Журнал Огни Кузбасса
 

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Вы здесь: Главная Поэзия Мария Дубиковская. Жить без тяжести!

Мария Дубиковская. Жить без тяжести!

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Категория: Поэзия
Автор: Мария Дубиковская
Просмотров: 78
2017 год, Выпуск № 1
Легкостих
 
Я решила жить без тяжести - 
И без тяжести живу.
Что во сне хорошим кажется - 
В то и верю наяву.
 
Потому с собой из прошлого
Не беру пудовый груз.
Здравствуй, пригоршня с морошкою!
До свиданья, черный груздь!

Не мадонною с  кошёлками - 
Бабья ересь, лук-салат, - 
Быть могу и гладко-шёлковой,
Если  рядом шелкопряд…
 
Вместо странного-туманного - 
Ярче страсть, ясней слова!
Коль зажечь сумеешь заново - 
Можешь свечи задувать!
 
Мне плечо твое без надобы - 
Мне достаточно руки.
До седьмого цвета радуги
Прыгнем за руку, легки - 
 
И увидим, как с утра блестит
Атлас  леса, рек атлАс…
Дай мне, Боже, легкорадостей,
Легкостиший, легколаск.
 
Трамвай

Опять с размаху рухнул в снег
Бедняга Цельсий.
А я трамвай, мне дела нет,
Я пру по рельсам!
 
Моторов пых, колодок визг,
Машины встали.
А я кидаю брызги искр
На швы из стали.
 
Внутри узорно и свежо – 
Мороз, хоть тресни!
А я лечу дурным стрижом – 
Вперед и с песней!
 
За пассажиром пассажир
Идут потоком.
И, рты сердечками сложив,
Мне греют окна.
 
Чего в конце полета жду – 
Вопрос отдельный!
За небо рожками держусь – 
И параллельно!
 
Сквозь ледяное молоко
Гарцую гордо,
И рады бабушка с внучком
Трамвайной морде.
 
Стоят машины, чуть дыша – 
Заиндевели.
И машет сверху, мельтеша,
Метла метели.
 
А мне тепло лететь, звеня,
Ведь к пункту «лето»
Ты едешь в сердце у меня, 
Не взяв билета.
 
Парижское рыжее

От кашне и до штанов
Рыж Париж, каштанов, нов,
Полон красок, крыльев, крыш
Свежевыжатый Париж!
 
Я твой чижик, ты мой пыжик,
Обтанцуем всё и вся,
Кружим, кружим по Парижу,
Кружим, кружим по Парижу,
Кружим, кружим по Парижу,
Офранцуживаемся!
 
Мы гуляем, эйфеляем,
Бодро бёдрами виляем,
Взмах – ммм,
Взмах – ааа!
Эскюзе, месье, муа!
 
Из горла глотаем зелье
Наше мадемуазелье – 
Чижик-пыжик, где ты был?
Возле Лувра бейлис пил!
 
Учат улиц алфавиту
Нас туземцы носовито,
Не дождавшись, селяви,
Жёмапеля без любви!
 
Мы не пашем, мы не сеем – 
Куролесим-елисеим,
Вздорных полные пружин,
Дружим-кружим-куражим!
 
…От штанов до неглиже
Всех румяней  и свежей,
Утром, днём и в темноте,
От мирей и до матье,
От пино до фуагра,
Нынче, завтра и вчера – 
Ах, Париж, виват, ура,
Пам-пари-пари-ру-ра!
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