Пётр Матюков. Сверкает, гремит Афанасий Фет!

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В концлагере



Ты все поймешь - вон какой взрослый!

В школу бы... В сентябре...

Мы - как деревья, нам вырежут звезды,

Ножиком по коре.

Знаешь, там наверху - беспечно,

Печи - это ведь грех,

Мальчик, деревья уходят в печи,

Чтобы попасть наверх.

Видишь, звезды горят, не тают,

Это наши значки!

Знаешь, а внизу попадают

В печи истопники...



Тополиный пух



Тополь стоял у дома, рос до седьмого пота,

- Такая доля, - любил шелестеть - такая работа.

Порой говорил с пролетающим свежим остом,

Мол, Землю и дом тяну, приближаю к звездам.

А ветер дул и смеялся, дул и смеялся на это.

- Ты, - говорил, - почти грузовая ракета,

Только гляди, как бы топливо не засохло,

Эй, погоди, а ну покажи, где сопло...

А после тополь спилили, и ветер заплакал,

А может, совпало, и просто дождик закапал,

Нет - плакал ветер на листики на скелете,

Плач Ярославны по с неба упавшей ракете,

И кажется даже, плакал не ост, а осты,

И кажется также, стали чуть выше звезды.

Такая весна

Холодный ветер. Сверкает, гремит Афанасий Фет,

Подходит чайка, важная, как доктор наук,

Говорит: Я даю один, только один совет -

Мажешься дегтем, валяешься в перьях, летишь на юг.

И тотчас под куполом нервно звякает гонг,

Журавли подбивают клинья, летят (натурально весьма),

Я говорю себе: Тихо, парень! Это какой-то гон,

Это весна, не осень; не осень - такая весна!

Рыбак латает лодку; по борту надпись «Лукойл»;

Дыру затыкает сетью, изолентой крепит мотор;

Откидывает капюшон, мигает, машет рыбацкой рукой,

Подхожу, подаю изоленту - новый моток.

Рыбак говорит: В пучине, там, где полно путан,

Где всякую пакость со дна наверх в ночи поднимает сеть,

Глотает людей, дома, машины Рыба-кит-депутат,

Так что плыть не советую... Лучше того... - лететь.

Смотрю на березы, некто ставит на них штрихи,

На белых стволах когтями. И надо же, каждый год

Бродят поэты стайкой, запоем читают стихи,

Думают, что стихи читают, но это - штрих-код.

Крепок, по-русски крепок в мае березовый сок!

Ждут и рыбак, и чайка, на юге сверкает блесна,

Хрен - говорю - вам, ребята, это у вас заскок,

Это весна, не осень; не осень - такая весна!



Пианино и старик



Пианино выносили в подъезд,

Вчетвером тащили, пятый рулил,

Иногда вставлял словечко the best,

Иногда всех четверых материл.

Пианино провожали часы

(Стрелки носиками жались к стеклу),

Фотовспышки недалекой грозы,

И старик на табуретке в углу.

Пианино раздувало бока,

Словно лошадь, сторонилось пути,

Ни за так, ни за понюх табака,

Пианино не хотело идти.

И за это - шпоры глубже ему,

И по клавишам - сиречь по зубам,

Пианино выводили во тьму,

Под веселый тарарам-парарам.

И старик, который вовсе зачах,

Вдруг подумал отчего-то: Потом

Пианино понесут на плечах

И уложат под дубовым крестом,

Будто музыка послышалась... Григ?

Ну, по крайней мере, не из попсы,

И сидел на табуретке старик,

И почти остановились часы.



Барсучий тракт



Идут, идут и идут на барсучий лад,

Бесконечной колонной, тесно сомкнув ряды,

Разносится топот дружных когтистых лап,

Трамбующих древний хребет Уральской гряды.

Выходит один из строя - потрепан, суров,

С коротким хвостом (похоже, кто-то отгрыз),

- Ну что, - говорит, - Гаммельнский крысолов,

Решил и до нас добраться? Мало детей и крыс?

Вот я и думаю: Что же сказать в ответ?

А он смотрит мимо, как из-подо льда минтай.

- Нет, - говорю, - у меня ведь и дудочки нет -

Только свисток затоптанного мента.

Кивает, прячет нож движеньем одним -

Не углядеть, в стычках наловчился поди.

Я говорю ему: Слушай, зачем тебе снова к ним?

Разве ты знаешь, что там в конце пути?

Он думает, головой мотает: Нет, ни хрена...

Кажется только - хорошее-то не ждет...

Но ты посмотри на них - это идет страна,

Это моя страна идет, это мой народ!

И покуда я буду в силах - с ними пойду,

И боюсь не того, кто приходит в ночи как тать,

Но боюсь, что останусь здесь, а они - пропадут,

А вместе совсем не страшно и пропадать.

И я смотрю на них, на него дураком дурак

(Так смотрит на курицу изделие Фаберже),

И я понимаю, что этот барсучий тракт

Когтями царапает в черствой моей душе.