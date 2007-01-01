Александр Ибрагимов. Беловское море

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БЕЛОВСКОЕ МОРЕ

Памяти дяди Лёни

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На берегах канала с июльскими водоворотамиНад телескопами удочек замерли рыбаки.Травы и облака извиваются драконьими воротами,И небесная голубизна расплёскивает васильки.Отражения многоэтажек вытягиваются по течениюВ подводных травах, зеленовато струясь.Сквозь органные трубы ГРЭС розовеет вечернее свечение,И всплескивают лениво – то закат, то язь…А тогда на моторке твоей – комаре-самолётике –Мы кружились по морю, врезаясь в клубящиеся облакаОстрым носом, разбрызгивая золотистые лютики,Высматривали для рыбалки заливные луга.И тихонько с бреднем забредали по пояс в облачность,И вздрагивали водоросли выстрелами щурят.Всё заканчивается. Но ничто на Земле не закончилось –Всё так же, сощурившись, мальчишки на солнце глядят.И мы говорили о тайнах пространства и времени.Словно время, размешивали варенье и забывали про чай.И упивались вымыслами, такими грядуще-древними,Что тетя Аня просыпалась и говорила дяде: «Кончай…»А дядя Лёня не слышал – он плавал в открытом КосмосеИ руку протягивал: «Саша, давай на Вегу рванем…»Детская вера золотилась в дяди-Лёнином голосе,И на комаре-звездолётике мы стартовали вдвоём.Мы с дядей Лёней верили в победу чистого разумаИ в справедливый строй на Марсе у марсиан.А над Землёй дрожало краснокирпичное зарево,И содрогались границы пятиконечных стран.Звёздные войны вели космические чудовища,Оружием чистой мысли мы отражали их.Доблесть Добрыни Никитича, смелость Алеши Поповича,Сила Ильи Муромца – продолжались в живых.Мы были вестниками вселенной милостиИ былинных обычаев – жизнь оставлять врагам,Чтобы враги одумались и жили по справедливости:Пашни пахали и целовали жён по утрам.Так мы ночами осматривали прифронтовую галактику,Чёрные дыры обезвреживая на Млечном Пути.И под щитом Ориона натягивали плащ-палатку,И поджидали братьев по разуму часов до пяти.Но тётя Аня ранёхонько вставала и выходила на кухоньку –Прямо к нашей палатке и выключала свет –И в электрическом вихре сердце внезапно ухало,И плыли перед глазами радужные вспышки планет.А тётя Аня выпекала золотистые облака-оладушкиИ разливала по чашкам горячий чай с молоком,А мы с дядей Лёней проваливались в пуховые подушки,В заоблачный звон колокола, который звонил ни о ком…На берегах канала с июльскими водоворотами,Как и четверть века назад, замерли рыбаки,Травы и облака извиваются драконьими воротами,И поминальная синева расплёскивает васильки.Воспоминания, отражаясь, вытягиваются по течениюВ подводных травах, зеленовато струясь.Сквозь органные трубы ГРЭСРозовеет вечернее свечение,И всплескивают лениво – то закат, то язь.КРЕЩЕНЬЕКруговращенье льдинок-звёздВ крещенской полынье –Ночной горящий кругокрест –Как раз по мне!Сожмёт ледяная водаДо самых райских жил –И вот почувствую тогда,Как я невольно жил.Вопьются иглы в икры ног,И бронхи зазвенят…И дунет изморозью Бог –Пронзит до самых пят.Горящей пробкой – в Оймякон –Я вылечу на снег –Ошпарен звёздным кипяткомКрещенский человек.* * *Февраль... Какое одиночество!И март хохочет и знобит.И ничего уже не хочется,И вечер звёздами убит.* * *Вспорхнула буква на бумагу,А слово побоялось сесть.В бору раздымчатую влагуПаучая лелеет сеть.Живу на даче и мечтаюНабрать стихов корзины две…Сижу, гляжу и коротаю –Катаю божье в голове.Листва струится и трепещет,Горит под солнцем и растёт –Никто здесь не противоречит,И всё само произойдет.ДРОЗДДышать в раю – и не сказать ни словаО чувстве колокольца голубого,И о пробежке пёстрого дроздаВ густой траве, где спрятана звезда,Где папоротник стрельчато-резнойСтруится, как фонтан, передо мной.В нём рыбки золотые – им не лень –Порхают лучезарно целый день.И дрозд поскачет – как с передовой:– Долой царя! Помещиков долой!Таков мой рай. И скачет пёстрый дроздВо весь нечеловеческий свой рост!ВОТ И КОНЧИЛОСЬ ЛЕТОВот и кончилось летоЖёлтой каплей листка.Паутинка ответаСквозит у виска.Время позднего света,В белых брюках – июнь.В одуванчик рассветаРассмейся и дунь.У тебя за спиноюЗатаился вопрос…И кипит надо мноюНиагара волос.Я задену рукоюЭти струи огня –Ты с ответной тоскоюПоглядишь на меня.Вот и кончилось лето,Что ещё я смогу?В золотых сандалетахЯ по листьям бегу…– Вот и кончилось лето, –Я тебе прошепчу –Никакого ответаОт тебя не хочу.Никакого ответа –Только жёлтый листок…Это кончилось лето –Наискосок…* * *Я – Есть!Я – Крест.Я – вдругОчнулся в довселенном лоне.В четыре лепестка на небосклонеЯ солнечный раздвинул Круг!Я – Есть!Я – Крест.Я – неделим отныне.Я – муравьями звёзд ползу по глине,Как будто удираю от невест!Я – Есть!Я – Крест –Невесть откуда взялся…Я в тысячах мужчин. Я в капельках воды.Я вспыхивал в просторах бороды,Я в геометрии античной расплескался.Я – Есть!Я – Весть –Ник игло-солнечной пылинки.Я – вновь торю заросшие тропинкиДо наших Журавлинских мест.Я – Есть!Я – КрестВ державном православном храме.Я задыхаюсь: есть ли Кто над нами?И понимаю: Я – и – Есть.Я – Есть!Я – КрестИз довселенной Яви.Там Мать с Отцом… И Я воскликнуть вправе:– Отец и Мать,Воистину,Я – Есть!