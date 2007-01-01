Мария Дубиковская. Жить без тяжести!

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Легкостих



Я решила жить без тяжести -

И без тяжести живу.

Что во сне хорошим кажется -

В то и верю наяву.

Потому с собой из прошлого

Не беру пудовый груз.

Здравствуй, пригоршня с морошкою!

До свиданья, черный груздь!



Не мадонною с кошёлками -

Бабья ересь, лук-салат, -

Быть могу и гладко-шёлковой,

Если рядом шелкопряд…

Вместо странного-туманного -

Ярче страсть, ясней слова!

Коль зажечь сумеешь заново -

Можешь свечи задувать!

Мне плечо твое без надобы -

Мне достаточно руки.

До седьмого цвета радуги

Прыгнем за руку, легки -

И увидим, как с утра блестит

Атлас леса, рек атлАс…

Дай мне, Боже, легкорадостей,

Легкостиший, легколаск.



Трамвай



Опять с размаху рухнул в снег

Бедняга Цельсий.

А я трамвай, мне дела нет,

Я пру по рельсам!

Моторов пых, колодок визг,

Машины встали.

А я кидаю брызги искр

На швы из стали.

Внутри узорно и свежо –

Мороз, хоть тресни!

А я лечу дурным стрижом –

Вперед и с песней!

За пассажиром пассажир

Идут потоком.

И, рты сердечками сложив,

Мне греют окна.

Чего в конце полета жду –

Вопрос отдельный!

За небо рожками держусь –

И параллельно!

Сквозь ледяное молоко

Гарцую гордо,

И рады бабушка с внучком

Трамвайной морде.

Стоят машины, чуть дыша –

Заиндевели.

И машет сверху, мельтеша,

Метла метели.

А мне тепло лететь, звеня,

Ведь к пункту «лето»

Ты едешь в сердце у меня,

Не взяв билета.



Парижское рыжее



От кашне и до штанов

Рыж Париж, каштанов, нов,

Полон красок, крыльев, крыш

Свежевыжатый Париж!

Я твой чижик, ты мой пыжик,

Обтанцуем всё и вся,

Кружим, кружим по Парижу,

Кружим, кружим по Парижу,

Кружим, кружим по Парижу,

Офранцуживаемся!

Мы гуляем, эйфеляем,

Бодро бёдрами виляем,

Взмах – ммм,

Взмах – ааа!

Эскюзе, месье, муа!

Из горла глотаем зелье

Наше мадемуазелье –

Чижик-пыжик, где ты был?

Возле Лувра бейлис пил!

Учат улиц алфавиту

Нас туземцы носовито,

Не дождавшись, селяви,

Жёмапеля без любви!

Мы не пашем, мы не сеем –

Куролесим-елисеим,

Вздорных полные пружин,

Дружим-кружим-куражим!

…От штанов до неглиже

Всех румяней и свежей,

Утром, днём и в темноте,

От мирей и до матье,

От пино до фуагра,

Нынче, завтра и вчера –

Ах, Париж, виват, ура,

Пам-пари-пари-ру-ра!