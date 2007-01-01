Владимир Еранов. Снег идёт – как к себе домой!
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Категория: Поэзия
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Автор: Еранов Владимир Евгеньевич
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2017 год, Выпуск № 3
***
Как ни упражняй свое стило,
достаётся, видимо, по блату:
более талантливому – зло,
менее талантливому – благо.
Тот – бездельник, этот – ценит труд,
каждый занимает свою нишу:
более талантливые – пьют,
менее талантливые – пишут.
Отстранясь от мелочных забот,
льют, решая вечные вопросы:
более талантливые – пот,
менее талантливые – слёзы.
Выпадет и нам когда-нибудь
видеть за пределом слов и формул:
более талантливому – суть,
менее талантливому – форму.
Вот и пробил час - открыть глаза
на удел души и участь плоти.
Более талантливые – за.
Менее талантливые – против.
***
Неловкий взмах руки привёл
тебя, похоже, к катастрофе:
летит с подноса чашка с кофе
и с шумом падает под стол.
Случайный жест, напополам
рассекший неумело воздух!
И, вслед за грохотом, твой возглас
с упрёком к собственным рукам.
Но, умоляю, не спеши
так обвинять себя в промашке,
ведь кофе, пролитый из чашки,
не очернит пятном души.
Проступок твой – один из тех,
за что прощённым был бы каждый!
О если б в мире этом так же
прощался нам и больший грех…
***
Когда б мне снова было двадцать лет,
я, как философ или как поэт,
создал трактат иль сочинил сонет
и стал бы популярнее пророка.
Ко мне б не заросла тогда тропа
народная, поклонников толпа
ходила бы за мной, глуха, слепа
ко всем моим причудам и порокам.
Когда б мне снова было двадцать лет,
я, соблюдая такт и этикет,
с любым из сильных мира тет-а-тет
общался бы, как минимум, на равных.
Среди миров в мерцании светил
я б самою большой звездою был
и мне бы завсегда поклоны бил
какой-нибудь любитель истуканов.
Когда б мне снова было двадцать лет,
я полюбил бы живопись, балет,
ходил бы только на зеленый свет
и никогда – на желтый и на красный.
Я стал бы чистоплотным: по утрам,
устраивая в ванной тарарам,
свои б я драил зубы, тут и там
вымазываясь весь зубною пастой.
Когда б мне снова было двадцать лет,
забросил бы я чтение газет
и не курил дешёвых сигарет
и дорогих я тоже не курил бы.
Я б занимался вышивкой, резьбой
по дереву, футболом и борьбой,
и, обретя гармонию с собой,
от Бога удостоился бы нимба.
Когда б мне снова было двадцать лет…
Но времени обратно хода нет,
историю не перепишешь, след,
оставленный в ней, стёртым быть не может.
Пожалуй, лишь в реальности иной
подобное могло бы быть со мной,
но в нашей, преходящей и земной,
мне это вряд ли выпадет…
Вам – тоже.
***
Я - недалёк. Как говорится,
умом с рожденья вышел слаб.
Бездарность. Бестолочь. Тупица.
Внук обезьяны. Сын осла.
Я сам, досадуя и маясь,
казаться всем спешу умней.
В моём мозгу - одна прямая.
Не знаю, что мне делать с ней.
Иной ночей не спит - гипотез
на две хватило б головы,
а у меня - усох гипофиз.
И череп суженный, увы.
В себе я пестую пустотность,
которой ширится объём,
как будто роет яму кто-то
в бездонном черепе моём.
Там мгла раскинута над бездной
и бездна мглою налита,
как погребённая под пеплом
неопалимого куста...
***
"Снег идёт - в середине марта!" -
я шепчу про себя, как мантру.
Что-то странное, Боже мой, -
снег идёт - как к себе домой!
Снег идёт, будто тот татарин,
будто в космос, спеша, Гагарин.
Никому он не нужен здесь.
Но он всё-таки сыпет. Весь.
Снег идёт - не в обход, не мимо,
удлиняя, похоже, зиму.
Снег идёт, создавая вид,
что он белой стеной стоит.
Снег идёт - вопреки сезону,
как во чрево кита Иона.
Это - падает небосвод:
снег идёт, как не шёл весь год.
Снег идёт - не к добру, не к худу.
Снег идёт - всею массой, грудой,
не спросив и сводя с ума
тех, кому не мила зима.
г. Ленинск-Кузнецкий