Борис Бурмистров. Сколько нежности в русском народе
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Категория: Поэзия
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Автор: Бурмистров Борис Васильевич
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2017 год, Выпуск № 3
ПОЭТУ В. КОВШОВУ
Колодец рыл мой друг Валера –
«Пространства столб шел в глубину»
Там в глубине ионосфера
Ему светила одному.
Он видел звезд немых свеченье,
Небесный свод под ним трещал,
И вод подземное теченье
Он слышал, видел, ощущал.
Трудился с небывалым рвеньем,
Успеть к заутрене хотел –
Каким-то необычным зреньем
Он космос в недрах разглядел.
ПАСХА 2016
Сколько нежности в русском народе,
Чудо-вербы опять зацвели.
Прояснилось в душе и в природе,
И разъяснилось небо вдали…
Боже! Милость какая нисходит
На Тебя, на меня с высоты.
В одночасье в душе распогодит
И любовью наполнишься ты.
И забудешь обиды пустые,
Чтоб друг друга простить мы могли –
В эти дни просияют святые
Над безоблачным ликом Земли.
***
Прошедшего лета макушка,
Румяный стожок на лугу.
Какою ты будешь старушкой,
Представить себе не могу.
Осенние дни, словно листики,
С берёз отрываясь, летят.
Ни грамма, ни капельки мистики –
Так время меняет наряд.
Деревья почти оголённые,
И птиц распугал манекен.
А мы с тобой – дети влюблённые,
Не видим вокруг перемен.
***
То смеяться, то плакать хочется.
Человеку так много дано.
Одиночество, одиночество –
Как прекрасно порою оно.
В зимний день на постой к тебе просится
И стучится негромко в окно.
Одиночество, одиночество –
Как печально порою оно.
Часто верим в пустые пророчества,
По дороге пылим, по тропе
Одиночество, одиночество –
Затерялось в людской толпе.
Одиночество, одиночество –
Ни смеяться, ни плакать не хочется.
***
Перешагнуть через трещину
И… в полынью.
Как я любил эту женщину,
Как я люблю.
Кротость свою и робость
Прочь отгоню.
Перемахну через пропасть
И… в полынью.
Лютого ветра затрещину
Вновь получу.
Как я любил эту женщину
Вспомнить хочу…
Снова пустые новости
Ухают вслед.
Перемахну через пропасти
Прожитых лет.
Времени талую трещину
Льдом застеклю.
Как я люблю эту женщину,
Как я люблю…
***
Встреча была случайной…
Сад – одичавшие вишни.
Все это было в начале
Той неоконченной жизни…
Новых начал тревога,
Грузом чужая вина.
Встреча была и… дорога
В нынешние времена.
Что-то случится дальше,
Жизнь – продолжение сна.
Ты мне приснилась раньше,
Чем появилась она.
В ночь распахнула двери,
Дождь оглушил проливной.
Встречи мои и потери –
Не порастают травой.
Лгунья
Ты вся из отрицаний состоишь,
О чём-то несусветном говоришь,
Всё говоришь, играючи словами –
Слова твои, как стёклышки в оправе.
Блестят они от солнечных лучей,
И речь твоя как взбалмошный ручей…
Ты отрицаешь явное в миру,
Ведя свою нехитрую игру.
И там, где правда, вдруг всплывает ложь.
Ты отрицаешь это. Ну и что ж?
Весенний напев
Пусть плохое всё пройдёт,
Доброе останется.
На реке весенний лёд
Крошится, ломается.
На реке искрит вода
Белая-пребелая.
Мои юные года –
Ягода неспелая.
Вот и тронул ледоход,
Берега колышатся.
Время, времечко вперёд
Бесконечно движется.
Вниз по камушкам течёт,
К морю устремляется –
В поле ягода цветёт,
Соком наливается…
***
Как легко расстаёмся мы с прошлым!
Мир становится дрязглым и пошлым.
Как легко мы ломаем устои
Наших предков, чего же мы стоим?
Как потомки оценят наш труд –
Словом добрым иль злым помянут?
День сегодняшний тает во мраке.
Что ж вы люди яко собаки?
Себе на юбилей
О чём ты поёшь так сладко
Любимец влюбленных – Орфей.
Я выжал себя без остатка –
Какой из меня соловей.
Мне петь о любви уже поздно,
Хоть голос, как прежде, высок,
Но кто –то всевидящий грозно
Мне мой указует шесток.
Сиди мол, певун сладострастный
И слушай младых голоса.
Неужто все годы напрасно
Я нежно взывал к небесам?
Струились напевные звуки,
Взлетали, как птицы, легко.
И было сто лет до разлуки,
До встречи – два шага всего…
Мы встретились, друг мой прекрасный
Среди отшумевших аллей.
Так пой же певец сладострастный
И радуй влюбленных, Орфей…
Ноябрь 2016