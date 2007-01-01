Борис Бурмистров. Сколько нежности в русском народе / 0 Рейтинг:/ 0

Плохо Отлично Подробности Категория: Поэзия Автор: Бурмистров Борис Васильевич Просмотров: 71 2017 год, Выпуск № 3 ПОЭТУ В. КОВШОВУ Колодец рыл мой друг Валера – «Пространства столб шел в глубину» Там в глубине ионосфера Ему светила одному. Он видел звезд немых свеченье, Небесный свод под ним трещал, И вод подземное теченье Он слышал, видел, ощущал. Трудился с небывалым рвеньем,

Успеть к заутрене хотел –

Каким-то необычным зреньем

Он космос в недрах разглядел.

ПАСХА 2016

Сколько нежности в русском народе,

Чудо-вербы опять зацвели.

Прояснилось в душе и в природе,

И разъяснилось небо вдали…

Боже! Милость какая нисходит

На Тебя, на меня с высоты.

В одночасье в душе распогодит

И любовью наполнишься ты.

И забудешь обиды пустые,

Чтоб друг друга простить мы могли –

В эти дни просияют святые

Над безоблачным ликом Земли.

***

Прошедшего лета макушка,

Румяный стожок на лугу.

Какою ты будешь старушкой,

Представить себе не могу.

Осенние дни, словно листики,

С берёз отрываясь, летят.

Ни грамма, ни капельки мистики –

Так время меняет наряд.

Деревья почти оголённые,

И птиц распугал манекен.

А мы с тобой – дети влюблённые,

Не видим вокруг перемен.

***

То смеяться, то плакать хочется.

Человеку так много дано.

Одиночество, одиночество –

Как прекрасно порою оно.

В зимний день на постой к тебе просится

И стучится негромко в окно.

Одиночество, одиночество –

Как печально порою оно.

Часто верим в пустые пророчества,

По дороге пылим, по тропе

Одиночество, одиночество –

Затерялось в людской толпе.

Одиночество, одиночество –

Ни смеяться, ни плакать не хочется.

***

Перешагнуть через трещину

И… в полынью.

Как я любил эту женщину,

Как я люблю.

Кротость свою и робость

Прочь отгоню.

Перемахну через пропасть

И… в полынью.

Лютого ветра затрещину

Вновь получу.

Как я любил эту женщину

Вспомнить хочу…

Снова пустые новости

Ухают вслед.

Перемахну через пропасти

Прожитых лет.

Времени талую трещину

Льдом застеклю.

Как я люблю эту женщину,

Как я люблю…

***

Встреча была случайной…

Сад – одичавшие вишни.

Все это было в начале

Той неоконченной жизни…

Новых начал тревога,

Грузом чужая вина.

Встреча была и… дорога

В нынешние времена.

Что-то случится дальше,

Жизнь – продолжение сна.

Ты мне приснилась раньше,

Чем появилась она.

В ночь распахнула двери,

Дождь оглушил проливной.

Встречи мои и потери –

Не порастают травой.

Лгунья

Ты вся из отрицаний состоишь,

О чём-то несусветном говоришь,

Всё говоришь, играючи словами –

Слова твои, как стёклышки в оправе.

Блестят они от солнечных лучей,

И речь твоя как взбалмошный ручей…

Ты отрицаешь явное в миру,

Ведя свою нехитрую игру.

И там, где правда, вдруг всплывает ложь.

Ты отрицаешь это. Ну и что ж?

Весенний напев

Пусть плохое всё пройдёт,

Доброе останется.

На реке весенний лёд

Крошится, ломается.

На реке искрит вода

Белая-пребелая.

Мои юные года –

Ягода неспелая.

Вот и тронул ледоход,

Берега колышатся.

Время, времечко вперёд

Бесконечно движется.

Вниз по камушкам течёт,

К морю устремляется –

В поле ягода цветёт,

Соком наливается…

***

Как легко расстаёмся мы с прошлым!

Мир становится дрязглым и пошлым.

Как легко мы ломаем устои

Наших предков, чего же мы стоим?

Как потомки оценят наш труд –

Словом добрым иль злым помянут?

День сегодняшний тает во мраке.

Что ж вы люди яко собаки?

Себе на юбилей

О чём ты поёшь так сладко

Любимец влюбленных – Орфей.

Я выжал себя без остатка –

Какой из меня соловей.

Мне петь о любви уже поздно,

Хоть голос, как прежде, высок,

Но кто –то всевидящий грозно

Мне мой указует шесток.

Сиди мол, певун сладострастный

И слушай младых голоса.

Неужто все годы напрасно

Я нежно взывал к небесам?

Струились напевные звуки,

Взлетали, как птицы, легко.

И было сто лет до разлуки,

До встречи – два шага всего…

Мы встретились, друг мой прекрасный

Среди отшумевших аллей.

Так пой же певец сладострастный

И радуй влюбленных, Орфей…

Ноябрь 2016