Алексей Ерошин. Демарш

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Демарш

Не знаю,

Врут, иль правду говорят,

Но вот уже который год подряд

По Таллиннской брусчатке

К Нарве,

К Нарве

Идет ночами

Боевой отряд.

Чеканным шагом,

По четыре в ряд,

Идут,

Пылят,

Окурками сорят,

И звезды

На истрепанных пилотках

Рубиновыми искрами горят.

В петлицах тускло блещут кубари,

Заржавленные насмерть винтари,

Качаясь за сутулыми плечами,

Царапают штыками

Флаг зари.

Полсотни лет

Бойцы рубеж держали -

В окопе ли,

В руинах блиндажа ли

За Родину полегшие в бою -

Лежали

Не внесенными в скрижали,

Но не жалели,

Что не возмужали,

Не жали хлеб,

Девчат не провожали,

А яростный оскал

В зубах зажав,

Атаку

За атакой

Отражали.

И вот теперь,

При нынешнем режиме,

Они нежданно сделались

Чужими.

Режимы,

Как им славно ни служи,

Перелицовкой правды

Одержимы.

Навыворот историю кроя,

От мертвецов

Не слышат возражений,

И павшие

С полей былых сражений

В родные

Возвращаются

Края.

Он никогда не видел эдельвейса

Тонули горы в пене облаков.

Ландшафты были – как на вернисаже.

А лейтенант не жаловал пейзажи,

Он был таков – чудак из чудаков.

Он был таков – навроде сухаря.

Он был таков – сибирского замеса.

Он никогда не видел эдельвейса,

Хотя по ним шагали егеря.

Ладони жгли горячие стволы.

Фашисты шли в атаку, как лавины.

А эдельвейсы были так невинны,

И были так немыслимо белы.

Альпийский луг от маков был пунцов,

Дразня бойцов нежнейшим ароматом.

А лейтенант ругался в трубку матом,

И всё просил «подбросить огурцов».

Среди огня, гранита и свинца

Не до цветов, ему тогда казалось.

Ему судьба, казалось, улыбалась,

А он, чудак, прикрыл собой бойца.

Он почитал цветы за ерунду.

Он был сухарь сибирского замеса.

Он никогда не видел эдельвейса,

Что так похож на белую звезду...

Синий чулок

Чулок? Я их у ней не видел сроду.

Вот выдумали глупую остроту!

В придачу – синий! Эдакие шутки!

Мороз был в эту зиму просто жуткий.

Какой чулок? Вокруг одни руины.

Вокруг – снаряды, бомбы, пули, мины.

А тут – она, девчонка-канарейка,

Не по размеру ватник-телогрейка.

И сапоги таскала – сорок третий,

Поменьше не успели присмотреть ей.

И как она их, бедная, носила?

Откуда в ней была такая сила?

Неясно, чем душа держалась в теле,

Одни глазищи серые блестели.

Сама – как спичка, косы – как из пакли,

Насквозь горелым порохом пропахли.

Худая шея. Тоненькие руки.

А на прикладе – сорок три зарубки.

Солдат девчонка положила с роту,

Да только счёту не вела им сроду:

Считала от фельдфебеля и выше…

Ну, нам-то ладно, мы к смертям привыкши.

Ну, нам-то ладно, с сердцем огрубелым,

А ей бы – на свиданье, в платье белом…

Зачем, зачем, скажите бога ради,

Она осталась в этом Сталинграде?

Ну, я-то ладно: нас, таких, до чёрта

Лежит без опознанья и учёта.

Так было надо, я и не в обиде.

А вот чулок я у неё

Не видел…

Журавли

Глазницы окон в день вчерашний вперя,

Ещё горел расстрелянный рейхстаг,

И гордо реял кумачовый флаг

Над логовом затравленного зверя,

А журавли,

Обняв небес простор,

Взрезая тучи поредевшим клином,

Летели

Над поверженным Берлином,

Курлыча,

К дому,

К солнцу –

На восток.

Весенним утром с привкусом полыни,

Сквозь дымной гари сумрачную взвесь

Несли на крыльях дорогую весть

К могилам Лидице

И угольям Хатыни.

И, пачкая белилами мундир,

Писал солдат советский,

Слёз не пряча,

Рукой дрожащей

На стене горячей

Огромное,

Как небо,

Слово

«Мир»

Чёрно-белое кино

Водя смычком по голым нервам,

В окопе ныли комары.

Рванув «ТТ» из кобуры,

Старшой шагнул за бруствер первым.

Ах, как же было неохота

Навстречу смерти

В двадцать лет,

Но ротный поднял пистолет

И заорал:

«Подъём, пехота!

Вперёд! За Родину! Ура-а!»

И отступила боль и жалость,

И льдистым комом что-то сжалось

Вдруг у четвёртого ребра.

Примкнув гранёные штыки,

Ощерясь яро-криворото,

Лавиной покатилась рота

Со смертью наперегонки.

Земля избитая сыра,

На сапогах, наверно, тонны.

Разрывы, хрипы, крики, стоны.

«Вперёд! За Родину! Ура-а!»

Свистит свинец у головы.

Протяжно завывает мина.

Разрыв. Разрыв. И снова – мимо.

Огонь. Воронки. Лывы. Рвы.

«Вперёд! За Родину! Ура-а!»

Скрежещут танковые траки.

И жаждет каждый мускул драки,

И ярость хлещет из нутра.

«Вперёд! За Родину! Ура-а!»

В штыки, братва! Вот это дело!

Железо с хрустом входит в тело.

Вот-вот прогнётся немчура...

И вдруг внезапный выкрик:

"Снято!

Спасибо всем. Гасите свет.

Массовке можно в туалет.

Курите полчаса, ребята".

Уткнув разбитый нос в платок,

Сказал статист, игравший фрица:

"Эк, надо было умудриться!

Ну ты и вжился в роль, браток..."