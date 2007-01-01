Тамара Сагатова. Ангел над городом

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Сказал шахтёр

Из глубин веков движется поезд…

Состав не простой – с углём.

Из глубины ночной идёт поезд.

Страшный скрежет колёс

Под тяжестью веков,

Под тяжестью шахтёрских сердец в углях.

Из глубины веков, ночей

Движутся, идут поезда,

Отдавая людям тепло лучей.

- Жизнь продолжается, - сказал шахтёр.

И быстро побежали полувагоны.

Мимо люди шагают.

Ввысь птицы летят.

Машины тепловоза подсвистывают –

Жизнь Кузбасса меняется.

Жизнь продолжается.

Гагарину

Восемьдесят лет первому космонавту мира

Кажется, это было вчера:

Люди кричали, орали,

Пели, танцевали, куда-то бежали.

Все ликовали, всё ликовало!

А он, простой русский парень,

Юрий Алексеевич Гагарин,

Немного смущённый смотрел на людское море,

Которое жадно ловило каждое его слово

О космосе, о друзьях, о себе.

Прошли времена…

Восемьдесят лет первому космонавту мира.

Все готово для пышных торжеств.

Но никогда, никогда не будет того вселенского ажиотажа,

Тех сумасшедших криков, ликований,

Песен, танцев, объятий.

Все первое навсегда остаётся на планете Земля.

Все первое навсегда остаётся на планете Земля.

Творчество

Когда учитель творит на уроке,

Он пребывает в другом измерении.

И ученики пребывают в другом измерении,

Вместе твоя на уроке.

Вопросы за вопросами,

Доказательства за доказательствами,

Аргументы, факты

Из прошлого в настоящее,

Из настоящего в будущее

На грани философии и чувств.

Звонок. Возвращение в бытие.

В коридор шум, беготня, крики.

В кабинет заглядывают другие ученики.

Все смешалось: классы,

Ученики, учитель.

Иссык-Куль



Окруженный вулканами Тань-Шаня

Сверкающих изумрудом прекрасных елей,

Удивляющий естественностью и красотой,

Голубой Иссык-Куль – чудо Тянь-Шаня.

Великий Чингиз Айтматов тебя прославил.

С гор доносится рык «вечной невесты».

Белый пароход спешит на помощь к мальчику.

И душа писателя спешит к ребёнку.

Баржа с углем и дровами идёт.

Сердечный привет отдыхающим шлет.

Люди едут к памятнику Пржевальскому,

Великому исследователю края.

Диво – дивное: красивые люди,

Благоухающие сады,

Благоговейная тишина долин.

Чарующий всплеск голубых чистых волн.

Каспий



Молниеносно пронеслись истребители.

Горделиво идут корабли.

Не спеша плывут пароходы, паромы.

Море – труженик – Каспий.

Сколько рыбы в сетях?

Сколько раков в вёдрах?

Сколько ракушек в ладонях?

Чайка над морем летит.

И всё ближе к пристаням «Нобеля» танкер.

Рады люди – будет работа!

Будет нефть – будет зарплата…

Ночь пришла в Красноводск.

И всюду зажглись фонари, посылая

Сердечный привет «Паустовскому».

И самым крупным звездам Земли…

Ах, какое утро роскошное!

Синее небо. Жаркое солнце пустыни.

И повсюду розовые свет

От розовых перьев фламинго,

Как всё это сберечь…

- Надо сберечь, - утверждает с неба Сенкевич.

Ангел над городом



Прекрасный ангел над городом летит.

Никто его не видит.

Люди теплом согреваются.

Люди жизнью наслаждаются.

Всё покрылось зеленью:

Земля, деревья, горы.

Ах, какие птичьи трели слышатся –

Так мужчины и женщины в любви не объясняются.

Ангел над Междуреченском летит и видит:

Шахтёры в забой спускаются.

До места работы ещё несколько сот шагов.

Сквозняк… Чавканье сапог по лужам,

И мелькание третьего глаза шахтёров.

Слышится стук лопат об уголь.

Шелест лент с углём.

Поднялась, завихрилась попутчица шахтёров – пыль.

Сгинь непутёвая, не приставай к мужчинам.

Они уже устали.

Глаза потускнели.

Лица осунулись.

Плечи опустились.

Смена завершила работу.

Тяжелой походкой идёт шахтёры к подъему.

Слава Богу. На сегодня всё обошлось.

Все живы, здоровы.