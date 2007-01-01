Елена Елистратова. Реальное зыбко

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***

Озноб одиночества. Лета макушка видна

Отчётливей даже, чем полная в небе луна,

И можно услышать, легонько подавшись вперёд,

Как тихо трава сквозь ночное пространство растёт.

Снаружи в квартиру проворные тени бегут,

От стен к потолку проложив безупречный маршрут,

Мурашками, тиком, музыками сфер, холодком

Царапая комнаты мякоть своим наждаком.

Реальное зыбко, и мысли направлены ввысь,

С грядущим прошедшее в вихре воздушном слились,

И вечностью веет в окно… То ли бред, то ли сон…

Рассвет зависает, как коршун, в потоках времён.

Осенние ямбы

1

Тяжеловесно так светает,

Что зримый воздух за окном,

Как призрак времени, витает

В тумане вечности сыром.

И проявляются сирени,

Трава, качели и скамья,

Где летом бабушки сидели

И мимо пробегала я.

2

Не знала я, что осень так сурово

Стремит свои потоки в бездну Леты

(Хоть это для кого-то и не ново).

Припоминай особые приметы

Той, кем была тому назад лет двести…

А впрочем, память, замолчи, не надо.

Всё набело, умело, честь по чести –

Как пишется под грохот листопада!

3

Какая тьма! Хоть глаз… А, впрочем,

На растерзанье глаз не дам.

И вглядываюсь в дёготь ночи

С осенним мёдом пополам.

Куда бежишь, моя дорога?

Куда ведёшь – назад, вперёд?

Но, кажется, ещё немного –

И просветление придёт.

4

У времени и смысла на краю

Стою, смотрю, как первый снег ложится,

И мысли на квадратики крою,

Чтоб с ними примириться и ужиться.

А, может быть, по-новому сложить,

Что раньше не сложилось почему-то,

И радостно, свободно, просто жить,

Как будто до конца одна минута.

***

Всё заметает зима безнадёжно и прочно,

Чёрное чётче на белом и мысли ясней…

Мне бы бежать от её безысходности прочь, но

Крепко примёрзла душа всеми фибрами к ней.

Солнце на лето – зима на мороз, как известно,

Глядь – не осталось ни веры, ни капли тепла,

Только позёмка шныряет-снуёт повсеместно,

Только застывше-оконные блики стекла.

Только сутуло плестись, выборматывать рифмы,

Будто они отогреют, утешат, спасут,

Будто способны они, стихокрылые грифы,

Над невозвратностью лет совершить самосуд.

Снова вернётся весна в круговерть-бесконечность,

Но не сумеет уже отдышать-отмолить

Кая, сложившего слово короткое «вечность»,

Герда, как Парка, прядущая долгую нить.

***

Запах солнца и мокрого снега,

Щебет птиц накануне весны,

Южный ветер швыряет с разбега

В будни города горсть новизны.

Провожаю, как сны, пароходы

Облаков по небесным волнам,

Прорастают зелёные всходы

Чувств, зимою неведомых нам.

Может, в светлые-светлые дали

Устремлюсь за походной трубой,

Может, гаммы любви на рояле

Разучу и останусь с тобой.

Или в тайну заветного слова

За седьмую проникну печать,

Чтобы жизнь потускневшую снова

С красной строчки, как в детстве, начать.

Апрельские наброски

1

Прошлогоднюю листву

Гонит ветер по аллее,

Я от сердца оторву

Бинт спасительный апреля.

Сколько было - не скажу,

Сколько выпадет - узнаю

Дней, подобных миражу,

Мороку, мороке, маю.

Если маяться – ответь:

Выпустив на волю тучи,

Кто заносит молний плеть

Над хребтом весны могучим?

В небо упадёшь на миг,

Как умрёшь. Потом воскреснешь.

Городской вороны крик –

Тоже утренняя песня.

2

На окраине апрель,

Флёр весны берёзовый

И невиданный досель

Блеск светила розовый.

Городская беднота –

Стайка воробьиная,

Дети, прятки, счёт до ста,

Тень от дома длинная.

Скоро Пасха, а в тепло

Верится – не верится,

Шар земной слезам назло

Вертится и вертится.

Прошлогодняя листва,

Дворики да дворники…

Хочется писать слова

Строчками да в столбики.