Мария Дубиковская. Жить без тяжести!
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Категория: Поэзия
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Автор: Мария Дубиковская
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2017 год, Выпуск № 1
Легкостих
Я решила жить без тяжести -
И без тяжести живу.
Что во сне хорошим кажется -
В то и верю наяву.
Потому с собой из прошлого
Не беру пудовый груз.
Здравствуй, пригоршня с морошкою!
До свиданья, черный груздь!
Не мадонною с кошёлками -
Бабья ересь, лук-салат, -
Быть могу и гладко-шёлковой,
Если рядом шелкопряд…
Вместо странного-туманного -
Ярче страсть, ясней слова!
Коль зажечь сумеешь заново -
Можешь свечи задувать!
Мне плечо твое без надобы -
Мне достаточно руки.
До седьмого цвета радуги
Прыгнем за руку, легки -
И увидим, как с утра блестит
Атлас леса, рек атлАс…
Дай мне, Боже, легкорадостей,
Легкостиший, легколаск.
Трамвай
Опять с размаху рухнул в снег
Бедняга Цельсий.
А я трамвай, мне дела нет,
Я пру по рельсам!
Моторов пых, колодок визг,
Машины встали.
А я кидаю брызги искр
На швы из стали.
Внутри узорно и свежо –
Мороз, хоть тресни!
А я лечу дурным стрижом –
Вперед и с песней!
За пассажиром пассажир
Идут потоком.
И, рты сердечками сложив,
Мне греют окна.
Чего в конце полета жду –
Вопрос отдельный!
За небо рожками держусь –
И параллельно!
Сквозь ледяное молоко
Гарцую гордо,
И рады бабушка с внучком
Трамвайной морде.
Стоят машины, чуть дыша –
Заиндевели.
И машет сверху, мельтеша,
Метла метели.
А мне тепло лететь, звеня,
Ведь к пункту «лето»
Ты едешь в сердце у меня,
Не взяв билета.
Парижское рыжее
От кашне и до штанов
Рыж Париж, каштанов, нов,
Полон красок, крыльев, крыш
Свежевыжатый Париж!
Я твой чижик, ты мой пыжик,
Обтанцуем всё и вся,
Кружим, кружим по Парижу,
Кружим, кружим по Парижу,
Кружим, кружим по Парижу,
Офранцуживаемся!
Мы гуляем, эйфеляем,
Бодро бёдрами виляем,
Взмах – ммм,
Взмах – ааа!
Эскюзе, месье, муа!
Из горла глотаем зелье
Наше мадемуазелье –
Чижик-пыжик, где ты был?
Возле Лувра бейлис пил!
Учат улиц алфавиту
Нас туземцы носовито,
Не дождавшись, селяви,
Жёмапеля без любви!
Мы не пашем, мы не сеем –
Куролесим-елисеим,
Вздорных полные пружин,
Дружим-кружим-куражим!
…От штанов до неглиже
Всех румяней и свежей,
Утром, днём и в темноте,
От мирей и до матье,
От пино до фуагра,
Нынче, завтра и вчера –
Ах, Париж, виват, ура,
Пам-пари-пари-ру-ра!