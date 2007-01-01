Геннадий Юров. От лица родной земли

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От лица родной землиСвой последний стихотворный сборник «Музыка снега», изданный в 2005 году, автор предварил так:«Почти все стихотворения и поэмы, составившие эту книгу, имеют одну дату написания – вторая половина XX века. Перейдя с ними рубеж тысячелетий, подтверждаю сказанное однажды: не отрекусь ни от одной строки, написанной мною, ничего не добавляю и ничего не вычеркиваю в связи со сменой идеологий и режимов. Это поэтические свидетельства отгремевшей эпохи, конечно же, пристрастные и субъективные, но безусловно достоверные и доверительные. Из первых уст. От первого лица.…Родился в Кемерове в 1937 году на улице Красная Горка, в том самом месте, где Михайла Волков в начале XVIIIвека нашел горючий камень и положил начало Кузнецкому каменноугольному бассейну. В этом обстоятельстве вижу своеобразную точку отсчета. Вернее – точку опоры, ибо с берега Михайлы Волкова начинаются все мои дороги, все мои поэмы, все мои книги… Из истории, из детства, из природы, из мечты……В «Музыке снега» – «мотив рассвета, зреющего зримо» и органная музыка пространства, обретенная мною на Колыме, Чукотке, русском Севере. И тревожные аккорды родной долины: «Я речь реки, ее святые строки». И отзвуки «Рабочей мелодии Кузбасса», родившейся в лучшие для страны времена и ныне взятой на вооружение моими земляками».До чего же оно озорное,Это солнце, лишённое зноя!С выси прямо в лицо смеётся:– Ну-ка, кто пересмотрит солнце!Ну, а мне не до солнца что-то.У меня ещё дел без счёта.У меня, посудите сами,Прогибается стол под томами.Только разве прочтёшь страницу,Если эта страница лучится?Если солнце упрямо просит:– Посмотри, как чудесна осень,Как стремительно нарастаетТополей седина золотая,Небосклоны сверкают такоюРодниковою чистотою.Посмотри, как чудесна осень! –Всё настойчивей солнце просит.Я взволнован, смущён, –не скрою, –Я глаза закрываю рукою.Но нетрудно ему прорваться,Чтоб смеятьсяв просветах пальцев.До чего же оно озорное,Это солнце, лишённое зноя!На реке ломается лед.На реке ломается лед.Вода бродящая, бражная.Утверждая весны приход,Собирай и волнуй народ,Праздничная Набережная.Собирай на большое вече –С Томью встреча,Апрельская встреча!Солнце бросило впереди,Как Жар-птицу,Восходное марево,И зовет на палубы льдинРебятишек с сачками марлевыми.Очертанья прибрежных скалБудто сразу придвинулись ближе,И в бору парнишка сорвалПоцелуй у девчонки рыжей.Все, что нужно убрать, забыть,Унесут потоки весенние.Выметайте сор из избыНа всеобщее обозрение!Кто в разладе был – разберитесь.Кто вражду таил – помиритесь.Пусть без пятен к нам сверху льетсяПоловодьем умытое солнце!Собирайся на вече народ.Неужели еще не знаете?На реке ломается лед.Лед ломается,Понимаете?!Куда идешь ты,улица Весенняя?Шаги твои воздушны и легки.Качельное,шальное,карусельноеДвижение к рекеи от реки.Твои маршрутымне близки и любы,С собой побольше спутников зови !Здесь молодыесолнечные губыПроносят объяснение в любви.Здесь тополя исполнены значенья:Им дай сигнал –и мигом зацветут.Здесь детские коляскипо теченью,Как синие кораблики плывут.На этой улицевсе голоса созвучны.У неба и земли – один настрой.И если дажевас несчастье мучит,Ее не обходите стороной,Когда в душеслепая непогода,Когда в мечту не верится,когдаВ сверкающем разливе ледоходаВидна лишь мутная и грязная вода.Каким бы горемни были вы согнуты,Какой васни преследовал бы страх,На этой улицезабудьте ваши омуты!Несите, люди,родники в глазах!Как верный берег, верное спасение,Как остров счастьяв юношеском снеЕсть во Вселеннойулица Весенняя!Куда ведешь тыулица Весенняя?И отвечает улица:– к Весне!***Здесь яркое лето цветамиВзошло на полянах лесных.Когда над землею светает,То это светает от них.Составы проносятся мимо,Не ведая, что испоконНа каждую женщину мираЗдесь добрый букет припасен.Я вышел из леса с цветами,Вспугнув на опушке росу.Я дерзкое яркое пламяВ руках через город несу.Несу я дыханье просторов,Шум леса и всплески зари.На окнах раздвинулись шторы…Что, милая, смотришь?Бери!Цветы голубого отливаВплети в золотую косу.Красивою будьи счастливой.Бери! Я еще принесу!Поют в Сибири соловьиНа языке на нашем, русском.Как вы попали, соловьи,За целый материк от Курска?С дубравами расстались как?С озерным обжитым уютом?На землю уронив рюкзак,Геолог замер на минуту.Над речкой замер каждый лист,Луну волною не качает...На прииске бульдозеристМотор на время выключает.Поют в Сибири соловьи,Выводят трель витиевато.Спасибо вам, земной любвиИскуснейшие дипломаты,За теплоту густых ночей,За горсти звезд на небе синем,За ощущение РоссииВ краю суровых кедрачей.***Иду по Северо-Востоку,По краю самому земли,Где снеговых обвалов рокот,Где океан седой вдали,Где звездно, где рассветы робки,Как передышка краток день,Где замер на вершине сопкиПо мне тоскующий олень.Где рвется к морю АмгуэмаПо перекатам громовым,Река, что просится в поэмуУже названием своим.Вдали от детства и от дома,На «Золотом материке»,Вдруг хвойный стланик так знакомоОставит запах на руке.От снежных шапок ветви гнутся.И от того острее грусть,Что я домой могу вернуться,Но в детство больше не вернусь.Полярным днем, полярной ночьюДлинна дорога и труднаИ познается, между прочим,Всему насущному цена.Цена жилью, теплу и светуВ снегах без света и тепла,Цена любви, что рядом нету,Удаче, что вперед ушла.Я эту грусть гоню украдкой,Мне далеко еще шагать.Присяду у ключа «Загадка»,Чтоб ту загадку разгадать.Потом в распахнутом распадке,Где каждый камень на виду,На тонкий контур куропаткиСвою курковку наведу.И не досадуя, что смазал,Понаблюдаю, как взлетятСто вихрей белоснежных сразу,Лишь крылья мягко прошумят.И одиноко-одинокоЗа стаей, скрывшейся вдали,Пойду по Северо-Востоку,По краю самому земли,Где перевал без торной тропки,Где спуск опасен с высоты,Где затаились самородкиСкупой суровой красоты,Где очень трудно быть счастливым,Где новый зов в летящем дне...Ушел к Берингову проливуОлень, тоскующий по мне.***Ночь незрячая сентября.В небе ветра осенний обряд.В небе поздняя стая гусей.Ранний снег бьет картечью по ней.И в предчувствии ранних утратГуси раненые кричат.А внизу их спасенье – река.Над рекой бывший лагерь «ЗК».За остатком колючих оградНыне просто капустный склад.В низких окнах уютный свет...Но для птиц пристанища нет.Только проволоки клочки.Да ружейных стволов зрачки.Да откуда-то со двораЗажигают прожектора.Гуси слепнут, вершат кругиИ не могут найти реки.Только выстрелы – в лет, с плеча.Птицам больше не закричать.И нахлынула тишина.Ничего не забыла она.Ночь незрячая над КолымойВдруг становится глухонемой.Лишь тайга шелохнулась в ночи.Но шепнули ей сопки: «Молчи!»А ночи не было. Был только сумрак синий,Да на вершинах чуть заметный иней,Да озера незыблемая гладь.Но вот заря зарделась недалече.И озеро рванулось ей навстречу.И перекат запел на ста наречьях.И хариусы вышли танцевать.Я – зритель небывалого балета.Я в зал стозвонный впущен без билета.Мне это место кажется отменнымНа валуне у стен Аборигена,Где рампа утра радугу лучит.А позади по сопкам и пригоркамШумит кустов зеленая галерка,И по ущельям каменным торопкоНа зрелище стекаются ключи.Танцуют хариусы. Как они танцуют!Они как будто белый свет целуют.Летят по воздуху и – разом замирают,Лишь плавников подвижны веера.На дно ныряют, толщу замеряют,Зарю хватают, в воду окунаютИ мчатся за полетом комара.О Колыма! Моя седая сказка.Прости, я тайну предаю огласке.Нельзя такое прятать от людейНельзя – чтоб не видать такого блеска.Нельзя – чтоб не слыхать такого плескаНа озере в зелёных перелесках,Под утреннюю музыку лучей.Мы попали в эту осень,Где ромашки полегли,Где покинутые гнездаС нежным запахом пера.Потому ли, что деревнюНазывают – Журавли,Потому ли, что насталаПерелетная пора...Мы обязаны капризуИли выбору судьбы,Что попали в эту осеньВ первый и последний раз...Наши женщины уходятПо рябину, по грибы,По лекарственные травы,Исцеляющие нас.Под осиной подосиновикПодточен – не сорви!Над кедровником кедровкаПрокричит издалека...Наши женщины уходятВ поздний лес своей любви,Где летают паутинкиИ где ягода горька…Нас безмолвно окликаютПтичьи контуры домов,Будто стая приусталаИ присела на яру:– Вы бежали в эту осеньОт трамваев и дымов?Ваш побег осудит Город,Спохватившись поутру.Вот он встал на горизонтеЗа излукою реки –Там смятеньем и восторгомНаполняли мы весну.Чистые – в борах и душах –Сохраняли родники.И выращивали строки,И несли свою вину......Счет вели земным утратам,Сколько их – сойти с ума!Мы бежали в эту осень,Как бегут березы прочь,Будто знали о природеБольше, чем она сама,Потрясенные прозреньемИ бессильные помочь.Перелетный, журавлиный,Бередящий душу клич.На земле длиннее тени –Меньше света, больше тьмы.Мы попали в эту осень,Чтобы истину постичь:Знает мудрая природаТо, чего не знаем мы.Терпеливая, позволитПрочитать себя с азов,В срок назначенный предъявитМатеринские права...Мой товарищ обернулсяИ пошел на этот зов.Только молча расступилисьИ сомкнулись дерева.Только крылья прошумелиСквозь багряную листву.Только легкий бег оленяПо кустам прошелестел.Только женский крик разлуки –Безутешное «Ау» –Укатился дальним эхомЗа неведомый предел.Журавлиный клин прощальныйПрорезает облака.У тебя иное время –Торопиться нет причин.Подожди меня в долинеУ лесного родника.Там докурим, домечтаем,Допоем и домолчим.Я приду с хорошей вестью:Память о тебе светла.Подожди меня у плеса,У березовых костров...Вот с долгами расплачусь я,Переделаю дела.Знаем мы – в стихотвореньеНе должно быть лишних строф....Пожелаем счастья близким,Вспомним недругов не зло,И пылающую осень,И деревню Журавли...Улетели наши птицы.Ну, а все же – повезлоДорогое молвить словоОт лица родной земли.