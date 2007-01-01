Владимир Каганов. Путь к далёкой радуге

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ОСЕННИЕ ЭТЮДЫ ГОРОДКА1.Осенние этюды городка,Где новый мир свободно расцветает,И этот мир меня совсем не знает,И наша связь туманна и легка.Лишь листья, что доверчиво ложатсяПод ноги, и пространства тихий гулМеня как будто в прошлое вернул,С которым так не хочется расстаться.2.Осенние этюды городка...Пост-романтический порыв в былоеГорчит в душе, как некое алоэ -Оно не возвратится никогда.Немногие свидетели тех днейПочти неузнаваемы, как тени,И сам я тень для новых поколений.Мой стих - лишь искры гаснущих огней.2-3 октября 2016 г. Новосибирский Академгородок.* * *Когда смешалось всё – и Мандельштам, и Данте,И Галич с Городницким, грустно знать,Что не исправить ничего в диктанте,Что это наше время умирать.И вот уже живёшь как бы посмертно,И ласточка, неслышно пролетев,Напоминает чем-то незаметноПолузабытый юности напев.27 октября 2014 г.В ОТВЕТ – ЛИШЬ МОЛЧАНЬЕПока говорящий способен кричать,Его не заставит никто замолчать.И даже из области смерти и тьмыНам стоны сквозь ветер и бурю слышны.Но слышит ли Тот, Кто превыше нас всех,Наш стон и наш плач, наше пенье и смех?И где воздаянье за наши дела?В ответ - лишь молчанье и звёздная мгла.27 декабря 2015 г.МОНА ЛИЗАМона Лиза теперь не Лиза,А Элайза или Луиза,А еще – королева стриптиза.Где же тайна твоя, Мона Лиза?Растащили тебя на майки,На футболки, на этикетки…И летят белокрылые чайки,Унося твою тайну навеки.И глядит Леонардо грустно,Утомлённо прищурив глаз.В нашем веке его искусствоСтало китчем, товаром для масс.И его златокрылый гений,Бесподобная «варьета»Непонятны для поколений,Чья духовная жизнь пуста.25 июня 2016 г.* * *Странствия во внутреннем пространстве -От простого сна до психбольницы...И кому-то суждено остаться,А кому-то суждено лечиться.Выразить в словах духовный опыт -Часто непосильная задача.И отсюда постоянный ропот -Говорим и пишем наудачу.Трудный путь от опыта до текста -Он непроходим, как ни старайся.Может быть, из впечатлений детства -Бессловесных - что-нибудь останется.Потому мы ищем в мифах, в сказкахОбразы забытого былого.Но, увы, они застыли в маскахВзрослого сознания слепого.Как же нам прозреть, как пробудиться?Как найти утерянное слово?Может быть, нам заново родитьсяИ прожить всё по-другому снова?9 октября 2016 г.ПУТЬ В ГРААЛЬНас не ждут ни в какой благолепной Финляндии.Да и что нам там делать, скажи, старина?Я мечтал об одной лишь стране – о Гринландии,Но никто не сказал мне, а где же она.И ни ласточкой в небе, ни рысью в лесахДо неё не добраться, как сказано в Эдде.Не доплыть ни на алых тугих парусах,Не домчаться на стареньком велосипеде.Лишь душа неустанно летит туда вдаль,Зову музыки тайной по-детски послушна.Может быть, где-то есть заповедный Грааль,Где-то есть… уповает она простодушно.15 декабря 2013 г.* * *Что музыка для разума? Увы,Лишь числа, колебания и волны.И пенье птиц, и тихий шум листвы,И голос сердца для ума безмолвны.Лишь для души, тоскующей в плену,В волшебном мире звуков есть отрада.Взыскуя в них гармонию одну,Она её получит, как награду.31 июля 2015 г.ПУТЬ К ДАЛЕКОЙ РАДУГЕК Далекой Радуге я вышел в семь утра.Она сияла прямо предо мною.Её цветов волшебная играМеня манила тайною живою.И семь цветов: Любовь, Надежда, Вера,Отвага, Честь, Добро и Красота –Переплелись, как символ новой эры,Как светлая, прекрасная мечта.Но оказался путь к мечте неблизким.Прошли мятежной юности года.И мне порой казалось, как Улиссу:Я не достигну цели никогда.Земные бури мрачной чередоюНеслись по жизни, затмевая свет.Одна беда шла за другой бедою,Казалось, что спасенья больше нет.Но свет Далекой Радуги манящийСиял сквозь бури, говоря: «Держись!Ты пережил недаром день вчерашний,День завтрашний твою изменит жизнь».И вот, на склоне лет, усталый странник,Я вышел к полю жатвы золотой.И надо мной, как прежде, утром ранним,Сияет солнце радугой живой.30 ноября 2016 г.