Людмила Танкова. Последний день его войны. Рассказ

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Семен Перевалов шел по светлому лугу. Вокруг цвели белоснежные ромашки, и от них тянул ледяной ветер. Ослепительное солнце выхолаживало все кругом, сковывало руки и ноги, от этого становилось тяжело идти. Ноги топтались на месте, будто пробуксовывали.Справа на лугу каплями начали рассветать красные, как кровь, маки. Они стали перебегать с места на место. Чем ближе подбегали они к Семену, тем больше и кустистее становились. Хотелось бежать от назойливых цветов, но ватные ноги не отрывались от земли.Совсем рядом громадный алый мак с треском распустил лепестки, вцепился в тело колючими листьями, превратившись в чертополох. Хотелось кричать - кричал, не слыша своего голоса.Теплые мягкие руки оторвали колючки от тела. Это мама. Семен совсем не помнил ее лица, только руки, хотя, когда она померла, ему исполнилось двенадцать лет.«Сеня», - позвала мама. Голос становился все грубее и скрипучее.- Сеня, Семен, - тряс за плечо Тихон Тишаков, дорогой друг и боевой товарищ.Сон медленно рассеивался, и сознание нехотя возвращалось со светлого алтайского луга в промозглость окопа под Грозным. Хотел оттолкнуть руки товарища, не смог. Руки и ноги оказались скованными так, будто на них кандалы надели.- Не рыпайся сильно, - тянуче сказал Тихон, - ночью дождь моросил, как ты пришел. Вот, а теперь морозец прихватил шинелку. Так что ты сиди, а я по тебе постучу.- Лучше ты по нему потопчись, - пробурчал Поликарпыч. – Молодость, как дурость, ни о чем не думает. Россея – это тебе не Сибирь, здесь и в феврале, как у нас осенью: дождь идет да следом за собой мороз ведет. Вот ты завалился мокрый спать, тебя и скукожило. Да не дергайся сильно, а то галифе сломаешь.- Нашему Семену галифе сломать что до девки сбегать, - загоготал Данило Питерский.Перевалов совсем проснулся, понял, что вся его амуниция закована морозом в ледяные латы. Пехота вокруг уже готова была потешиться над бессильем человека в морозном панцире.- Э-э-х! - Семен подпрыгнул на месте. Как сидел скрученный да спеленатый, так и подпрыгнул. Ну, тебе лягушонок на болоте.- Эн-ка, друг мой Тишаня, подержи-ка винтовочку да гляди прицел не сбей, а то беда будет.- Ну и кака така беда прилетит от винтовочки?Солдаты в окопе подняли головы, что-то еще выкамурит этот баламут Семен.Молодой, высокий и очень худой солдат в смерзшейся шинели подпрыгнул еще раз, но упал на бок – ни шинель, ни галифе не хотели распрямляться. Поднялся на четвереньки и безразлично сказал:- Собьешь прицел у винтовки, а она и обидится. Вместо того чтобы по фрицам стрелять, начнет пулять по Тихону Тишакову.- Врешь… - недоверчиво пробормотал дружок, но винтовку бережно взял на руки, как берут дите.- Да ему соврать – недорого взять, - хмыкнул Поликарпыч, - вон Сидорчукин до сих пор котелок носит на веревке спереди, чтобы вражины не отстрелили его мужскую честь.- И ничё не ношу, - быстро замигал глазами Сидорчукин, нервно щипая рыжие брови, - он сам туда сползат…- Эн-ка, комрады, - снова подпрыгнул на корточках Привалов, - расступись, дайте подрожать.- Никто тебе и не застит свет, - моргал белесыми веками Сидорчукин, - только куды уж боле тебе дрожать. Поди весь прикоченел.- Вот рязанский, ты и есть рязанский, - Семен прыжками разминал ледяные оковы, - разве не знаешь, что в этом деле главное – крепко дрожать, лед сам рассыпается, как фрицы от вида «тридцать четверок».Солдат плюхнулся на землю и давай по ней кататься да подпрыгивать. Тишаков в это время молча сидел, прислонившись к брустверу и нежно прижимая к себе винтовку. Он с интересом наблюдал за действиями друга.Минут через пять шинель и галифе высвободились из ледового плена, и Семен смог распрямиться.- Эх, братцы, - с наслаждением потянулся Перевалов, - сейчас бы хорошего борща да под бок теплую бабочку. Слушай, Сидорчукин, тебе какие больше нравятся: белые или черные?- Тебе-то до этого како дело?- Мне кажется, что у нас с тобой вкусы совпадают.- И че?- Да вот боюсь, что медсестричка Катя не может придумать, за кого ей замуж пойти. Когда на меня смотрит, а когда все глаза отмозолит об тебя. Но на тебя с такой лаской глядит, что я прям обзавидовался.Сидорчукин пошмыгал веснушчатым носом, недоверчиво посмотрел на Перевалова, потом стал выглядывать из окопа в сторону блиндажа для медсестер. Поликарпыч отвернулся от молодых солдат, вынул из кармана гимнастерки аккуратно сложенную газету, оторвал от нее ровный прямоугольник, медленно достал кисет, выщипнул из него ароматной махорки и с наслаждением начал скручивать цыгарку. Потромбовал табак пальцем, языком провел по краю бумаги и еще раз подкрутил, склеивая. Чиркнул спичкой по краю коробка и, пряча огонек в плотную горсть, закурил.- Что ж ты, Поликарпыч, друзей махорочкой не угостишь? – усмехнулся Привалов.- Таких друзей моя бабка продавала в базарный день по пятаку за пучок.- Дешево же ты дружбу держишь, – посерьезнел солдат и, повернувшись к пехоте, командным голосом сказал: - Отныне Поликарпыча окликать торжественно и по фамилии. У рядового Пузинькова нет среди вас друзей.- Ты, Семен, здесь человек временный, - сердито обернулся Поликарпыч, - сходил на позиции, пострелял и отбыл, а нам здесь вместе в атаку идти. Не баламуть народ.- Есть, товарищ Пузиньков! – отдал ему честь Перевалов, потом вдруг запел частушки и пошел вприсядку по окопу:Сапоги мои худые,Больше нету никаких.Блохи прыгали по пузу,Я поплевывал на них.…Сплюнул в сердцах Поликарпыч, ткнул самокрутку ближайшему солдату и, согнувшись, пошел в другой конец окопа, бурча: «Ну, все, попал на язык трепачу, теперь пока не перемелет».Со стороны вражеских окопов начался ежедневный артобстрел.- По немцу сверять часы можно, - говорили солдаты, прижимаясь к глиняному борту.- А что, оне позавтракали, - ехидно заговорил невысокий кряжистый мужик, - а до нас никак полевая кухня доехать не может, все ждут, когда нас фрицы снарядами «накормят». Глядишь, и едоков станет меньше.- Ты, Глебов, меньше трепли языком, пока свои не «накормили», а то и в бой не успеешь сходить, как за шею притянут.- Окопная жизнь, - довольно протянул Семен, - она для пехоты самая красивая. И что в ней самое главное?- Чтобы артобстрелов было поменьше, - проговорил Сидорчукин, всё пытаясь разглядеть медсанчасть.- Короткий ты человек. Главное, не высовывайся, чтобы немец тебя не увидел.- Да он чуть выше винтовки, - захохотал Данило Питерский, - где уж немцу его увидеть.- Почему это меня не увидит немец, позиции то недалеко, вон даже их песни слыхать, - обиделся Сидорчукин.- Если тебя увидят враги, у них прицелы сразу собьются и сразу атака начнется.- Это почему?- Наблюдатели ослепнут от цвета твоих волос.Сидорчукин отвернулся под хохот бойцов.Снаряды стали ложится гуще и чаще. Из-за бруствера послышался голос повара Николая Матвеевича:- Мужики, я завтрак привез, принимай.- Ты бы его еще ночью привез, - беззлобно ругались бойцы, принимая термосы с кашей.Но открыть термосы не было никакой возможности, комья земли сыпались так густо, что даже Семен, и тот рта не раскрывал.- Да, законину их в перехлест, - заругался вдруг Перевалов, - мне скоро на позицию выдвигаться, я что, голодный идти должен?- А ты попроси фрицев, пусть перестанут стрелять, - отомстил Сидорчукин обидчику.- Вот ведь есть в тебе мысли, - обрадовано хлопнул бойца Семен.Он приподнялся немного, чтобы только немного видеть вражеские позиции. Сложил руки рупором и что есть мочи закричал: «Фриц, а, фриц, кончай стрелять, дай позавтракать». Помолчал и снова крикнул: «Дай позавтракать».На немецких позициях наступила тишина и оттуда послышалось: «Латно, савтракай».Ровно через полчаса вражеская артиллерия снова начала обработку местности. Снаряды ложились кучно перед окопами, не задевая боевое расположение. Особенно тщательно обрабатывали небольшой лесок на нейтральной полосе.- Перевалов, опять народ баламутишь, - из хода сообщения появился старшина.- Никак нет, обучаю новичков премудростям окопной войны.- А зачем с немцами говорил? Там уж политруку доложили.- Кушать очень хотелось.- Кому другому уж давно бы голову отвернули, - хлопнул по плечу старшина, - тебя пока милуют, больно зоркий ты.- Так мы алтайские двужильные, так ведь, Тишаня? - окликнул Перевалов своего друга.- Хитрый ты, Семен, вовремя с позиции ушел. Я-то думал, что ты струхнул. А немец-то по тебе долбит целый день, ишь, всю полосу перепахал.- Ты, старшина, думай меньше. Как начнет стихать обстрел, пошуми на левом фланге, чтобы я мог уйти.- Капитан не велел тебе сегодня ходить.- Может, и не надо ходить, а надо. Я там вчера заприметил - стеклышко взблескивает. Уж не снайпера ли фрицы себе завели. Хочу приглядеться.Семен проводил взглядом старшину, надел масхалат и начал разворачивать винтовку.Тихон протянул другу варежки:- Свои-то ты потерял, а эти из посылки. Теплые, теплые. А то тебе сидеть-то долго.- Ладно, бывай, - ткнул его в плечо Перевалов, - постараюсь не потерять. Да, гляди не высовывайся, а то шальную словишь, что я твоим скажу?- Сам потише, - засопел Тихон.…Уже сидя среди ветвей старой сломанной березы, Семен передернул плечами: как-то Тихон сегодня проводил его не так. «Не высовывался бы он лишний раз, глупо в обороне погибать».Обжил место, приладил винтовку. Эту березку снайпер Семен Перевалов облюбовал давно, но все берег для особого случая. Дерево старое, корявое с изогнутым стволом. Ветви толстые, обломанные – так что есть где расположиться.Особый случай подоспел. В немецких окопах появилось не только движение, но и офицерских фуражек стало много, да и стеклышко взблеснувшее его тревожило.Если бы с той стороны выбирать позицию ему, то он бы выбрал разваленный сарай за дорогой или разбитые тигры на холме…Семен в прицел медленно осматривал немецкие позиции, местность вокруг них. Ведь видел же он то стеклышко, и это не было случайностью.Медленно шли часы, но уйти с позиции можно было только ночью. Промозгло крепчал мороз. Вроде бы и не холодно, а сырость да ветер до костей пробирали. «Н-да, Расея…»Короткий февральский день собирался на закат. Перевалов уже совсем потерял надежду на то, чтобы обнаружить вражеского снайпера. Притулился к белому стволу, чтобы дождаться темноты. Вспоминая свою дневную выходку, усмехнулся: «Видно, не все немцы фашисты, есть среди них и люди. И чего они сюда пришли?»Семен скользнул взглядом по полю и краем глаза увидел, как на чердаке сарая блеснуло стекло. Сомнений не было – снайпер.Снять снайпера было делом техники, и Семен начал собираться. Надо было срочно менять позицию, рассчитывать на то, что его не вычислят – нельзя. Больно много он насыпал перцу на хвост фрицам.Напоследок глянул в прицел, провел по окопам…За бруствером шел немецкий офицер. Лощеный, в чистенькой одежке. Тросточкой помахивает. Оглянулся, словно в душу Семену поглядел. В голове пронеслись виды сожженного села, грудами наваленные тела пострелянных баб и ребятишек. Кровь прилила к сердцу, стало трудно дышать.- Ах, ты гада в кочерыжку, и такая мразь по земле ходит…Палец сам нажал на спусковой крючок. Офицер вздрогнул, по лбу побежал красный ручеек… Алтайский паренек, словно завороженный, смотрел в прицел, он ждал, когда враг упадет.Очнулся от наваждения, только когда услышал первый разрыв снаряда. Артиллерия била по леску, по его березе. Хотел спрыгнуть, но рядом расцвел огненный мак…По хлебному полю шли навстречу мужчина и женщина. Семен уже мог различать их лица: это были его родители. Семен узнал и мать, и отца, хотя понимал, что никогда не видел отца, тот помер за три месяца до его рождения. А тут идут к нему, а видеть не видят.Мать только голову повернула да сказала: «Не срок тебе».…От этих слов боль резанула по голове, ухватилась цепкими, жадными лапами за тело и начала скручивать его. Перед глазами стояла тьма. Попробовал вырваться из липких объятий, но пошевельнуться не смог.«Товарищ военврач, - донесся до слуха тоненький девичий голосок, - боец в себя приходит».Через силу открыл левый глаз. В щель меж веками вкатился в душу свет от белого зимнего дня, что расстилался за окном полевого госпиталя. Чья-то седая голова закрыла свет.«Уйди», - хотел сказать Семен, но губы не разжались.- Уже хорошо, - сказал мужской голос, - раз пришел в себя, может быть, и выживет.Сознание то растворяло мир, то возвращало его снова. Боли не становилось меньше. Появилось беспокойство: как там друг Тишаня, началось ли наступление или все еще часть в обороне сидит? Хотелось побыстрее снова на передовую к своим ребятам, но для этого надо было победить боль.Очнулся как-то обыденно, словно проснулся дома поутру. Рядом с ним хлопотала курносая девчушка.- Тебя как зовут? - спросил ее Перевалов.- Нина.- Сильно меня побило?- Сильно, - обреченно вздохнула медсестра, - вон товарищ военврач собирается тебе ногу и руку ампутировать. Гангрены боится.- Пусть и не думает даже меня резать, - хотел приподняться боец, но боль свалила его на кровать, пересиливая её, добавил: - Не дам.- Ишь, какой прыткий, - подошел мужчина в белом с ржавыми пятнами халате, - не успел прийти в себя, а уж командует.- Товарищ военврач, оставь меня - как есть, - прохрипел Семен, - заживет, как на собаке, я же алтайский, двужильный.- Гангрены боюсь.- Мы же мужики, чего же мы бабенки испугаемся?- Какой бабенки? - не понял врач.- Да гангрены твоей.Хирург устало рассмеялся: «Ну, раз шутить вздумал, значит, точно выживешь, а вот оперировать все равно надо. В тебе столько железа, что на целый самолет хватит. Вынимать надо».…Придя в себя после операции, Семен, прежде всего, попробовал пошевелить руками и ногами. С удовлетворением отметил, что все части тела в наличии.- Ну, герой, - подошел к нему военврач, высыпал на стол кучу осколков, - ты в двух рубашках родился. Эти вот я смог достать, остальных - побоялся. Особенно из головы опасно трогать.- Мне лишь бы… к своим ребятам вернуться... Там друг Тишка... Вместе выросли… Вместе воюем…Говорить было трудно, но бойцу хотелось объяснить доктору, что он не намерен долго прохлаждаться в госпитале.Военврач похлопал его по здоровой левой руке и горько усмехнулся:- Твоя война уже закончилась. К вечеру будет транспорт, отправим в тыловой госпиталь. Глядишь, сколько-нибудь проживешь с божьей помощью. Ты парень красивый, хоть и увечный, так что бабы прокормят.ЭпилогИ остался снайпер Перевалов с божьей помощью в этой жизни. Он создал семью, где выросло четверо детей. Сделал все, чтобы его дети не остались сиротами, как он, а получили образование. Работал не покладая рук, за бабьи спины не прятался, ранами своими не кичился, неправых правил, бывало и по-мужски, если слов не понимали. Дождался Семен Петрович не только внуков, но и правнуков. В возрасте 92 лет встречал 65-летие Великой Победы. Пережил свое 93-летие на два месяца.О своей судьбе он говорил: «Врагов наших целый пульман наберется, и все они повылетали, как пробки, а я, Семенушка, здесь родился, всегда был тут в этой жизни и всегда буду».