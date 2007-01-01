Елена Елистратова. Реальное зыбко
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Категория: Поэзия
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Автор: Елистратова Елена Львовна
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2017 год, Выпуск № 1
***
Озноб одиночества. Лета макушка видна
Отчётливей даже, чем полная в небе луна,
И можно услышать, легонько подавшись вперёд,
Как тихо трава сквозь ночное пространство растёт.
Снаружи в квартиру проворные тени бегут,
От стен к потолку проложив безупречный маршрут,
Мурашками, тиком, музыками сфер, холодком
Царапая комнаты мякоть своим наждаком.
Реальное зыбко, и мысли направлены ввысь,
С грядущим прошедшее в вихре воздушном слились,
И вечностью веет в окно… То ли бред, то ли сон…
Рассвет зависает, как коршун, в потоках времён.
Осенние ямбы
1
Тяжеловесно так светает,
Что зримый воздух за окном,
Как призрак времени, витает
В тумане вечности сыром.
И проявляются сирени,
Трава, качели и скамья,
Где летом бабушки сидели
И мимо пробегала я.
2
Не знала я, что осень так сурово
Стремит свои потоки в бездну Леты
(Хоть это для кого-то и не ново).
Припоминай особые приметы
Той, кем была тому назад лет двести…
А впрочем, память, замолчи, не надо.
Всё набело, умело, честь по чести –
Как пишется под грохот листопада!
3
Какая тьма! Хоть глаз… А, впрочем,
На растерзанье глаз не дам.
И вглядываюсь в дёготь ночи
С осенним мёдом пополам.
Куда бежишь, моя дорога?
Куда ведёшь – назад, вперёд?
Но, кажется, ещё немного –
И просветление придёт.
4
У времени и смысла на краю
Стою, смотрю, как первый снег ложится,
И мысли на квадратики крою,
Чтоб с ними примириться и ужиться.
А, может быть, по-новому сложить,
Что раньше не сложилось почему-то,
И радостно, свободно, просто жить,
Как будто до конца одна минута.
***
Всё заметает зима безнадёжно и прочно,
Чёрное чётче на белом и мысли ясней…
Мне бы бежать от её безысходности прочь, но
Крепко примёрзла душа всеми фибрами к ней.
Солнце на лето – зима на мороз, как известно,
Глядь – не осталось ни веры, ни капли тепла,
Только позёмка шныряет-снуёт повсеместно,
Только застывше-оконные блики стекла.
Только сутуло плестись, выборматывать рифмы,
Будто они отогреют, утешат, спасут,
Будто способны они, стихокрылые грифы,
Над невозвратностью лет совершить самосуд.
Снова вернётся весна в круговерть-бесконечность,
Но не сумеет уже отдышать-отмолить
Кая, сложившего слово короткое «вечность»,
Герда, как Парка, прядущая долгую нить.
***
Запах солнца и мокрого снега,
Щебет птиц накануне весны,
Южный ветер швыряет с разбега
В будни города горсть новизны.
Провожаю, как сны, пароходы
Облаков по небесным волнам,
Прорастают зелёные всходы
Чувств, зимою неведомых нам.
Может, в светлые-светлые дали
Устремлюсь за походной трубой,
Может, гаммы любви на рояле
Разучу и останусь с тобой.
Или в тайну заветного слова
За седьмую проникну печать,
Чтобы жизнь потускневшую снова
С красной строчки, как в детстве, начать.
Апрельские наброски
1
Прошлогоднюю листву
Гонит ветер по аллее,
Я от сердца оторву
Бинт спасительный апреля.
Сколько было - не скажу,
Сколько выпадет - узнаю
Дней, подобных миражу,
Мороку, мороке, маю.
Если маяться – ответь:
Выпустив на волю тучи,
Кто заносит молний плеть
Над хребтом весны могучим?
В небо упадёшь на миг,
Как умрёшь. Потом воскреснешь.
Городской вороны крик –
Тоже утренняя песня.
2
На окраине апрель,
Флёр весны берёзовый
И невиданный досель
Блеск светила розовый.
Городская беднота –
Стайка воробьиная,
Дети, прятки, счёт до ста,
Тень от дома длинная.
Скоро Пасха, а в тепло
Верится – не верится,
Шар земной слезам назло
Вертится и вертится.
Прошлогодняя листва,
Дворики да дворники…
Хочется писать слова
Строчками да в столбики.