёд забвенья растает,
И вернётся светило в зенит…
Вот уж бабочка в небе порхает
И пчела с первым взятком летит.
ПЕРМСКИЙ ЗВЕРИНЫЙ СТИЛЬ
Урала звериная лира
Лежит на колене моём,
На женщин стихи растранжиря,
Теперь мы остались вдвоём.
Быть может, Творец нас не слышит
И знаки нам не подаёт?..
Где распрями Родина дышит,
Стихи заменил огнемёт.
Не важно, в мордве или чуди
Теряются наши шаги…
Всяк русский мечтает о чуде,
Взрывая молчанье тайги.
Там сразу откроются хляби
И жабры у рыб задрожат,
Медведи с герба и на флаге
На наших врагов зарычат!
С размаха ударю по лире,
Пусть с жертвенной кровью слова
Сгорают в полночном эфире…
Поэзия снова жива!
* * *
С гор Уральских смотрю на Восток,
Сквозь ветра, сквозь снега, сквозь песок.
Я согнут, как гребец на галере.
Каждый год всходит в небе звезда –
Вифлеем выбирает она.
Путь звезды и волхвов соизмерен.
Нынче праздник, а Ирод потом
Крысоловом войдёт в каждый дом,
Заберёт у рожениц младенцев…
Но покуда очаг златоткан,
А вертеп превращается в храм.
И волхвы, и дары уже в сенцах.
Что страшиться? Ведь с нами Господь!
Он с Христом, как с зарёй небосвод -
Расступаются земли и воды
Перед чистым сияньем небес.
И Урал, как большой волнорез,
Рассекает стада и народы.
* * *
Уж давно не смотрит Русь на Запад.
Щурит очи, глядя на Восток.
Только до Ла-Манша можно драпать
Западу, пустившись наутёк.
А Восток? Земля его обширна.
За три моря Индия лежит.
Знает, что России всё посильно,
Ну, а путь наш далее бежит...
Пробегает мимо Индостана
По тропе Траяна, по слезам,
Где быстрее зарастают раны
И молитвы ближе к небесам.
Шамбалу рифмуя с Беловодьем,
Ничего не бойся и не трусь.
Это Бога русского угодья,
Там, где в небо вытекает Русь.
* * *
Схожу с ума от русской речи,
Взвалив ум с разумом на плечи,
Под мышкой – классиков тома…
Ты гений? – Нет! Ещё не вечер.
Хотя бы чтивом обеспечен.
Скатилась родина с холма.
Хохочет, как хохочут дети,
Когда пускают вверх ракеты
Не зная, что за солнцем – тьма…
Империи сейчас несладко –
Ты это запиши в тетрадку,
Что демократия – чума!