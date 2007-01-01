Дмитрий Клёстов. Поэтическим взвесить умом

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***

На большом именитом концерте

На галёрке танцует чудак.

Парни ржут, как безрогие черти,

У виска кто-то пальчиком вертит,

Он круги примитивные чертит

Современному шлягеру в такт.

Я пытаюсь к нему приглядеться,

Поэтическим взвесить умом:

То ли впал в босоногое детство,

То ли гены дурного наследства,

Или это от чистого сердца,

Или дьявол беснуется в нём?!

Пасторальная сказочка Грина

Или гоголевский шабаш?

Или вовсе другая причина…

Так кривляться достойно и чинно

Может истинный комик без грима,

Заходя в удивительный раж.

На челе червоточина шрама,

В синих крапинках впалая грудь.

Это же не семейная драма,

Не тавро спекулянтского клана,

Не с разборок бандитская рана –

Сквозь чистилище пройденный путь.

Видел я разномастных изгоев:

Пьяниц, прочих бомжей и калек,

Тунеядцев, братков и героев

С бывших фабрик и брошенных строек,

Из халуп и боярских покоев,

Оседлавших теперешний век.

Буду я положительным сводней,

Ни себе, ни знакомым в укор:

На галёрке танцует сегодня,

Возвратившийся из преисподней,

Удостоенный славы господней

Наш советский шахтёр!

***

Найду счастливый гривенник,

И тотчас всё исполнится:

Я буду видеть, чувствовать,

Всё зная наперёд…

Звонарь с красивым именем

С высокой, гулкой звонницы

Рассыпчатыми звонами

К заутрене зовёт.

А кто-то спешно бреется,

А кто-то вяло мылится,

А кто-то водкой горькою

Уже поганит рот.

Идёт в луга альпийские

Удойная кормилица,

Она не только гривенник -

Полтинник принесёт.

А вслед за ней подпаском я

Иду тропинкой росною,

Звонарь с красивым именем

Мне аллилуйя шлёт…

Довольно тешить сказками:

Ведь это у киоска – я,

Нашёл счастливый гривенник,

И вот – поганю рот.

АРАПЧОНОК

Я держу на ладонях

Чернокожего братца,

Прижимаю к груди,

Воздымаю в лазурное

Небушко…

Бедуинка не ропщет,

Зачем волноваться:

Не сурочит его

Белобрысый и

Ласковый дедушка.

Мироточат глаза -

Маслянистые финики,

Пахнут кудри елеем,

Резедой и сибирским

Воробышком.

И откуда у вас,

Побратимы-пустынники,

Несказанное это,

Незакатное солнышко?

На ладонях больших

Мужика-волхвователя

Ни одна сатана не коснётся

Прекрасного личика.

Будь спокоен, малыш,

Ведь тебя обязательно

Будут люди любить,

И талантище твой

Возвеличивать.

***

Синь-тайга моя с глазами,

В объективе каждый шаг…

Ахтунг! Ахтунг! Партизанен! –

Упреждающий аншлаг.

Вроде бы кусок фанеры

А хранит сибирский лес:

Исчезают браконьеры,

Как лазутчики СС.

Гибнут в топях, мочажинах

Без свидетелей причём.

То ли шорец с карабином,

То ли Йети с батогом

Берегут мою округу,

Отчий дом и отчий кров.

Нынче чудь вела по кругу

Полицаев-холуёв.

Упокоила меж пнями,

Как безумного врага:

Синь-тайга моя с глазами,

Православная тайга.

***

Отстегала колючими розгами

Вьюга-стужа любимые сосны

И усыпала снежными гроздьями,

Укротив свою дурость несносную.

Мы идём по волшебному кругу,

По тропинкам старинного бора,

Озаряем улыбкой друг друга,

Комплиментом, усмешкой, задором.

Незнакомки и наши знакомцы

Нам кивают небрежно и лестно:

Все мы пестованные питомцы

Непорочного русского леса.

Здесь царит несказанное братство,

Бор тому круговая порука.

Слава богу, ещё улыбаться

Мы умеем, встречая друг друга.

***

Нынче небо и солнышко щедрое,

И душистая свежесть с утра…

Мы из шахты девчонку-маркшейдера

Подымаем с зарёй на-гора.

Обожжённые руки и личико

В сумасшедшем, кромешном аду.

Как теперь величать-возвеличивать

Вдруг погасшую нашу звезду?

Подземелье – ристалище гиблое,

И несчастьям не видно конца.

Ты сама эту долюшку выбрала

По стопам работяги-отца.

Нищета и разруха державная

На погибель бросают людей…

Покружись, моя муза бесправная,

Над шахтёрской сестрёнкой своей.

***

Мой заветный переулочек,

Дом с окошком на тайгу.

Одомашниваю курочек,

Их пасу и стерегу.

Это клоны инкубатора

Да фабричного гнезда

Выражения крылатого

Не слыхали никогда.

И ни семечка, ни зёрнышка,

Чтоб в навозе отыскать –

Не умели наши золушки

Ни грести, ни загребать.

Петушок, в деревне купленный

И не пакостный совсем,

Знал в округе, как в облупленной,

Каждый уличный гарем.

Новизна обескуражила:

Столь не клёванных невест.

А потом облагораживал

Диким курочкам насест.

Бесприданницы увечные

На курином на веку

Привыкают к человечьему

И мужскому языку.

***

Макушка лета. Около полудня.

В истоме душной замирает пруд.

Проказник-гром и молния-шалунья

Над водоёмом разыгрались вдруг.

На головы, на плечи многолюдья –

С холодным ветром ливень-озорник.

Сумятица. Веселье. Визг и Крик.

Макушка лета. Около полудня.

* * *

Только прилягут снеги,

В лёгкой, дремотной неге

Веки смежит тайга,

Наши землячки-леди

В сверхзвуковой телеге

Ринутся на Юга.

Горю, тоске и боли,

Русью впряжённый Боинг,

Враз наложил табу.

Бабы в небесном поле

Прячут стыдливо боязнь,

Вверив ему и Богу

Собственную судьбу.

Верные наши жёны,

Скупо блюдя законы

Дружественной страны,

В туники и хитоны

Будут облачены.

Но не позволят «Рашей»

Пачкать отчизну свою, -

Врежут по морде вражьей,-

Знает пускай мусью.