Елена Берсенёва. Размышления моего кота

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***

Никогда не ходи в магазин голодной!

Помни правил несколько безотказных:

Не люби женатых, люби свободных –

Не расходуй силы свои напрасно.

Так и есть: влюблённые хорошеют,

Равнодушные – вызывают жалость.

Не давай садиться себе на шею,

И сама с родительской слезь, пожалуй.

Не влезай в долги, поживи скромнее,

Если тратить хочется – заработай!

Постарайся стать хоть чуть-чуть умнее –

Не винить в своих косяках кого-то.

От работы дохнут не только кони,

А заботу любят не только дети.

Будет мир в душе – ты об этом помни –

Станет жить приятней на белом свете.

Эта жизнь даёт нам не так уж мало.

Хватит ныть, рискни – поживи довольной!

Людям тоже часто бывает больно.

Улыбнись! Не жалуйся, что устала!

***

Боже, пошли мне работу с зарплатой!

Только работу с работой не надо.

Не перепутай, пожалуйста, Боже!

Сделай умнее меня и моложе.

Также пошли работящего мужа,

А тунеядца, пожалуй, не нужно.

Сыну красивую сильную бабу,

Чтобы меня не бесила хотя бы.

Срочно пошли отвращенье к спиртному,

Сладкому, жареному и мучному.

И расскажи, если не затруднит:

Как мне понять, что мой кот говорит???

***

«Всё, - размышляет мой кот, - суета сует»,

А я ему отвечаю: «Хорош орать!»

«Всё, - продолжает, - пройдёт, всё сойдёт на нет»,

А я говорю ему: «Тише, ложимся спать!»

Мы не спорим, ложимся спать, и проходит всё;

Дни прошедшие ставят в отчёт печать;

Кот пророчит, что завтра придёт печаль.

Отвечаю: «Ну что это ты несёшь?»



ОДА РУССКОМУ ЯЗЫКУ



По праздникам и в будни,

В веселье и в тоске

Не забывайте, люди,

О русском языке!

И пусть дела паршиво,

Но власть в твоей руке,

Коль пишешь без ошибок

На русском языке!

Когда застукан мужем

С подругой в уголке -

Оправдываться нужно

На русском языке!

Столпились кредиторы

И держат в кулаке -

Веди переговоры

На русском языке!

Твои четыре ходки

Отметить в кабаке -

Заказываем водку

На русском языке!

Коль создал Бог красивой

А не овцой в мешке -

Скажи ему спасибо

На русском языке!

Коль золотая рыбка

Дрожит в твоей руке -

Проси, но без ошибок!

На русском языке!

И пусть ругает мама

За двойку в дневнике -

Ты промолчи упрямо

На русском языке!

Появится и сила,

И деньги в кошельке,

Коль говоришь красиво

На русском языке!

Прозаику сложно быть заинькой



Прозаику сложно быть заинькой,

К поэту он мается завистью,

И в райских рифмованных заводях

Мерещится счастье ему.

Поэт веселится и пьянствует,

Как та стрекоза окаянская,

С глазами святыми и ясными

Поёт неизвестно кому.

И кильку художники трескают,

Рисуя лазури небесные,

Пейзажи земные не местные

Вином заливая сухим.

Прозаику грустно и горестно

Смотреть на беспечное воинство,

Покуда он мучится в поисках

Бессмертных сюжетов лихих.

Сидели ангелы на заборе



Сидели ангелы на заборе

Собора красного кирпича,

Мечтали ангелы жить на море,

Где чайки прыгают и кричат,

Где моря синь отмывает души,

Где люди правильны и чисты…

Найти бы, братец, такую сушу,

Где мысли честны, дела просты.

Сидели ангелы на заборе,

Пылал закатом рабочий день,

Мечтали ангелы жить на море,

Ронять цукаты в морскую тень,

Рыбачкам стройным дарить ракушки,

Голубоглазых растить детей,

А тем, кто волен и непослушен,

Читать страшилки земных страстей.