Анатолий Иленко. Родной деревни нужный гражданин

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* * *

Он ушёл, как и все, на большую войну…

Попрощался, в дверях оглянулся…

Защитил и свою, и чужую страну…

Кто-то смог, а вот он не вернулся…

Смерть настигла его в предрассветном лесу…

Враг таился в укрытой засаде…

Трёх шагов не хватило пройти полосу…

И бойца потеряли в отряде…

Утром полк его ринулся в яростный бой…

Танки смяли укрепоборону…

А разведчик лежал…

Над его головой

Уже стаей кружили вороны…

Всё могло быть не так…

Мог иным быть конец…

Миллионы сорвало с причала…

Он одним был из них…

Это был мой отец…

И нельзя повернуть жизнь с начала…

* * *

В солдатской гимнастёрке, при награде,

Приняв на грудь наркомовский стакан,

Бредёт один к ухоженной ограде

Оставшийся в округе ветеран.

Походкою неровной, неторопкой

Шагает он, куда который год,

Знакомою, до боли скорбной тропкой

Со всей деревни сходится народ.

Толпою тесной станут к обелиску,

Поставят ветерана на виду;

Седая туча, поклонившись низко,

Слезу обронит, помянув беду.

Учитель школьный тихо скажет слово

О памяти победной той весны,

А на губах, собравшихся сурово,

Набат имён в наплывах тишины.

Иваны, Тимофеи да Степаны, –

Отцы и деды нынешних, живых.

Уж столько лет прошло, но в душах раны

Болят как от ранений боевых.

* * *

Поладить можно и с врагом и другом,

С любимой женщиной, – что во сто крат трудней.

Но как с собой поладить, если вьюга

В душе беснуется день ото дня сильней.

Я недоволен многим в жизни этой:

Подъёмом цен на воздух и на свет,

Не хочет брать стихов моих газета,

«Растленья духа, - думают, - в них нет».

Меня бросает в дрожь, когда с экрана

И день, и ночь враньё наперебой;

И чахнет рожь в объятиях бурьяна,

И чахну я в борьбе с самим собой.

Неужто ничего нельзя исправить,

Где взять мне сил хоть что-то изменить,

И как себя, такого вот, заставить

С самим собой в ладу беспечном жить.

* * *

В снегу, в дождях грустит могила мамы,

А мне туда, – далёкий горький путь;

И ни письма теперь, ни телеграммы,

И поезда назад не повернуть.

Тут плачь – не плачь, но никуда не деться,

На небесах земная рвётся нить.

Зачем же ты, моё больное сердце,

Само себя пытаешься казнить.

* * *

Как можно оставаться равнодушным

И не любить окрестные поля.

Дыханье трав в волнении послушном,

В задумчивости грустной тополя.

Колосья ржи и сытный запах хлеба,

Густой туман над сонною рекой,

Прощанье птиц, плывущих через небо,

Оставивших на родине покой.

Я здесь живу в простой избе не гостем, –

Родной деревни нужный гражданин.

И рад, что от рожденья до погоста

Люблю всё это… И не я один.

* * *

Вожжи в руки взяла непогода:

Мокрый ветер полощет окно.

Переходное время у года,

Потому неуютно оно.

Как всегда, зима спорит с весною,

Как всегда, знаем, кто победит,

И тепло синевой озорною

Хлынет в души берёз и ракит.

Закурчавятся маревом пашни.

Пахарь щедро в них бросит зерно;

Позабудется холод вчерашний,

И свершится чему суждено.