Любовь Арбачакова. Чельбеген и Машморук. По мотивам шорского фольклора

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Давным-давно в глухой тайге жил одинокий парень по имени Машморук. Питался он тем, что добывал на охоте и на рыбалке. Однажды он взял сети, спустился к горной речке и только собрался забросить их, как из-за кустов выскочило лохматое чудовище – людоед Чельбеген. Схватив Машморука, он сунул его в мешок, взвалил на спину и отправился в свой чурт. Нёс-нёс парня, устал, сел отдохнуть, уснул.

Пока людоед спал, Машморук выбрался из мешка, натолкал туда бересты и убежал.

Только он ушел, проснулся Чельбеген, взвалил на себя набитый мешок и пошел дальше. Шел-шел, приближаясь к избушке, запел:

– Ийра-ийра, ийра-ра,

Машморук сидит в мешке!

В большом казане его сварим –

Вкусным будет наш обед!

Три сына Чельбегена услышали песню отца, обрадовались, запрыгали-забегали! Их отец, войдя в избу, развязал мешок – а там одна береста! Рассердился он:

– Сбежал Машморук! Никуда не денется, поймаю!

На другой день Чельбеген снова отправился к той быстрой речке, подождал Машморука, схватил его, бросил в мешок и отправился к детям. Шел-шел с тяжёлым мешком, устал, сел отдохнуть и уснул. Машморук вышел из мешка, а туда еловых ветвей натолкал. Чельбеген проснулся, взял мешок, пошел. Шел-шел, приближаясь к дому, снова ту же песню спел.

Дети, увидев отца с мешком, радуются, прыгают! Чельбеген вошел в избу, развязал мешок – там еловые ветви! Что делать? Ночевали голодными. На следующий день опять пошёл Чельбеген в сторону речки. Увидев там Машморука, закричал:

– Какой ты хитрый! Сейчас схвачу, уже не сбежишь!

Схватил его, затолкал в мешок, взвалил на спину и пошел. В этот раз Чельбеген решил нигде не останавливаться, чтобы не уснуть. Так и донес мешок с добычей. Приближаясь к дому, запел:

– Ийра-ийра, ийра-ра,

Машморук сидит в мешке!

В большом казане его сварим –

Будет вкусным наш обед!

Дети, увидев отца, обрадовались:

– Принёс Машморука папа! – сказали.

Чельбеген вошел в избу, бросил мешок в угол, приготовил казан, а сам отправился в лес за дровами. Только людоед ушёл, находчивый Машморук говорит его детям:

– Малыши, хотите научу рыбу ловить?

Они хором крикнули:

– Хотим!

– Тогда выпустите меня!

Дети обрадовались! Подбежали, мешок развязали, выпустили его. Довольный Машморук взял сети и с малышами спустился к речке. Вместе они поймали много-много разных рыб: налимов, щук, хариусов. Вернувшись в избушку, только успели их сварить – вернулся голодный отец Чельбеген. Видит: Машморук и его дети поют веселую песню. Увидев отца, малыши подбежали к нему, усадили за стол и угостили вкусной рыбой. Они похвастались, что Машморук научил их ловить рыбу и теперь они не будут голодать. Сытый и довольный Чельбеген отпустил пленника домой.

С той поры, как рассказывали, Чельбеген перестал охотиться на людей.

Девочка и Чельбеген

Жили муж с женой и была у них малышка-дочь по имени Айа. Однажды Айа сказала:

– Мама, можно я за клюквой схожу?

Мама не отпускала:

– Заблудишься, доченька! – говорила.

– Нет, не заблужусь! – так сказав, девочка убежала со своими подружками на болото.

Шли-шли: к большому болоту пришли. Разбежались в разные стороны и стали собирать клюкву. Айа собирала-собирала и не заметила, как вечер наступил. Оглянулась, а подружек нет! Испугалась она, стала бегать, искать их. Искала-искала и наткнулась на берестяную избушку. Вошла в избушку, а там лежит людоед Чельбеген и говорит:

– О, вкусный обед

Сегодня у меня будет!

Я съем тебя, съем!

Испугалась девочка, просит:

– Не ешь меня, не ешь!

Тебе, бездетному,

Доченькой стану!

Обрадовался Чельбеген:

– Че, тогда побаюкай!

Колыбельную мне спой, – сказал.

Айа стала качать колыбель, убаюкивать песней Чельбегена, а, когда он уснул, выбежала из избушки. К ней подбежал зайчик:

– Скорей садись на мою спину, доставлю тебя к твоим отцу с матерью!

Он наклонил голову, девочка ухватилась за его ушки и взобралась к нему на спину. Как побежал заяц, только копыта стучат! Однако не так далеко убежали: Чельбеген догнал их. Догнав, зайчика съел, а девочку не тронул, в свою избу привёл, сказал:

– Покачай-побаюкай!

Девочка весь день качала-убаюкивала Чельбегена, он и уснул. Опять Айа на улицу выбежала. К ней лосиха спешит:

– Скорей садись на мою спину, доставлю тебя к твоим отцу с матерью!

Так сказав, нагнула голову, девочка ухватилась за её рога и взобралась к ней на спину. О, так помчали они, что в ушах засвистело! Довольно далеко убежали, но Чельбеген всё-таки догнал их! Догнав, лосиху съел и девочку хотел съесть, а она стала просить-умолять:

– Не ешь меня, больше не убегу!

Людоед не стал её есть, привел в избушку, снова заставил качать-баюкать. Усыпив Чельбегена, девочка выскочила, к ней бычок прибежал:

– Скорей садись на мою спину, доставлю тебя к твоим отцу с матерью!

Наклонился, девочка взобралась на его спину, и он побежал. О, Чельбеген, проснувшись, тут же погнался за ними! Когда стал их догонять, Айа колыбельную запела:

– Паю-пай, Чельбеген,

На мягкой травушке

Крепким сном усни!

У Чельбегена веки стали смыкаться, он зевнул, повалился на траву и уснул. Так убаюкав его, далеко они убежали. Чельбеген же, очнувшись, опять за ними погнался. И снова Айа стала петь колыбельную, Чельбеген, на бегу засыпая, уснул крепким сном. Тем временем далеко они от него убежали… Вот так бычок доставил Айу к её отцу с матерью! Родители девочки обрадовались, бычка угостили солью и молотым талганом!

Охотник Мерген

Давным-давно это было: задолго до нашего поколения, позже прежнего поколения. В глубине глухой тайги молодой охотник Мерген жил. Всю свою жизнь зверя-птицу добывая, жил.

Однажды отправился он на охоту, далеко от своего дома ушел. Шел-шел, видит: горит могучий кедр, а на его пушистых ветвях красивая змея извивается-мечется, не может из огня выбраться. Не мешкая, охотник Мерген протянул змее ветку, она уцепилась и спаслась! Увидев, что змея жива-невредима, решил он дальше отправиться, вдруг слышит свистящий шепот – это змея заговорила голосом человека:

– Спасибо тебе, охотник Мерген! Выручил меня из беды!

Садись на меня, я отвезу тебя к своим родителям, они отблагодарят тебя!

Не хотел садиться Мерген, но змея не отпускает. Тогда юноша сел на змею и от страха закрыл глаза. Только он сел, змея со своего места так рванулась, что в ушах у него зазвенело. Если сказать, что бежит – топота ног не слышно. Если сказать, что летит – шума крыльев не слышно. Так долго-недолго бежали-летели, змея сказала:

– Открой глаза, Мерген, мы уже на месте.

Мерген открыл глаза, видит: стоит прекрасная девушка, а змеи нет. Вокруг такое место, что ни во сне его не увидеть, ни в мыслях его не представить! Недалеко от них гора Кюбес возвышается, три двери имеющая. Когда они подошли, средняя дверь горы открылась, девушка и Мерген вошли. Оказывается, внутри этой горы жили родители девушки. Увидев свою дочь, они от счастья заплакали:

– Абог, Кюн Кёк-дочь! С тех пор, как ушла, уже три года прошло. Мы думали, что ты погибла, – сказали.

–Че, отец-мать, я едва не сгорела в огне, но меня спас этот парень!

Это услышав, отец с матерью не знали, чем отблагодарить парня. Как родного сына, его полюбили. Из еды лучшим его кормили. Мало ли, много ли жили, как-то девушка говорит:

– ¬¬¬Че, Мерген, давай вместе с друзьями на праздник-той сходим. Ты посмотришь наши края, посостязаешься с местными алыпами-богатырями, а то ведь тебе скучно!

– Пойдем! – он ответил.

Они собрались, ушли. Там было так весело, что словами не рассказать! Веселились-веселились – как пролетело время, не заметили. Краснея, наступил вечер, садясь, солнце село. Кюн Кёк, подойдя к Мергену, сказала:

– Нам пора назад возвращаться!

За руки взявшись, домой отправились. По дороге она спросила:

–Че, Мерген, как ты думаешь, сколько мы здесь пробыли?

– Почему спрашиваешь? Утром пришли, вечером возвращаемся!

– Нет, друг, не один день мы здесь, а ровно год были.

Это услышав Мерген, удивился:

– Пай, дочь хана, как это год пролетел? Мне в свой чурт пора возвращаться!

Задумался Мерген, затем видит: он в прекрасной ханской одежде и девушка стала краше прежнего. Красавица ему говорит:

– Ты стал настоящим алыпом, можешь теперь домой возвращаться!

Когда Мерген засобирался в свой чурт, старик со старухой сказали:

– Погоди, Мерген, ты нашу единственную дочь спас, мы без подарка тебя не отпустим!

– Пай, великие люди, какой мне от вас подарок нужен?– сказал.– Отдайте мне вашу дочь в жены!

Обрадовались старики, тут же свадьбу-той устроили! Осыпали их золотом-серебром и отправили в землю Мергена. Там они счастливо-богато зажили.

Алтын Куш

Раньше нынешнего поколения, позже прежнего поколения это было. Среди высоких гор жили три брата. Старший и средний братья были богатыми, младший – бедным. Мало ли, много ли прожили: младший брат Алтын Куш решил сходить к среднему, чтобы попросить в долг еды на охоту. Придя к нему, двери открыв, поприветствовал, порог переступив, раскланялся. Брат спросил:

– Зачем пришел?

– Эзе, чтоб на охоту пойти, пришел еды попросить.

Средний брат закричал на него:

– Чем тебе еду давать, лучше собаке отдам! Какой из тебя охотник, даже мышке из носа кровь не пустишь!

Че, Алтын Куш опечалился, решил к старшему брату сходить. Когда пришёл, раскланялся-поприветствовал, старший брат, узнав о цели визита, тоже его оскорбил и прогнал.

Огорченный Алтын Куш домой ни с чем вернулся. Через неделю всё же на охоту собрался. Взял с собой двухструнный комус – наследство от их деда, сказителя знаменитого. В тайгу он пошел вслед за братьями, которые ушли на охоту три дня назад…

В лесу много снега было, многометровый снег выпал. На свистящую гору поднявшись, на гладкий хребет спустившись, увидел: два брата в избушке-одаг живут.

Алтын Куш, к своим двумя братьям дойдя, сказал:

– Че, братья, давайте вместе на охоту ходить! – говорил.

Тогда средний брат, рассердившись, сказал:

– Ты хочешь жить, придя на готовое, иди в другое место!

Так закричав, тот брат хотел его кюрчек-лопаткой ударить, но старший брат остановил:

– В тайге не ругаются, не дерутся, иначе рассердим хозяина этих гор, зверей-птиц не добудем.

Тогда Алтын Куш ушел подальше в тайгу. Там увидев раскидистый кедр, решил построить себе одаг из веток ели и пихты. Целый день провозился с постройкой! Наготовил к вечеру сучьев, сделал на земле небольшое кострище, взял комус и стал кайларить сказание богатырское. Пел-пел, как уснул – сам не заметил.

Утром встав, на охоту стал собираться, вдруг слышит – снаружи чьи-то шаги… Вышел, осмотрелся по сторонам – никого. Вдруг неведомо откуда слетелись рябчики: летают-пересвистываются. Схватил он лук-стрелы, настрелял птиц, на костре пожарил, наелся. А вечером снова решил покайларить: пел-пел – не заметил, как и уснул.

Утром проснулся, собрался на охоту: вдруг снаружи шум послышался, вышел – никого! Уже хотел в избушку-одаг войти, видит: много пушистых соболей по ветвям кедра, пихты прыгает. Он тут же поставил капкан, силки. На другой день попало в них несметное число зверьков с блестящей темной шерсткой.

Так он пробыл в тайге около трех месяцев: много наловил разной дичи, соболей, птиц. Счастливый, с большой добычей встал на лыжи и собрался домой, только видит, от одага его свежий след проложен. Он удивился: чьи следы? И покатил по этой дороге. Шел-шел, большая красивая скала попалась. След вёл внутрь этой скалы. Стало ему интересно, что там? Подойдя ближе, заметил он дверь, в неё палкой стучать стал. Че, правда, дверь открылась, он вошел. Войдя, увидел старика со старухой, они седые уже. Это были хозяева гор, они сказали:

– От тебя нехорошо пахнет!

Алтын Куш отвечает:

– Эзе, когда в тайге жил, вещи, видно, дымом хвоей пропахли!

Старушка неведомо откуда принесла ему богатую одежду, обувь. Алтын Куш переоделся и превратился в прекрасного юношу. Старик со старухой стали вкусной едой его угощать. Парень, пока ел, стал жилище осматривать. Видит, из другой комнаты лучистый свет струится. Сердце его ёкнуло, он спросил: ¬«Что это светится?»

Вдруг оттуда выходит красивая девушка, лучи её глаз всё вокруг освещают. Алтын Куш тут же в неё влюбился, решил посватать её. Че, рассказали старик со старухой, что она их дочь единственная. Оказывается, и она полюбила его с тех пор, как услышала его красивые песни… В благодарность за это, она отправляла ему тех птиц-зверей, которые он добыл. Имя этой девушки было Алтын Кёёк. На радостях они здесь же справили женскую свадьбу. После той-праздника парень сказал:

– Хоть невысокая, своя гора у меня есть,

Хоть неглубокая, своя река у меня есть!

Поедем в наш чурт!

Отец с матерью вышли их проводить, на прощанье вручили они своему зятю тяжелый туес с драгоценностями – их свадебный подарок. Отец подпрыгнул-встряхнулся - светло-серым конём обернулся:

– Садитесь на меня, я отвезу вас домой!

На этого коня сев, Алтын Куш со своей женой-красавицей к своей земле-реке вернулся, коня назад они отпустили. С тех пор, разбогатев, на зависть братьям зажил он со своей женой счастливо-богато.

Какпырын-старик

Раньше-прежде одинокий Какпырын-старик был. Он у истока широкой реки жил, которую переплывал на лодке из бересты. Однажды старик приготовил вкусную кашу, а сам порыбачить спустился к речке. Вернувшись в одаг, открыл крышку казана и заметил, что каши мало осталось: «Кто съел мою кашу?» – так сказав, он стал вокруг оглядываться, никого не найдя, поел, лёг и уснул.

Утром встал, снова сварил вкусную кашу, сам отправился на речку. Вернулся – еды нет. Так дважды повторилось! Теперь задумался: «Почему так получается? Ведь сколько жил, никого из людей не видел». Подумав, решил: «Попробую подкараулить того, кто мою кашу съедает!» Какпырын снова сварил кашу, а сам будто бы отправился к речке, а другой тропинкой назад вернулся. Вернувшись, стал смотреть сквозь небольшое отверстие одага. Видит, там необыкновенно красивая девушка: глаза лучистые, по спине косички струятся. Подумал про себя: «Это, видно, хозяйка реки или горы!»

Старик, спрятавшись, решил узнать, в какую сторону пойдет эта девушка: к горе или к реке. Ждал-ждал: девушка вышла и пошла в сторону горы. Он подумал: «Это дочь хозяйки горы!» Вдруг красавица заплакала:

«Беда! загулялась в лесу,

Тяжелые горные двери

До весны закрылись!

Снежной зимы не переживу…»

Ему стало жалко девушку, он вышел из своего укрытия, завел в свою избушку, стал спрашивать: «Кто ты, откуда родом?»

Она рассказала, что живет недалеко, в горе Шаныш-таг…Там у них красиво, нет зимы, нет солнца-луны, все освещение от изумрудных камней. Их гора осенью закрывается, а весной открывается… Однажды девушка гуляла со своими подругами вдоль этой реки, увидела прекрасного юношу-рыбака и влюбилась в него. Парень переплыл реку на берестяной лодке и поднялся в свой одаг. Через несколько дней она зашла в его жилище и не смогла отказаться от вкусной каши из казана.

Только так она сказала - старый рыбак подпрыгнул-встряхнулся и превратился в статного юношу. Оказывается, злая хозяйка реки превратила его в старика за то, что выудил он из реки её золотой гребень. И было ему суждено век вековать, пока в него не влюбится какая-нибудь девушка. Он тоже полюбил её, и стали они счастливо жить вместе.

Небесная дева Кюмюш Кас

Давным-давно жила одна девушка. Она была так красива, что красотою затмевала само солнце! Её звали Кюмюш Кас. С детства девушка росла рядом с детьми двух ханов: одного звали Кёк Олак, а другого Алтын Ок. Два парня с ранних лет полюбили Кюмюш Кас и, чтобы привлечь её внимание, вечно устраивали какие-нибудь состязания: то стреляли из луков, то устраивали скачки на конях. Подросшая девушка не сразу заметила, как они прекрасны, мужественны, честны – настоящие богатыри-алыпы!

Однажды два её преданных друга пришли к ней, оба были молчаливы и грустны…Увидев их, красавица заволновалась: «Что с вами, что случилось?»

Но в этот вечер они ничего не сказали ей. После их ухода Кюмюш Кас вдруг поняла, как эти юноши дороги ей и любимы! Ночь была бессонной, утомительной. Наутро проснувшись, она тут же побежала к ним, но их уже не было дома, друзья ушли на охоту.

Тогда девушка со всех ног бросилась на берег реки и, упав на колени, стала просить свою тетю Алтын Кас спуститься с небес, так как у неё большая просьба к ней. Алтын Кас была женой творца-чайачы! Кюмюш Кас стояла так долго, что заныли коленки. Через некоторое время она увидела большую белую птицу, которая так стремительно летела вниз, что казалось, вот-вот разобьётся. Когда птица подлетала к девушке, Кюмюш Кас узнала в ней свою тётю. И действительно, часто дыша, Алтын Кас подошла к племяннице и обняла её. Они проговорили с ней до вечера. О чём говорили – неизвестно, только девушка вернулась домой с опухшими глазами.

На следующий день два её преданных друга снова пригласили Кюмюш Кас на конную прогулку. Они по-прежнему были печальны. Когда выехали в чистое поле, два алыпа как пришпорили своих коней – будто золотые стрелы пролетели! Девушка остановилась в растерянности, до неё донеслись слова:

¬– Чей конь первым придёт, за хозяина того коня замуж пойдёшь, Кюмюш Кас!

Девушка хоть и догадывалась, что между парнями что-то происходит, всё же была удивлена и напугана! Спрыгнув с коня, она села ждать. Всё это время Кюмюш Кас думала о том, кто же ей больше нравится, но никого так и не выбрала. Через час появились взмыленные лошади. Увидев своих друзей, девушка встала, так и не зная, кого из них ей поддержать. Кони ноздря в ноздрю подскакали к ней: парни были чуть-чуть раздражены, но у них горели глаза. Сойдя с коней, упали перед ней на колени: ¬«Кюмюш Кас, мы оба тебя безумно любим, кого выберешь, тому и станешь женой!»

Но девушка ещё не сделала своего выбора – она любила их одинаково! Ничего не сказав, утирая слёзы, красавица повернулась и пошла от них прочь. Вдруг она услышала звон клинков: два друга схватились в смертельном поединке. Три дня и три ночи сражались богатыри – никто не побеждал! Девушка все время стояла рядом, пытаясь их разнять, но юноши будто бы превратились в глухонемых. Так они сражались-сражались, пока не выбились из сил и разом не свалились от усталости! Когда парни ещё лежали, девушка заметила, что над Алтын Ок закружился золотой ястреб, а над Кёк Олак – синий коршун.

Вдруг эти птицы стремительно рванулись навстречу друг другу и стали так драться, что их перья полетели в разные стороны. Внезапно девушка услышала страшные крики в небе, затем все стихло. Красавица увидела, что птицы вперемежку с желто-синими перьями летят вниз головой. Летели-летели… и бездыханные упали! Тут же послышался стон ребят, Кюмюш Кас устремилась к друзьям: к одному подбежала – тот уже недвижно лежал, подбежала к другому – он лишь тихо прошептал: «Мы искренне любили тебя, жаль, что так вышло, прости нас!»

Обезумевшая от горя девушка, вскочив, так плакала, ударяя себя ладонями по бокам, что руки её постепенно стали превращаться в белоснежные крылья… Она вспорхнула в образе серебристо-лучистой гусыни и полетела в синь небес. Там небесную деву уже ждала её тётушка – Алтын Кас.