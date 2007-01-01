Владимир Еранов. Снег идёт – как к себе домой!

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***

Как ни упражняй свое стило,

достаётся, видимо, по блату:

более талантливому – зло,

менее талантливому – благо.

Тот – бездельник, этот – ценит труд,

каждый занимает свою нишу:

более талантливые – пьют,

менее талантливые – пишут.

Отстранясь от мелочных забот,

льют, решая вечные вопросы:

более талантливые – пот,

менее талантливые – слёзы.

Выпадет и нам когда-нибудь

видеть за пределом слов и формул:

более талантливому – суть,

менее талантливому – форму.

Вот и пробил час - открыть глаза

на удел души и участь плоти.

Более талантливые – за.

Менее талантливые – против.

***

Неловкий взмах руки привёл

тебя, похоже, к катастрофе:

летит с подноса чашка с кофе

и с шумом падает под стол.

Случайный жест, напополам

рассекший неумело воздух!

И, вслед за грохотом, твой возглас

с упрёком к собственным рукам.

Но, умоляю, не спеши

так обвинять себя в промашке,

ведь кофе, пролитый из чашки,

не очернит пятном души.

Проступок твой – один из тех,

за что прощённым был бы каждый!

О если б в мире этом так же

прощался нам и больший грех…

***

Когда б мне снова было двадцать лет,

я, как философ или как поэт,

создал трактат иль сочинил сонет

и стал бы популярнее пророка.

Ко мне б не заросла тогда тропа

народная, поклонников толпа

ходила бы за мной, глуха, слепа

ко всем моим причудам и порокам.

Когда б мне снова было двадцать лет,

я, соблюдая такт и этикет,

с любым из сильных мира тет-а-тет

общался бы, как минимум, на равных.

Среди миров в мерцании светил

я б самою большой звездою был

и мне бы завсегда поклоны бил

какой-нибудь любитель истуканов.

Когда б мне снова было двадцать лет,

я полюбил бы живопись, балет,

ходил бы только на зеленый свет

и никогда – на желтый и на красный.

Я стал бы чистоплотным: по утрам,

устраивая в ванной тарарам,

свои б я драил зубы, тут и там

вымазываясь весь зубною пастой.

Когда б мне снова было двадцать лет,

забросил бы я чтение газет

и не курил дешёвых сигарет

и дорогих я тоже не курил бы.

Я б занимался вышивкой, резьбой

по дереву, футболом и борьбой,

и, обретя гармонию с собой,

от Бога удостоился бы нимба.

Когда б мне снова было двадцать лет…

Но времени обратно хода нет,

историю не перепишешь, след,

оставленный в ней, стёртым быть не может.

Пожалуй, лишь в реальности иной

подобное могло бы быть со мной,

но в нашей, преходящей и земной,

мне это вряд ли выпадет…

Вам – тоже.

***

Я - недалёк. Как говорится,

умом с рожденья вышел слаб.

Бездарность. Бестолочь. Тупица.

Внук обезьяны. Сын осла.

Я сам, досадуя и маясь,

казаться всем спешу умней.

В моём мозгу - одна прямая.

Не знаю, что мне делать с ней.

Иной ночей не спит - гипотез

на две хватило б головы,

а у меня - усох гипофиз.

И череп суженный, увы.

В себе я пестую пустотность,

которой ширится объём,

как будто роет яму кто-то

в бездонном черепе моём.

Там мгла раскинута над бездной

и бездна мглою налита,

как погребённая под пеплом

неопалимого куста...

***

"Снег идёт - в середине марта!" -

я шепчу про себя, как мантру.

Что-то странное, Боже мой, -

снег идёт - как к себе домой!

Снег идёт, будто тот татарин,

будто в космос, спеша, Гагарин.

Никому он не нужен здесь.

Но он всё-таки сыпет. Весь.

Снег идёт - не в обход, не мимо,

удлиняя, похоже, зиму.

Снег идёт, создавая вид,

что он белой стеной стоит.

Снег идёт - вопреки сезону,

как во чрево кита Иона.

Это - падает небосвод:

снег идёт, как не шёл весь год.

Снег идёт - не к добру, не к худу.

Снег идёт - всею массой, грудой,

не спросив и сводя с ума

тех, кому не мила зима.

г. Ленинск-Кузнецкий