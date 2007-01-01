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Вы здесь: Главная Поэзия Борис Бурмистров. Сколько нежности в русском народе

Борис Бурмистров. Сколько нежности в русском народе

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Категория: Поэзия
Автор: Бурмистров Борис Васильевич
Просмотров: 71
2017 год, Выпуск № 3
ПОЭТУ В. КОВШОВУ
 
Колодец рыл мой друг Валера –
«Пространства столб шел в глубину»
Там в глубине ионосфера
Ему светила одному.
 
Он видел звезд немых свеченье,
Небесный свод под ним трещал,
И вод подземное теченье
Он слышал, видел, ощущал.
Трудился с небывалым рвеньем,
Успеть к заутрене хотел –
Каким-то необычным зреньем 
Он космос в недрах разглядел.
 
ПАСХА 2016
Сколько нежности в русском народе,
Чудо-вербы опять зацвели. 
Прояснилось в душе и в природе, 
И разъяснилось небо вдали…
 
Боже! Милость какая нисходит 
На Тебя, на меня с высоты.
В одночасье в душе распогодит 
И любовью наполнишься ты.
 
И забудешь обиды пустые, 
Чтоб друг друга простить мы могли –
В эти дни просияют святые 
Над безоблачным ликом Земли.
 
 
***
Прошедшего лета макушка,
Румяный стожок на лугу.
Какою ты будешь старушкой,
Представить себе не могу.
 
Осенние дни, словно листики,
С берёз отрываясь, летят.
Ни грамма, ни капельки мистики –
Так время меняет наряд.
 
Деревья почти оголённые,
И птиц распугал манекен.
А мы с тобой – дети влюблённые,
Не видим вокруг перемен.
 
***
То смеяться, то плакать хочется.
Человеку так много дано.
Одиночество, одиночество –
Как прекрасно порою оно.
 
В зимний день на постой к тебе просится
И стучится негромко в окно.
Одиночество, одиночество –
Как печально порою оно.
 
Часто верим в пустые пророчества,
 По дороге пылим, по тропе
Одиночество, одиночество –
Затерялось в людской толпе.
 
Одиночество, одиночество –
Ни смеяться, ни плакать не хочется.
 
***
Перешагнуть через трещину 
И… в полынью.
Как я любил эту женщину,
Как я люблю.
 
Кротость свою и робость
Прочь отгоню.
Перемахну через пропасть
И… в полынью.
 
Лютого ветра затрещину
Вновь получу.
Как я любил эту женщину
Вспомнить хочу…
 
Снова пустые новости
Ухают вслед.
Перемахну через пропасти
Прожитых лет.
 
Времени талую трещину
Льдом застеклю.
Как я люблю эту женщину,
Как я люблю…
 
 
***
Встреча была случайной…
Сад – одичавшие вишни.
Все это было в начале
Той неоконченной жизни…
 
Новых начал тревога,
Грузом чужая вина.
Встреча была и… дорога
В нынешние времена.
 
Что-то случится дальше,
Жизнь – продолжение сна.
Ты мне приснилась раньше,
Чем появилась она.
 
В ночь распахнула двери,
Дождь оглушил проливной.
Встречи мои и потери –
Не порастают травой.
 
 
Лгунья 
Ты вся из отрицаний состоишь,
О чём-то несусветном говоришь,
Всё говоришь, играючи словами –
Слова твои, как стёклышки в оправе.
 
Блестят они от солнечных лучей, 
И речь твоя как взбалмошный ручей…
Ты отрицаешь явное в миру,
Ведя свою нехитрую игру. 
 
И там, где правда, вдруг всплывает ложь.
Ты отрицаешь это. Ну и что ж?  
 
 
 
Весенний напев
Пусть плохое всё пройдёт, 
Доброе останется.
На реке весенний лёд
Крошится, ломается.
 
На реке искрит вода
Белая-пребелая.  
Мои юные года –
Ягода неспелая.
 
Вот и тронул ледоход,
Берега колышатся.  
Время, времечко вперёд
Бесконечно движется.
 
Вниз по камушкам течёт,
К морю устремляется –
В поле ягода цветёт, 
Соком наливается…
 
 
***
Как легко расстаёмся мы с прошлым!
Мир становится дрязглым и пошлым.
Как легко мы ломаем устои
Наших предков, чего же мы стоим?
 
Как потомки оценят наш труд –
Словом добрым иль злым помянут?
День сегодняшний тает во мраке.
Что ж вы люди яко собаки? 
 
Себе на юбилей
О чём ты поёшь так сладко
Любимец влюбленных – Орфей.
Я выжал себя без остатка –
Какой из меня соловей.
 
Мне петь о любви уже поздно,
Хоть голос, как прежде, высок,
Но кто –то всевидящий грозно
Мне мой указует шесток.
 
Сиди мол, певун сладострастный 
И слушай младых голоса.
Неужто все годы напрасно
Я нежно взывал к небесам?
 
Струились напевные звуки,
Взлетали, как птицы, легко.
И было  сто лет до разлуки,
До встречи – два шага всего…
 
Мы встретились, друг мой прекрасный
Среди отшумевших аллей.
Так пой же певец сладострастный
И радуй влюбленных, Орфей…
 
Ноябрь 2016
 
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