Елена Берсенёва. Размышления моего кота
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Категория: Поэзия
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Автор: Елена Берсенёва
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2017 год, Выпуск № 1
***
Никогда не ходи в магазин голодной!
Помни правил несколько безотказных:
Не люби женатых, люби свободных –
Не расходуй силы свои напрасно.
Так и есть: влюблённые хорошеют,
Равнодушные – вызывают жалость.
Не давай садиться себе на шею,
И сама с родительской слезь, пожалуй.
Не влезай в долги, поживи скромнее,
Если тратить хочется – заработай!
Постарайся стать хоть чуть-чуть умнее –
Не винить в своих косяках кого-то.
От работы дохнут не только кони,
А заботу любят не только дети.
Будет мир в душе – ты об этом помни –
Станет жить приятней на белом свете.
Эта жизнь даёт нам не так уж мало.
Хватит ныть, рискни – поживи довольной!
Людям тоже часто бывает больно.
Улыбнись! Не жалуйся, что устала!
***
Боже, пошли мне работу с зарплатой!
Только работу с работой не надо.
Не перепутай, пожалуйста, Боже!
Сделай умнее меня и моложе.
Также пошли работящего мужа,
А тунеядца, пожалуй, не нужно.
Сыну красивую сильную бабу,
Чтобы меня не бесила хотя бы.
Срочно пошли отвращенье к спиртному,
Сладкому, жареному и мучному.
И расскажи, если не затруднит:
Как мне понять, что мой кот говорит???
***
«Всё, - размышляет мой кот, - суета сует»,
А я ему отвечаю: «Хорош орать!»
«Всё, - продолжает, - пройдёт, всё сойдёт на нет»,
А я говорю ему: «Тише, ложимся спать!»
Мы не спорим, ложимся спать, и проходит всё;
Дни прошедшие ставят в отчёт печать;
Кот пророчит, что завтра придёт печаль.
Отвечаю: «Ну что это ты несёшь?»
ОДА РУССКОМУ ЯЗЫКУ
По праздникам и в будни,
В веселье и в тоске
Не забывайте, люди,
О русском языке!
И пусть дела паршиво,
Но власть в твоей руке,
Коль пишешь без ошибок
На русском языке!
Когда застукан мужем
С подругой в уголке -
Оправдываться нужно
На русском языке!
Столпились кредиторы
И держат в кулаке -
Веди переговоры
На русском языке!
Твои четыре ходки
Отметить в кабаке -
Заказываем водку
На русском языке!
Коль создал Бог красивой
А не овцой в мешке -
Скажи ему спасибо
На русском языке!
Коль золотая рыбка
Дрожит в твоей руке -
Проси, но без ошибок!
На русском языке!
И пусть ругает мама
За двойку в дневнике -
Ты промолчи упрямо
На русском языке!
Появится и сила,
И деньги в кошельке,
Коль говоришь красиво
На русском языке!
Прозаику сложно быть заинькой
Прозаику сложно быть заинькой,
К поэту он мается завистью,
И в райских рифмованных заводях
Мерещится счастье ему.
Поэт веселится и пьянствует,
Как та стрекоза окаянская,
С глазами святыми и ясными
Поёт неизвестно кому.
И кильку художники трескают,
Рисуя лазури небесные,
Пейзажи земные не местные
Вином заливая сухим.
Прозаику грустно и горестно
Смотреть на беспечное воинство,
Покуда он мучится в поисках
Бессмертных сюжетов лихих.
Сидели ангелы на заборе
Сидели ангелы на заборе
Собора красного кирпича,
Мечтали ангелы жить на море,
Где чайки прыгают и кричат,
Где моря синь отмывает души,
Где люди правильны и чисты…
Найти бы, братец, такую сушу,
Где мысли честны, дела просты.
Сидели ангелы на заборе,
Пылал закатом рабочий день,
Мечтали ангелы жить на море,
Ронять цукаты в морскую тень,
Рыбачкам стройным дарить ракушки,
Голубоглазых растить детей,
А тем, кто волен и непослушен,
Читать страшилки земных страстей.